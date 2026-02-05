RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3158315931603161
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 12:42

  akurt написав:Абсолютна та безумовна правда.

Ми тут у Франції трохи розібралися з цінами на харчування вдома та в ресторані/кафе.
Стандарт для Франції - принаймні для її південної частини - основне блюдо в ресторані це 17€.
Інколи можна зустріти кафе, де за 17€ пропонують трохи більше: майже повноцінний обід.

А ось якщо те саме готувати вдома, реально те саме, то обходиться на людину в 2…3€.
Ну якщо щось особливе - наприклад, качина ніжка з гарніром, то десь в 5, можливо 6€.
Так що ресторанний бізнес - це підйом однозначно в 2-4 рази.
Процвітав та процвітатиме.

Цікаві спостереження в великих супермаркетах Франції:
- родини таряться повними візками харчами так, що наче на рік запасаються; але це нормально, ми й самі такі. Зазвичай набираємо харчів на 85…115€ раз на тиждень. Потім щось докуповуємо; наприклад, хліб або воду.
- ось реально мене дивують пенсіонери: купують все саме дороге.
Наприклад, якщо яловичина коштує десь 17€ кіло, то беруть не більше 200 грамів, але за 34€ кіло.
У відділах кулінарії ж досить цікаві мʼясні паштети, то теж візьмуть не ті, що за 10€ кіло, а за 15€…

у нас на базарі,учора зарізаного бичка , отбивная 5 евро , звичайні пенсіонери таке не купляють :(
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4615
З нами з: 23.05.14
Подякував: 644 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 13:01

  Bolt написав:когда в 19 и году ели пицу уже в обычной кафешке, то коперту в счёт по 3€ с носа втулили.

Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.
Заграница - она такая. На каждом шагу разводят на всякие комиссии и оплаты.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3858
З нами з: 26.02.18
Подякував: 710 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 15:35

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:когда в 19 и году ели пицу уже в обычной кафешке, то коперту в счёт по 3€ с носа втулили.

Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.
Заграница - она такая. На каждом шагу разводят на всякие комиссии и оплаты.

Та коперта тільки в туристичних місцях, дійсно наживаються на туристах. А ще кава на барній стійці дешевша ніж за столиком - теж наживаються :D .
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10463
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 16:04

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:когда в 19 и году ели пицу уже в обычной кафешке, то коперту в счёт по 3€ с носа втулили.

Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.
Заграница - она такая. На каждом шагу разводят на всякие комиссии и оплаты.

Та коперта тільки в туристичних місцях, дійсно наживаються на туристах. А ще кава на барній стійці дешевша ніж за столиком - теж наживаються :D .

я не в теме , но єто прокат авто?

на Родине дешевле , возвращайтесь, тут такая природа...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4615
З нами з: 23.05.14
Подякував: 644 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 16:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Писав про сусіда, який досі сидить в Німеччині за шлюб. Скоро його дочці буде вже рік...
А тепер, схоже, хочуть і в Україні аналогічну законодавчу міну закласти: в новій редакції цивільний кодекс дозволить шлюб з вагітними дівчатами віком від 14 років. Але якщо тобі 18+, за кримінальним кодексом признання батьківства - це ж 100% признання вини.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5904
З нами з: 29.07.22
Подякував: 933 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:20

  Дюрі-бачі написав:Писав про сусіда, який досі сидить в Німеччині за шлюб. Скоро його дочці буде вже рік...
А тепер, схоже, хочуть і в Україні аналогічну законодавчу міну закласти: в новій редакції цивільний кодекс дозволить шлюб з вагітними дівчатами віком від 14 років. Але якщо тобі 18+, за кримінальним кодексом признання батьківства - це ж 100% признання вини.

сидить за шо?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4615
З нами з: 23.05.14
Подякував: 644 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 17:34

Та парубок в 30 років не знав, що на побачення з 14-ти річною треба брати презерватив.
Вагітна.
«Розбещення неповнолітніх».
Тюрма.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11770
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4149 раз.
Подякували: 1531 раз.
 
Профіль
 
1
2
7
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 18:04

  Vadim_ написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.
Заграница - она такая. На каждом шагу разводят на всякие комиссии и оплаты.

Та коперта тільки в туристичних місцях, дійсно наживаються на туристах. А ще кава на барній стійці дешевша ніж за столиком - теж наживаються :D .

я не в теме , но єто прокат авто?

на Родине дешевле , возвращайтесь, тут такая природа...

Коперта - це разова плата за столик в Італії в особливо-туристичних місцях.
Так а нащо вертатись? Не пищіть дурощі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10463
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
 
1
2
  #<1 ... 3158315931603161
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10717)
05.02.2026 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.