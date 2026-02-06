Диверсифікація. Грошей на майбуття. Куди у світі?

Про Україну. Овдп. Гривневі проти валютних -- епічний двобій триває!
Але ідея дворічної давності (що енбеушка має таємн.плян курсу на роки і буде девальвувати, аби вирівнювати дохідність гривн.облігацій до рівня валютних (в 13.1% у 2024 і 11% у 2025) -- зазнала краху, схоже... 🤔
додав ще колонки рівномірно розподілу накопичених “зайвих” % у річному вимірі
і подумалось, що тре мінєти діспозішйон...
у енбеушки інший плян! і він вже навіть трошки проглядається. а можливо навіть два . пляни -- інкапсюльовані...!
діючий наразі -- це акційний, і всі люблять такі акції (2 по ціні 1), і якби знати хто є кінцевими власниками переважної маси грв.овдп -- то було би і ясно для кого акція (хоча, а от про акцію 2019 ми багато знаємо хоч би вже нині?), але підходить усім у зах.світі, якщо вважати, що у $зоні облігації по ~5%, а €зоні по ~3% -- от гривневі якраз десь так і забезпечують подвоєння.
а плян вирівнювання дохідностей курсом валют -- запасний, і якщо перший перестане так гарно працювати, то енбеушка легким рухом руки, під тихеньке завивання збайдужілих киян, пророчене ще Рутенією -- все швидесенько вирівняє.
fox767676 написав:у підсумку ,на щось стрімкозростаюче "до получкі" можно брати
Головне, аби не з плечем і аби було чим погасити, якщо воно раптом стане стрімкопадаючим...
GALeon написав:Цены на золото и серебро в пятницу, 30 января, пережили резкое падение. Если незадолго до этого драгметаллы достигли максимальных значений на торгах, теперь цены упали. Для серебра это рекордное внутридневное падение в цене за всю историю. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Що цікаво -- у фейсбуках попросинались всілякі “фін.гуру”. І верещать нелюдськими голосами про “10трлн$ було стерто, erased, wiped out, а це ж дуже і дуже, пів ввп китайщини....”, і про “це змова якихось падлюк, не вірте зах.біржам, мумбайські-шанхайські краще знають, у них золота-срібла дорожчі”.
Але що дивно -- жоден з тих крикунів не завивав, коли золота всього за тиждень (попередній) намалювали собі ті 10трлн: 2026-01-30 $4,865.35 2026-01-29 $5,379.00 2026-01-28 $5,296.83 2026-01-27 $5,180.84 2026-01-26 $5,007.56 2026-01-23 $4,988.03 2026-01-22 $4,936.32 2026-01-21 $4,831.15 (з макротрендів, посилання на 3 сторінці біля таблиць золот).
Причому, росло навіть і без відповідних падіннь у якихось інших сферах...
То чому про уявні гроші “з повітря” вити не треба було, а про їхнє “стирання” -- вже треба? 😂😹
Хоча, можливо, знову заробив Трамп і його друзяки. Спрогнозувавши результат свого призначення посад. А втратили бідолахи, що купували на все і в кредити “єдино цінні активи (стародавні) у хайтековому ХХІст”. Цікаво, чи закуповувались центробанки китаїв по 5300? Було би приємно... 😂😹
Тоді норм. Мабуть. Якщо не буде перебоїв з переказами. А як будуть -- то продати трохи чогось?
https://m.youtube.com/watch?v=knUJ9hxUT3M 25:27 Фурса думає, що ринок акцій “перегрітий, бульбашка”. Причому навіть вжив слово “американський”. Чому саме амер. -- неясно. І радив купувати борги крупних держав....
Проігнорую факт, що за останній рік Штати майже не росли (в євро), я Європа -- навпаки.
Гляну в ibkr за 5 років. Кумулятивно (і середнє за рік):
Bobua написав:Якщо не буде перебоїв з переказами. А як будуть -- то продати трохи чогось?
та я консервативна людина якщо і беру кредити\розтермінування то менш ніж на половину суми і достроково виплачую зараз все ок срібла вже нема, вчасно закрив - пару куо заробив за рік в революті та ібкр на золоту теж десь півтори куо, те що залишилось більш-менш адекватно куплене - unrealized P&L ~-50 З усіх фондів що купив найбільш вдало вийшло з ядерним NLR щодо переказів - genome нові палки в колеса ставить,щось нове хоче , та пумб наче лімити понизив поки дьоргатися по фонді не буду, портфель вважаю сформованим, інвестую в навчання та здоров'я. сподіваюсь на мир в Україні, ЗСТ та перспективи бо якось цифри на закордонних рахунках значно менше бадьорять ніж ремонт у власній хаті та ще й з видом на власноруч посаджене дерево
Про ризики інвестицій у нерухомість. Людям подобається і хочеться думати, що у світі є щось стабільне, крім нестабільності. Що є закони, правила і стратегії, які точно приведуть до результату. Бо якщо прийняти, що гарантій немає, і все може полетіти під три чорти буквально за пів години, то «кукуха» поїде одразу, далеко і надовго. За відчуттями це як читання медичного довідника – взагалі не розумієш, як ти досі живий-здоровий, і як взагалі хтось здатний дихати й рухатися. Одна з таких фантазій про «стабільну стабільність» (це як успішний успіх, тільки стабільно) – це фантазія про те, що нерухомість є гарантованим способом зберегти гроші й навіть їх іноді примножити. Мовляв, ці ваші бізнеси, депозити та інше – це все фантики та фікція, а складені в паралелепіпеди з діркою для світла цеглини – це надійно, і з цим точно нічого не станеться найближчі 50 років. Ніколи. Точно. Особливо хочеться в це вірити, коли тобі 55 і твоя квартира з дачею – це єдине, що в тебе є. Дуже. Хочеться. Вірити. Реальність без прикрас У реальній реальності (це як успішний успіх, тільки навпаки) гарантованих способів зберегти гроші не існує. Їх немає, я перевіряв буквально всі варіанти, які тільки можуть бути, і спілкувався з людьми буквально з усіх можливих способів інвестування грошей, які цим займалися дуже довго і більш-менш успішно. Косяки, великі й фатальні, трапляються всюди, у будь-якій галузі, і вирішує тільки диверсифікація. Навіть якщо ти підготувався, все продумав і витратив багато часу й сил на захист своїх інтересів – щось вилізе в найбільш невідповідний момент. Іноді – з повною втратою капіталу, ще й боржником залишишся. Якщо вам пощастило не мати проблем – це випадок, і він ненадовго, і вдруге саме так, швидше за все, не буде. І чим довше щось працює добре – тим болючіше буде тим, хто вгатить у це «всю котлету» грошей. Бо якщо щось працює років 50 поспіль, то ті, хто увійшов у тему в зрілому віці, отримають сюрприз якраз на пенсії. Купи квартиру, здавай, отримуй оренду щомісяця – приблизно так думає людина, яка ніколи не здавала квартири (це як «закінчи виш і знайдеш хорошу роботу», тільки з квартирою). Купи приміщення під офіс, здавай, отримуй оренду щомісяця – приблизно так думає той, хто ніколи не здавав офіси. В реальності ж ось приблизний (але далеко не повний) список того, що може піти не так у нерухомості, що або сильно знизить доходність, або призведе до втрат, або повністю обнулить вкладення: ✔️ Природні та техногенні катастрофи: пожежа (природна, побутова, підпал), повінь, землетруси, зсуви ґрунту, селі, урагани, удар блискавки, осідання ґрунту, лавина, вибух побутового газу, прорив труб водопостачання або каналізації. ✔️ Зовнішній вплив: дії сусідів або забудовників поруч, великі аварії на комунікаціях, обвалення, руйнування фундаменту, помилки будівництва. ✔️ Біологічні та екологічні фактори: пліснява, грибки, зараження шкідниками, комахами, забруднення хімією, екологічна катастрофа. ✔️ Соціально-політичні ризики: вандалізм, теракт, військові дії, визнання самочинним будівництвом, відключення від комунікацій, введення нових санітарно-захисних зон. ✔️ Юридичні та реєстраційні пастки: подвійний продаж, об'єкт як інструмент шахрайства для третіх осіб, неповернення грошей або непередача нерухомості в угоді, зупинення реєстрації, суди, розрив ланцюжка угод, банкрутство продавця, невраховані спадкоємці або власники. ✔️ Проблеми з користуванням: скасування виселення, вселення «окупасів», помилки при приватизації, порушення прав неповнолітніх чи людей похилого віку, недієздатність покупця або продавця, шахрайство посередників, відкликання довіреності. ✔️ Державне втручання: вилучення для державних потреб, націоналізація, вилучення через недійсність документів, визнання незаконно перепланованим, визнання пам'яткою архітектури. ✔️ Фінансові та податкові ризики: донарахування податків, зміна правил розрахунку податкової бази, конфіскація у кримінальних справах. ✔️ Ринкові ризики: тривалий простій, неплатежі, банкрутство орендарів, моральне застарівання, зміна попиту в регіоні, зростання компослуг, зниження ліквідності, деградація району чи країни, валютні ризики, замороження будівництва. Додаємо до цього низьку ліквідність, високу вартість входу, низьку доходність і виходить просто «космос», а не актив. Кращий за нього – тільки будинок на колесах. А так – так, надійний актив для збереження грошей, завжди в ціні росте. Доки особисто ви не купите. Але це – не точно... Автор: А.Zhurba
І це ще не згадана війна, реал.окупація і всяке таке... 🤦
тому найкращий актив це халупа та пальмового листя та бамбукових палок на Філіпінах, здує вітром, то робицця новий, а природнім шляхом то за 4 роки оновлюються патики та листя латанням та заміною підуставших палок. Їжа, як варіант, збирається під час відливу моря. Кокоси якщо не падають самі, то можна найняти спеціально навченого філіпінця. Плюс банани. Холодно не буває.