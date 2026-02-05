|
Еміграція, заробітчанство
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Чет 05 лют, 2026 12:42
akurt написав:
Абсолютна та безумовна правда.
Ми тут у Франції трохи розібралися з цінами на харчування вдома та в ресторані/кафе.
Стандарт для Франції - принаймні для її південної частини - основне блюдо в ресторані це 17€.
Інколи можна зустріти кафе, де за 17€ пропонують трохи більше: майже повноцінний обід.
А ось якщо те саме готувати вдома, реально те саме, то обходиться на людину в 2…3€.
Ну якщо щось особливе - наприклад, качина ніжка з гарніром, то десь в 5, можливо 6€.
Так що ресторанний бізнес - це підйом однозначно в 2-4 рази.
Процвітав та процвітатиме.
Цікаві спостереження в великих супермаркетах Франції:
- родини таряться повними візками харчами так, що наче на рік запасаються; але це нормально, ми й самі такі. Зазвичай набираємо харчів на 85…115€ раз на тиждень. Потім щось докуповуємо; наприклад, хліб або воду.
- ось реально мене дивують пенсіонери: купують все саме дороге.
Наприклад, якщо яловичина коштує десь 17€ кіло
, то беруть не більше 200 грамів, але за 34€ кіло
.
У відділах кулінарії ж досить цікаві мʼясні паштети, то теж візьмуть не ті, що за 10€ кіло, а за 15€…
у нас на базарі,учора зарізаного бичка , отбивная 5 евро , звичайні пенсіонери таке не купляють
Додано: Чет 05 лют, 2026 13:01
Bolt написав:
когда в 19 и году ели пицу уже в обычной кафешке, то коперту в счёт по 3€ с носа втулили.
Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.
Заграница - она такая. На каждом шагу разводят на всякие комиссии и оплаты.
Додано: Чет 05 лют, 2026 15:35
Gastarbaiter написав: Bolt написав:
когда в 19 и году ели пицу уже в обычной кафешке, то коперту в счёт по 3€ с носа втулили.
Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.
Заграница - она такая. На каждом шагу разводят на всякие комиссии и оплаты.
Та коперта тільки в туристичних місцях, дійсно наживаються на туристах. А ще кава на барній стійці дешевша ніж за столиком - теж наживаються
.
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:04
BIGor написав: Gastarbaiter написав: Bolt написав:
когда в 19 и году ели пицу уже в обычной кафешке, то коперту
в счёт по 3€ с носа втулили.
Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.
Заграница - она такая. На каждом шагу разводят на всякие комиссии и оплаты.
Та коперта тільки в туристичних місцях, дійсно наживаються на туристах. А ще кава на барній стійці дешевша ніж за столиком - теж наживаються
.
я не в теме , но єто прокат авто?
на Родине дешевле , возвращайтесь, тут такая природа...
Додано: Чет 05 лют, 2026 16:38
Писав про сусіда, який досі сидить в Німеччині за шлюб. Скоро його дочці буде вже рік...
А тепер, схоже, хочуть і в Україні аналогічну законодавчу міну закласти: в новій редакції цивільний кодекс дозволить шлюб з вагітними дівчатами віком від 14 років. Але якщо тобі 18+, за кримінальним кодексом признання батьківства - це ж 100% признання вини.
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:20
Дюрі-бачі написав:
Писав про сусіда, який досі сидить в Німеччині за шлюб. Скоро його дочці буде вже рік...
А тепер, схоже, хочуть і в Україні аналогічну законодавчу міну закласти: в новій редакції цивільний кодекс дозволить шлюб з вагітними дівчатами віком від 14 років. Але якщо тобі 18+, за кримінальним кодексом признання батьківства - це ж 100% признання вини.
сидить за шо?
Додано: Чет 05 лют, 2026 17:34
Та парубок в 30 років не знав, що на побачення з 14-ти річною треба брати презерватив.
Вагітна.
«Розбещення неповнолітніх».
Тюрма.
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:04
Vadim_ написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Мне 2 года назад в ДП Документ втулили 26 злотых комиссии за платеж за паспорт.
Заграница - она такая. На каждом шагу разводят на всякие комиссии и оплаты.
Та коперта тільки в туристичних місцях, дійсно наживаються на туристах. А ще кава на барній стійці дешевша ніж за столиком - теж наживаються
.
я не в теме , но єто прокат авто?
на Родине дешевле , возвращайтесь, тут такая природа...
Коперта - це разова плата за столик в Італії в особливо-туристичних місцях.
Так а нащо вертатись? Не пищіть дурощі.
Додано: Чет 05 лют, 2026 18:56
BIGor написав: Vadim_ написав: BIGor написав:
Та коперта тільки в туристичних місцях, дійсно наживаються на туристах. А ще кава на барній стійці дешевша ніж за столиком - теж наживаються
.
я не в теме , но єто прокат авто?
на Родине дешевле , возвращайтесь, тут такая природа...
Коперта - це разова плата за столик в Італії в особливо-туристичних місцях.
Так а нащо вертатись? Не пищіть дурощі.
в Сан Бенедетто дель Тронто я навряд чі поснідав дорожче чим в Україні але смачніше набагато
Додано: Чет 05 лют, 2026 22:51
rjkz написав: slonomag написав:
В тему о замене техники. В Испании принято сразу забирать твою технику на утилизацию при замене. Даже если она вполне работает, просто морально устарела. Понятно что телевизор у тебя никто не заберет, но стиралку, посудомойку, холодильник - привозят новую, ставят, и старую сразу увозят.
Ты конечно можешь попросить чтобы оставили, но грузчики так удивляются, типа нафига тебе 2, что ты с ними будешь делать? ) Тоесть я так понял что 9/10 спокойно отдают и не парятся что можно было еще продать за какие-то 50евро, или на дачу отвезти как у нас принято. Или просто заскладировать где-то в гараже "на всякий случай".
Тут это считается странным, типа ну понадобится тебе на даче холодильник, купишь туда новый, че таскать старье туда-сюда.
Матрасы тоже каждый год пачками на мусорке валяются. Ну это может специфика моей туристической локации - в конце сезона, обычно это конец сентября - к мусорке не подойти, так как вокруг стабильно лежит штук 10 матрасов. Как будто их каждый год меняют. Хотя по виду я бы не сказал что им ппц, норм матрасы из Jysk за 500-700евро. Как по мне их и по 10 лет можно юзать спокойно.
Телефоны, ноуты меняют обычно. Куча сервисов типа принеси старый, возьми новый со скидкой. А вот с техникой как-то не сложилось - все на утилизацию идет. У нас даже магазинов б/у техники особо нет, только 1 раз видел, и то, там они больше заточены на какую-то професиональную технику из Германии, типа кофемашины которые по 2000+ новые стоят ты можешь взять б/у за 500-700евро, или стиралку здоровую как в прачечных стоят я хз на сколько килограмм. Но такое для дома тебе и не надо, это больше уже для каких-то бизнесов, а не для домашнего использования.
Как мне рассказывали, раньше на "гарбидже", проще, когда на тротуар 2 раза в неделю выставляют мусор и все что надо выкинуть,можно было обставить квартиру почти новой или даже совсем новой мебелью и техникой.
Вплоть до того, что что-то выкидывали прямо в упаковке.
Но когда процесс возврата стал еще проще, то совсем нового практически и не стало, а потом эта лафа и совсем закончилась.
Я ее уже не застал. Или из-за простоты продажи через интернет - хз.
Хотя у меня есть кое-что что мне отдали из техники и мебели. Но не с гарбиджа.
Семья парикмахерши жены отдала сначала один телек а себе купили новый, а через год купили себе опять новый и нам отдали, а мы первый отдали ю4юшникам им-же отдали одну из 2-х кофемашин, которые опять-таки те нам и отдали.
Отдали нам пылесос Дайсон, модель не выпускается уже, но такая примерно долларов 700 стоит, мы отдельно заказали новые фильтры, отлично работает.
Матрасы тут выбрасывать можно только в специальных пакетах.
И очень не рекомендую их подбрать как-бы хорошо они не выглядели - знакомый лет 10 назад взял реально новый матрас, который может только положили и выбросили...но он уже был с клопами и потом потратил кучу денег на экстеминейтора, чтобы вывести нечисть.
В целом, да, тут тоже привозят новую технику и забирают старую.
Но мебель заберут если им заплатить и то не факт. Скажем, старый диван чтобы вынесли и увезли стоит 120-150 долларов, чтобы просто вынесли на гарбидж - порядка 100 долларов. Если надо очистить квартиру от всего, то приезжает джанк трак с грузчиками и от 1куе все выносят и вывозят.
В каждом многоквартирном доме, в зависимости от возможностей, есть штат обслуживающего персонала от 1-го человека и больше.
Один знакомый когда-то работал в очень богатом доме, смена была 24 человека -менеджер, суперинтендент, дормены, сокьюрити, рецепшн, портеры (уборщики) и пр. И вот умер один старенький дедуля. Приехали наследники, позвали его, дали сколько-то там денег и попросили заняться тем, чтобы в квартире ничего не было. Все выбросить. Даже не смотрели что там. Ну он и занялся. А среди прочего там был сейф. В сейфе кэщ и ювелирка. На 30 куе.
кста, є ціле шоу як вскривають сєйфи знайдені/зібрані такими джанк трейдами, яким тепер став програмісз із СФ
