Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:42

Як на мене, вже немає інтриги щодо подальшої долі українських біженців там: хто офіційно працює, тому ще може і дозволять оформити тимчасову посвідку на проживання, але і то на загальних підставах - з необхідною підтвердженою кваліфікацією тощо.
100%.
Ключове слово - може. У Німеччині, розуміючи низьку швидкість розгляду заяв на зміну параграфа, можливою буде ситуація, за якої хто має інший параграф - ок, працюйте/навчайтесь, а всі інші - до побачення. Так було із боснійцями, цілком реально може бути і з українцями. У всякому випадку, станом на зараз, у Бундестазі відсутні законопроекти, які б інакше вирішували ситуацію
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:42

У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))
Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості
Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:50

У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))
Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості
Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.


Я думаю над чимось подібним.
У мене є ті 150К, але якісь певні рішення вже буду приумати на "дедлайні".

За себе не хвилююсь, а от що робити з дітьми, які зараз вчаться і Німеччині і є великі шанси що їх звідти витурять...

Якось буде...
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:51

Хіба тих хто вчаться чіпатимуть?
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:52

  mazurkevych написав:Тому мені здається, що з 27 року почнеться "переселення народу" кудись в Туреччину чи Єгипет - де уряд на настрої населення не зважає, а керується прагматичними вигодами.


Маючи вільні заощадження можна в Німеччині залишитися легально, не бачу проблем. Оформитися на підприємство/ МП / у ФОПа і оформити інший параграф
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 20:55

Як правило, у Німеччині, вони оформлюють 16 b параграф і спокійно навчаються. Хтось має 32 параграф - возз'єднання із батьками
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 21:00

У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))
Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості
Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.

или жениться на местном :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 21:45

Звісно, панове, які залишили свою думку вище, мають рацію.
Приємно читати.

Я реально скопіював цю інформацію з відкритих джерел - свого роду огляд.
Звісно, як і багато чого в Інтернеті, може бути не точним.

Питання дійсно важливі. Сьогодні здивувувся зміні настрою нашого пана Володимира (U4U-ник Володимир - доволі цікавий блогер) - щось він із сумом дивиться в майбутнє, повідомляє, що багато людей почали пакувати валізи, щоби виїхати із США, де негласно для українців двері зачиняються. І доволі щільно…
Сам він вже не бачить себе ніде, крім США, і навіть сказав, що не уявляє, як би він почав нове життя десь в Європі… але…

Щодо майбутнього дітей: я і раніше писав неодноразово, і зараз не бачу іншого виходу, як організація навчання дітей в Європі та в США.
Канада зачинена тепер для студентів (суттєво скоротила кількість студентських віз і навіть змусила тисячі студентів залишити навчання в університетах). Варто дивитися в бік Нової Зеландіі. Я колись вивчав те питання, там багато цікавого було, але зараз не знаю вимог та тенденцій.

Я наводив реальні цифри раніше з вказівкою реальних університетів, де навчання дитини - незалежно від того, скільки воно вартує, є найбільш правильною та найбільш вигідною пропозицією, тактикою та стратегією.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 22:16

  mazurkevych написав:Нещодавно читав в групі українських моряків в Польщі допис, де людина звернулась до ужонду в Гданську щоб отримати якийсь легальний статус в Польші.
Моряки, ІТшники, дальнобій і решта подібних "кочивників" під критерії легалізації не потрапляють, бо не оформлені там як штатні працівники.

Відповідь приблизно така: проше пана помалу пакувати чемодана на шпердоланє. Варіанту добровільного сплати податку на дохід в обмін на карту побиту немає - треба бути все-рівно оформленим.

З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит та не просять соціальної допомоги.
Але уряди керуються не економічними вигодами, а настроєм вмборців. І так по всьому ЄС.

Тому мені здається, що з 27 року почнеться "переселення народу" кудись в Туреччину чи Єгипет - де уряд на настрої населення не зважає, а керується прагматичними вигодами.

Незнаю як за моряків чи далекобійників, для ІТ в Польщі дуже проста легалізація, так що Вас надурили. А іноземці їм дійсно не дуже непотрібні, в 2027 році ще виберуть праворадикальний сенат до такого ж президетна і все. А поки ще більш-менш норм.
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 22:22

З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит


У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))
Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості
Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.

или жениться на местном :mrgreen:

Там скорее будет «выйти замуж» ну или как там в их спильноти принято
