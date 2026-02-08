Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3161316231633164 Додано: Пон 09 лют, 2026 00:03 akurt написав: Звісно, панове, які залишили свою думку вище, мають рацію.

Приємно читати.



Я реально скопіював цю інформацію з відкритих джерел - свого роду огляд.

Звісно, як і багато чого в Інтернеті, може бути не точним.



Питання дійсно важливі. Сьогодні здивувувся зміні настрою нашого пана Володимира (U4U-ник Володимир - доволі цікавий блогер) - щось він із сумом дивиться в майбутнє, повідомляє, що багато людей почали пакувати валізи, щоби виїхати із США, де негласно для українців двері зачиняються. І доволі щільно…

Сам він вже не бачить себе ніде, крім США, і навіть сказав, що не уявляє, як би він почав нове життя десь в Європі… але…



Щодо майбутнього дітей: я і раніше писав неодноразово, і зараз не бачу іншого виходу, як організація навчання дітей в Європі та в США.

Канада зачинена тепер для студентів (суттєво скоротила кількість студентських віз і навіть змусила тисячі студентів залишити навчання в університетах). Варто дивитися в бік Нової Зеландіі. Я колись вивчав те питання, там багато цікавого було, але зараз не знаю вимог та тенденцій.



Ми там в коментах до того відосика, дійшли до висновку, що в нього дохід десь 80 кує чистими, при тому, що він практично весь час займається чим, що не може дати такий дохід. І якась таємнича дистанційна робота. ХЗ може ІТівець але Паше на українську галеру віддалено.

