akurt написав:Звісно, панове, які залишили свою думку вище, мають рацію.
Приємно читати.
Я реально скопіював цю інформацію з відкритих джерел - свого роду огляд.
Звісно, як і багато чого в Інтернеті, може бути не точним.
Питання дійсно важливі. Сьогодні здивувувся зміні настрою нашого пана Володимира (U4U-ник Володимир - доволі цікавий блогер) - щось він із сумом дивиться в майбутнє, повідомляє, що багато людей почали пакувати валізи, щоби виїхати із США, де негласно для українців двері зачиняються. І доволі щільно…
Сам він вже не бачить себе ніде, крім США, і навіть сказав, що не уявляє, як би він почав нове життя десь в Європі… але…
Щодо майбутнього дітей: я і раніше писав неодноразово, і зараз не бачу іншого виходу, як організація навчання дітей в Європі та в США.
Канада зачинена тепер для студентів (суттєво скоротила кількість студентських віз і навіть змусила тисячі студентів залишити навчання в університетах). Варто дивитися в бік Нової Зеландіі. Я колись вивчав те питання, там багато цікавого було, але зараз не знаю вимог та тенденцій.
Я наводив реальні цифри раніше з вказівкою реальних університетів, де навчання дитини - незалежно від того, скільки воно вартує, є найбільш правильною та найбільш вигідною пропозицією, тактикою та стратегією.
Ми там в коментах до того відосика, дійшли до висновку, що в нього дохід десь 80 кує чистими, при тому, що він практично весь час займається чим, що не може дати такий дохід. І якась таємнича дистанційна робота. ХЗ може ІТівець але Паше на українську галеру віддалено.