RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3161316231633164
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 00:03

  akurt написав:Звісно, панове, які залишили свою думку вище, мають рацію.
Приємно читати.

Я реально скопіював цю інформацію з відкритих джерел - свого роду огляд.
Звісно, як і багато чого в Інтернеті, може бути не точним.

Питання дійсно важливі. Сьогодні здивувувся зміні настрою нашого пана Володимира (U4U-ник Володимир - доволі цікавий блогер) - щось він із сумом дивиться в майбутнє, повідомляє, що багато людей почали пакувати валізи, щоби виїхати із США, де негласно для українців двері зачиняються. І доволі щільно…
Сам він вже не бачить себе ніде, крім США, і навіть сказав, що не уявляє, як би він почав нове життя десь в Європі… але…

Щодо майбутнього дітей: я і раніше писав неодноразово, і зараз не бачу іншого виходу, як організація навчання дітей в Європі та в США.
Канада зачинена тепер для студентів (суттєво скоротила кількість студентських віз і навіть змусила тисячі студентів залишити навчання в університетах). Варто дивитися в бік Нової Зеландіі. Я колись вивчав те питання, там багато цікавого було, але зараз не знаю вимог та тенденцій.

Я наводив реальні цифри раніше з вказівкою реальних університетів, де навчання дитини - незалежно від того, скільки воно вартує, є найбільш правильною та найбільш вигідною пропозицією, тактикою та стратегією.

Ми там в коментах до того відосика, дійшли до висновку, що в нього дохід десь 80 кує чистими, при тому, що він практично весь час займається чим, що не може дати такий дохід. І якась таємнича дистанційна робота. ХЗ може ІТівець але Паше на українську галеру віддалено.
Bolt
 
Повідомлень: 3852
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3161316231633164
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.