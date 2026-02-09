RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 10:16

  Bolt написав:Ми там в коментах до того відосика, дійшли до висновку, що в нього дохід десь 80 кує чистими, при тому, що він практично весь час займається чим, що не може дати такий дохід. І якась таємнича дистанційна робота. ХЗ може ІТівець але Паше на українську галеру віддалено.


Вчора отримав із США від нашої людини цікаву картинку.
Рекомендую ознайомитися із даними про середню зарплатню в країнах Європи. Дуже цікаво:
https://www.visualcapitalist.com/mapped ... -salaries/
Я ознайомився - зараз на прикладі Франції скажу, що цифри практично вірні.
Ознайомилися?

Тепер оприлюднюю коментар до картинки із США, який прийшов разом з картинкою:

"...Як бачите в рази нижче, порівняно зі США. Тому немає сенсу порівнювати наскільки і що дешевше, оскільки купівельна спроможність європейців у рази нижча. У мене тільки базова ставка в 3 рази вища за найвищу середню зарплату в Європі €83К.
Крім того: різні страховки та інші соціальні виплати. А про акції взагалі можна й не говорити. Європейцям зазвичай навіть у американських компаніях їх не дають."

(кінець реальних цитат)
akurt
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Продовжується ідея у наших українців взяти будинок в іпотеку в штаті Айова.
Вихідні дані такі:
- будинок двоповерховий, площа 150-200 кв. м.
- ціна 280 000...320 000 доларів;
- іпотека під 4,9...5,9 відсотків річних;
- критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.

Щось більше конкретне буле відомо орієнтовно в березні-квітні.
Термін обумовлений тим, що до кінця травня - контракт на оренду квартири.



Щось дорогуваті кредити.
В Німеччині іпотека 4 %. Беззаставний 7.2%
Це Deutsche Bank
Хомякоид
 
Ну такі, як є.
Я десь місяць тому наводив реальний кейс з реальними цифрами для Великої Британії - там наші люди взяли будинок в іпотеку - то відсоткова ставка саме 4%.
akurt
  akurt написав:
  Bolt написав:Ми там в коментах до того відосика, дійшли до висновку, що в нього дохід десь 80 кує чистими, при тому, що він практично весь час займається чим, що не може дати такий дохід. І якась таємнича дистанційна робота. ХЗ може ІТівець але Паше на українську галеру віддалено.


Вчора отримав із США від нашої людини цікаву картинку.
Рекомендую ознайомитися із даними про середню зарплатню в країнах Європи. Дуже цікаво:
https://www.visualcapitalist.com/mapped ... -salaries/
Я ознайомився - зараз на прикладі Франції скажу, що цифри практично вірні.
Ознайомилися?

Тепер оприлюднюю коментар до картинки із США, який прийшов разом з картинкою:

"...Як бачите в рази нижче, порівняно зі США. Тому немає сенсу порівнювати наскільки і що дешевше, оскільки купівельна спроможність європейців у рази нижча. У мене тільки базова ставка в 3 рази вища за найвищу середню зарплату в Європі €83К.
Крім того: різні страховки та інші соціальні виплати. А про акції взагалі можна й не говорити. Європейцям зазвичай навіть у американських компаніях їх не дають."

(кінець реальних цитат)

Нехай середню медіану ЗП дадуть, бо в Україні теж середню 31 кг намалювали. В дружини на руки десь 15 кг чистими, тобто десь 20бруьними, в той час я дыру тільки премію річну 700 К намалювали.що при к-сті працівників трошки більше двохсот дає майже по 3500 + на рило.
Якись відос на днях дивився, чувак добре сказав, чому всі понаїхі тільки в декількох локаціях сидять типа Нью-Йорк, Чікага і тп. Бо в задуппі Айдахо, чи Мінесоти вони зі свої хендіменством, доставкою чи таксуванням нпвіг не потрібні. Корінні цілком ВВ стані самі зібрати шафку, чи причепити тєлік на стіну.
Bolt
 
  BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:в Польщі дуже проста легалізація, так що Вас надурили.



Не надурили, бо будуть методи такі як для всіх іноземців. Має бути умова о праці, а він працює на фірму в іншій країні, ось і все. А польського фопа оформити зараз можна тільки до березня україньцям, і я не знаю як там з податкими, мабуть ніяк, бо він не може виставити фактуру на отримання доходу, бо це мабуть зарплата як найманого працівника. Такий собі кочевник

Так а нащо ці схеми? Якщо не підходить Польща - то має їхать в країну де працює, і там легалізуватись. Все просто. По друге, B2B в Польщі завжди було не для всіх, але є багато видів карт побуту - по яким можна бути на B2B.
BIGor
