Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Інфляція знизиться до 7,5% у 2026 році: які розміри міжнародної допомоги — НБУ
Наскільки реалістичним Вам здається прогноз НБУ щодо інфляції?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:36
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Інфляція знизиться до 7,5% у 2026 році: які розміри міжнародної допомоги — НБУ
Наскільки реалістичним Вам здається прогноз НБУ щодо інфляції?
Додано: Суб 07 лют, 2026 16:36
інтервенції за тиждень склали 794 млн дол. майже стандарт
рух курсу долара - почали тиждень з 42,85 й жвавенько піднімались аж до 43,30 у вівторок, пару днів коливалися трохинижче цього рівня, але в п'ятницю знову стрімко впали до 42,86, точніше вронив НБУ в післяопераційний час.
все таки НБУ вирівнює курс долара по євро. навіщо він це робить, це для мене поки загадка, але маємо що маємо.
тому курс євро протягом тижня був більш стабільний. почали з 50,80 піднялися у вівторок до 51,06, а у серед вранці - вже 51,21. я ж кажу, поки що прив'язка до євро трохи штучна. але закінчили тиждень теж падіняннм до 50,65
спостерігаємо далі
Додано: Нед 08 лют, 2026 13:51
Re: Валютний ринок в контексті ДС
з'явилась звітність. й схоже зрозуміло, чого так тягнули.
гроші - вже писав, але повторимо
безготівка - значно збільшилася, на 217 ярдів грн, до 1 024 ярди грн. основний фактор, який зараз тисне на курс. зараз цифра менше, десь 940 ярдів грн, але все одно це великий рівень.
готівка теж збільшилася, але більш помірно - на 17 ярдів грн, до 926 ярди.
ЗВР збільшилися на 2,5 ярди дол до 57,3 ярди. про всяк випадок нагадаю, що збільшення безготівки та ЗВР - це пов'язані речі. зростання безготівки йде за рахунок гривні, яку емітують під ЗВР. оце далеко не всі розуміють
Додано: Нед 08 лют, 2026 14:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
залишки на рахунках відповідно теж зросли
в основному це збільшення безготівки зібралося на рахунках юросіб - зростання 186 ярдів грн, до 1 328 ярди.
залишки на рахунках фізиків - зростання на 37 ярдів грн, до 942 ярди грн
а тепер вишенка - що ж цікавого сталося в грудні? тадам - Приват списав з балансу проблемні кредити на суму близько 140 ярдів грн. напевне весь баласт від ІВК. я навіть зустрів десь цю інфо, але загалом про це тиша. що зайвий раз показує, що не лише суспільство, а й так звані експерти обговорюють лише те, про що кажуть всі - а якщо про це мовчать, то ніхто й не знає.
в мене виникло декілька питань. перше - суд проти ІВК виграли. чому списуємо? не будемо забирати компенсацію в ІВК - чи будемо, але хто тоді буде це робити? може Приват просто ці права вимоги комусь передав? дуже цікаво...
друге - в оперативних даних кредиту вказують без резервів, чому й стала помітне це списання. в банку давно був нарахований резерв. але тоді давайте повернемось тоді до співвідношення депозити кредити. й що бачимо на кінець року - навіть по оперативним даним гривневих кредитів на суму 886 ярдів грн, без резервів - 812 ярдів грн. а депозитів - 2 270 ярдів грн. ЕКОНОМІКА не працює. ми накопичуємо купу грошей, які нічим не забезпечені, але на цю купу грошей НБУ з Мінфіном регулярно ще виплачують чималі відсотки. а курс стоїть на місці... чим же це може закінчитися?
до речі, з 2,3 трлн гривень 868 ярдів банками вкладено в ОВДП, а населення напряму вклало лише 112 ярдів грн. тобто навіть якщо населення не вкладає в ОВДП, банки це роблять за них
треба писати окремий допис про це, але як на мене - стримання курсу валют зараз - це помилкове рішення влади, популістське. але про це навіть ніхто не говорить... хоча ні, курс тримаємо, відсотки високі - про це Данилишин каже...
й для розуміння потенційних ризиків - з залишків коштів юр осіб на вимогу - 1 074 ярди грн, фізосіб - 621 ярди грн. давно я не заглядав в розгорнуті дані банків...
Додано: Пон 09 лют, 2026 10:19
Ніяка це не тиша. Просто, щоб писати на подібні теми журналістам потрібно мати профільні знання. Та й подібні новини, не набирають переглядів тому мало хто про них пише (хіба що писати - Ой знову Зрадонька).
Ці кредити списуються з балансу, але робота по них (можливість повернути гроші) не завершується
Критикувати легко. Більшість цих грошей (депозитів) на вимогу. Маєте пропозиції, як банкам кредитувати в дов7у "короткими" грошима? А про % по депосертифікатам - так, це де факто "паразитування" банків, але маємо вигоду у вигляді: 1) стабільної банківської системи 2) левова частка отриманих % по депосертифікатах НБУ у держбанків 3) є підстава продовжувати тримати підвищеним податок на прибуток банків і цим ми теж частково компенсуємо витрати по сертифікатах. тим більше, що ці гроші напряму йдуть в бюджет. І де факто % по депосертифікатах - це емісія яка пройшовши такий складний ланцюжок перетворень допомагає бюджету, але напряму не тисне на курс.
Якщо ви знайте як суттєво девальвувати гривню і при цьому втримати інфляцію від падіння - то ви геній. Пана Данилишина потрібно читати, щоб бачити альтернативну точку зору. Але ось ця мантра: а давайте натиснемо на газ, а потім подивимось що буде - це не конструктив. розумні люди перш ніж тиснути на газ, прораховують чим, як і де можна буде загальмувати. В системі величезна кількість "коротких" грошей. пан Данилишин чомусь замовчує, чи буде вигідно банкам після суттєвого зниження облікової ставки кредитувати бізнес? Чи простіше буде всю цю "коротку" гривню відправити на валютний ринок (клієнти банків це самі зроблять) який 100% відреагує зростанням курсу?
АПД:
Востаннє редагувалось Realist в Пон 09 лют, 2026 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 лют, 2026 16:43
Додано: Пон 09 лют, 2026 16:49
Додано: Пон 09 лют, 2026 22:07
А тепер ота система на три доби автономності вам згодилась?! А на скільки вона кіловат?!
Додано: Пон 09 лют, 2026 22:29
Ого, дольше квартала вопрос зрел Только может в Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще с этим? Я её тоже читаю.
Вкратце: не очень. Когда в начале этой зимы энергетику всей области капитально разнесли и область ушла в тотальный блекаут на трое-четверо суток, оказалось, что половина аккумов осталась на предыдущей квартире (не очень далеко, но поскольку троллейбусы уже не ходят, добраться туда стало резко тяжелее), из наличествующих под рукой один тихо сдох, другой типа тоже (потом оказалось, что нужно было на него питание подать и он бы проснулся, но кто ж знал), последний хороший за часов 7 посадил об холодильник потому, что поверил энергетикам, что за 10 часов они отремонтируются. Пока подвёз других аккумов и освоил, как их тут в пункте незламности заряжать, так и свет дали. И с тех пор вырубали уже по мелочи. Видимо, ещё три года теперь ждать.
А кВт... Что именно в них измерять? Выходную мощность? В какой точке? Если чисто суммарно по четырём инверторам, то около 12-13 кВт, но это типа пиковые. Для постоянной работы примерно в два раза меньше стоит ограничиваться.
|