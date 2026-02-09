Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Ми там в коментах до того відосика, дійшли до висновку, що в нього дохід десь 80 кує чистими, при тому, що він практично весь час займається чим, що не може дати такий дохід. І якась таємнича дистанційна робота. ХЗ може ІТівець але Паше на українську галеру віддалено.
Вчора отримав із США від нашої людини цікаву картинку. Рекомендую ознайомитися із даними про середню зарплатню в країнах Європи. Дуже цікаво: https://www.visualcapitalist.com/mapped ... -salaries/ Я ознайомився - зараз на прикладі Франції скажу, що цифри практично вірні. Ознайомилися?
Тепер оприлюднюю коментар до картинки із США, який прийшов разом з картинкою:
"...Як бачите в рази нижче, порівняно зі США. Тому немає сенсу порівнювати наскільки і що дешевше, оскільки купівельна спроможність європейців у рази нижча. У мене тільки базова ставка в 3 рази вища за найвищу середню зарплату в Європі €83К. Крім того: різні страховки та інші соціальні виплати. А про акції взагалі можна й не говорити. Європейцям зазвичай навіть у американських компаніях їх не дають."
Продовжується ідея у наших українців взяти будинок в іпотеку в штаті Айова. Вихідні дані такі: - будинок двоповерховий, площа 150-200 кв. м. - ціна 280 000...320 000 доларів; - іпотека під 4,9...5,9 відсотків річних; - критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.
Щось більше конкретне буле відомо орієнтовно в березні-квітні. Термін обумовлений тим, що до кінця травня - контракт на оренду квартири.
Щось дорогуваті кредити. В Німеччині іпотека 4 %. Беззаставний 7.2% Це Deutsche Bank
Нехай середню медіану ЗП дадуть, бо в Україні теж середню 31 кг намалювали. В дружини на руки десь 15 кг чистими, тобто десь 20бруьними, в той час я дыру тільки премію річну 700 К намалювали.що при к-сті працівників трошки більше двохсот дає майже по 3500 + на рило. Якись відос на днях дивився, чувак добре сказав, чому всі понаїхі тільки в декількох локаціях сидять типа Нью-Йорк, Чікага і тп. Бо в задуппі Айдахо, чи Мінесоти вони зі свої хендіменством, доставкою чи таксуванням нпвіг не потрібні. Корінні цілком ВВ стані самі зібрати шафку, чи причепити тєлік на стіну.
BIGor написав:в Польщі дуже проста легалізація, так що Вас надурили.
Не надурили, бо будуть методи такі як для всіх іноземців. Має бути умова о праці, а він працює на фірму в іншій країні, ось і все. А польського фопа оформити зараз можна тільки до березня україньцям, і я не знаю як там з податкими, мабуть ніяк, бо він не може виставити фактуру на отримання доходу, бо це мабуть зарплата як найманого працівника. Такий собі кочевник
Так а нащо ці схеми? Якщо не підходить Польща - то має їхать в країну де працює, і там легалізуватись. Все просто. По друге, B2B в Польщі завжди було не для всіх, але є багато видів карт побуту - по яким можна бути на B2B.
Bolt написав:Бо в задуппі Айдахо, чи Мінесоти вони зі свої хендіменством, доставкою чи таксуванням нпвіг не потрібні. Корінні цілком ВВ стані самі зібрати шафку, чи причепити тєлік на стіну.
Це дуже правильна думка та спостереження. Мій колишній підлеглий опинився під час війни в штаті Аляска, а коли оформив TРS, то переїхав саме в New York - там зараз і живе, і працює відразу на двох роботах (по 10-12 годин на добу). І жінка зовсім не відразу - але знайшла роботу. Сусіди нашого дописувача rjkz.
Я поїздив сам за кермом авто не тільки по вулицях самих знаменитих міст, а саме по «задупʼям» також, це не менш цікаво, ніж каньйони чи водоспади. Там свій спосіб життя, якщо хочете дещo «сонний», із своїми тракторами або “Farm markets”. Іноді ловив себе на думці, що я на зйомках кінофільмів. В одному штаті заблукав та опинився без бензину в авто, ледве десь на задвірках знайшов маленьку сільську АЗС на 2 колонки - так ні в кого було спитати, як заправитися, бо колонки були такі, як у нас в колгоспах були на тракторній станції…
Правда, я б не сказав, що наприклад штат Міннесота - то «задуп’є». Я в грудні - січні відвідував штати Iowa та Illinois (в цьому штаті з населенням більше 12 мільйонів ж Чикаго з населенням майже 3 мільйони), то мешканці штату Iowa (близько 6 мільйонів мешканців) по дорозі мені говорили, що штат Іллоінойс помітно «бідненький». Вони всі реально дуже різні. Спільним є тільки президент.
З приводу думки про те, чому наші люди намагаються оселитися в великих містах. Ось не США, а Франція. Шукають місце під солнцем в одному ш найбільших міст Франції - місто Тулуза: «Ми шукаємо кімнату для двох людей (сімейної пари, 31-32 роки) в місті Тулуза або поряд. Перевагу віддаємо місцевості з хорошим транспортним сполученням. Ми відповідальні, охайні та дружелюбні люди. Бажані умови: - Окрема мебльована кімната для двох - Доступ до кухні та ванної кімнати - Інтернет/ Wi-Fi (бажано)»
Доволі цікаво наші українці відповіли саме на це оголошення: «…якщо у вас є початкова бухгалтерська освіта, ми можемо надати роботу і можливо допомогти з житлом…» «Знов за рибу гроші»: освіта, освіта і ще раз - освіта… Плюс кваліфікація…