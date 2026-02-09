|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лют, 2026 16:53
akurt написав:
З приводу думки про те, чому наші люди намагаються оселитися в великих містах.
Ось не США, а Франція.
Шукають місце під солнцем в одному ш найбільших міст Франції - місто Тулуза:
«Ми шукаємо кімнату для двох людей (сімейної пари, 31-32 роки) в місті Тулуза або поряд. Перевагу віддаємо місцевості з хорошим транспортним сполученням. Ми відповідальні, охайні та дружелюбні люди.
Бажані умови:
- Окрема мебльована кімната для двох
- Доступ до кухні та ванної кімнати
- Інтернет/ Wi-Fi (бажано)»
Доволі цікаво наші українці відповіли саме на це оголошення:
«…якщо у вас є початкова бухгалтерська освіта, ми можемо надати роботу і можливо допомогти з житлом…»
«Знов за рибу гроші»: освіта, освіта і ще раз - освіта…
Плюс кваліфікація…
заробіток, дохід/заробіток ,дохід
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4630
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 528 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:01
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5348
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1190 раз.
- Подякували: 2084 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:04
utestcom3 написав: mazurkevych написав:
Чтобы остаться, нужно платить налоги, а не спрос организовывать, не знаю как в Польше, но в Германии подобные айтишиники и моряки сидят на социале.
В Німеччині неможливо "сидіти на соціалі" будь-кому, хто в силу своєї професійної діяльності має перетинати кордони.
Не тільки з соціалу знімуть, а і з &24 параграфу.
Ніде немає дурнів просто так роздавати соціал - наявність людини перевіряється всюди.
-
mazurkevych
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 18.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:13
Дуже цікаво грамотно інформативно написана стаття.
Я своє бачення оприлюднив в іншій гілці:viewtopic.php?f=27&t=221862&p=5930688#p5930688
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11784
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4156 раз.
- Подякували: 1531 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
7
Додано: Пон 09 лют, 2026 20:59
Трошки буде більше часу, розповім про побережжя Індійського океану в Мозамбік. Столицю і відносно недалеку від столиці локацію - Шаі Шаі.
Неосвоєні курорти з прекрасними сучасними європейським аеропортами. Які пусті ((
Наш вертоліт під програмою ООН WFP (world food program) ледь не один стоїть на пероні сучасного міжнародного аеропорту, збудованого вже при незалежному Мозамбіку, тобто відносно недавно.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17787
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2567 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|