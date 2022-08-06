Додано: Сер 04 лют, 2026 11:41

Моніторинг цін на квартири у всесвітньовідомому курорті на березі Середземного моря станом на лютий 2026 року.

Анталія.



Місто прийняло в 2025 році рекордну кількість туристів: більше 17 мільйонів.

Всі пройшли через дуже великий аеропорт Анталії.

Другий аеропорт провінції Анталії - неподалік від Аланії ("Газіпаша") прийняв значно менше.

Звісно, не всі туристи розмістилися в Анталії - "туристичні гіди" розвозили туристів по численним готелям - більшою мірою на схід від Анталії.



Цікаво, що ГІРСЬКА місцевість починається саме на заході міста Анталія - столиця провінції Анталія з населенням 2,5 мільйона мешканців та площею в 1,4 рази більшою за Київ.

Я не мешкаю в Анталії з 10 липня 2024 року, але зберігаю там свою квартиру 1+1 в дуже гарному ЖК на 19 квартир - є і плавальний басейн, і підвал, і парковка на території ЖК.

Утримання квартири на сьогодні складає 750 лір або 17,5 долари США на місяць. Погодьтеся: копійки.

Вважаю що це нормальна пристойна плата за зберігання об"єкта інвестицій.

В нас дуже гарний голова ОСББ - сам мешкає на першому поверсі та разом з найманим працівником ретельно дивляться за станом будинку.



Просто заради оцінки ситуації зробив моніторинг цін.

1 долар = 43,43 турецької ліри. Тому ціни в турецьких лірах можна оцінювати в українських гривнях, паритет майже 1=1.



В якості критерієв оцінки я беру завжди мікрорайон, який є оптимальним за співвідношенням "Ціна/розташування/інфраструктура" - якщо хочете "ЛЛЛ" - це дуже "солодкий" мікрорайон Hurma (за назвою фрукта - тут раніше були гігантські сади - зараз залишилися тільки помаранчеві) великого району Konyaalti (історична назва в перекладі: "Нижче міста Конья" - це якщо дивитися на мапу Туреччини).

Важливе зауваження: мікрорайон "закритий" для поселення іноземців , але з минулого року Міграційна служба видає Вид на проживання українцям - але без права подальшого (через 5 років) отримання громадянства.

Інформація з головного сайту продажу нерухомості - sahibinden.



1. Квартири нові в новобудовах. Квартири двокімнатні 1+1 - не "нульовий" (по-нашому "перший" поверх. зазвичай площа квартири 51...60 кв. м.

Всього 16 пропозицій для реального заселення. Є багато пропозицій на стадії будівництва - я їх НЕ дивився.

Найдешевші 4 650 000 лір/гривень;

Найдорожчі 6 500 000 лір/гривень.

Найдешевша: досить непогана квартира, але з дуже маленькою кухнею - її намагалися зробити окремою, а не як зазвичай - салон. На підлозі керамограніт. Брутто 55, нетто 50 кв. м.

Плавальний басейн та парковка в ЖК. Непоганий варіант - можна мацати. Але - як на мене - дуже невдале розташування - на краю мікрорайона на виїзді з Анталії в гори. Ще й поруч невелике кладовище... Але якщо мати авто - то до гірськолижного центра та до сільських ринків - дуже зручно. До моря - просто пряма дорога без поворотів.

Найдорожча: ну круто: 70 брутто, 60 - нетто. Судячи з фото, повністю круто мебльована (що досить дивно). Реально шикарна квартира (?). Треба дивитися, бо підозріле розташування: буквально поруч проходить швидкісна траса Анталія-Кемер. Може бути проблема гучності/трафіку.



2. Вторинний ринок - квартири в бeдинках, яким від 6 до 10 років (як у мене).

Всього 26 пропозицій.

Діапазон цін:

- найдешевші 3 400 000 лір/гривень;

- найдорожчі 7 400 000 лір/гривень;



Найдешевша квартира - ціна підозріла - виявилося, що житлова площа 40 кв. м - дуже маленька. Розташування в мікрорайоні середнє за якістю.

Зрозуміло.

Найдорожча - брутто 75 - нетто 65 кв. м. Непогано. Виглядаєж за фото дуже непоганою. Дещо мене бентежить розташування: реально близько до моря, реально видно з вікна море (гадаю не менше 1 км), але поруч дуже гучний за трафіком Бульвар Богачай.



Середні ціни таких квартир в районі 4 500 000...4 800 000 лір/гривень. Вважаю такі цифри раціональними: 110 000 доларів. Я купував в вересні 2017 як "Запасний аеродром" за 49 500 доларів. Працює саме за призначенням: їсти не просить, душу зігріває...



Квартири 2+1 не дивився. Мені не треба.

Кожен це може зробтити самостійно - сайт оголошень я назвав (потрібна проста реєст

рація, є англомовна версія).

Матеріал даю для оцінки ситуації.