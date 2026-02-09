RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 16:53

  akurt написав:З приводу думки про те, чому наші люди намагаються оселитися в великих містах.
Ось не США, а Франція.
Шукають місце під солнцем в одному ш найбільших міст Франції - місто Тулуза:
«Ми шукаємо кімнату для двох людей (сімейної пари, 31-32 роки) в місті Тулуза або поряд. Перевагу віддаємо місцевості з хорошим транспортним сполученням. Ми відповідальні, охайні та дружелюбні люди.
Бажані умови:
- Окрема мебльована кімната для двох
- Доступ до кухні та ванної кімнати
- Інтернет/ Wi-Fi (бажано)»

Доволі цікаво наші українці відповіли саме на це оголошення:
«…якщо у вас є початкова бухгалтерська освіта, ми можемо надати роботу і можливо допомогти з житлом…»
«Знов за рибу гроші»: освіта, освіта і ще раз - освіта…
Плюс кваліфікація…

заробіток, дохід/заробіток ,дохід
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:01

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Нерухомість у США: що найбільше купують та скільки це коштує
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:04

  utestcom3 написав:
  mazurkevych написав:Чтобы остаться, нужно платить налоги, а не спрос организовывать, не знаю как в Польше, но в Германии подобные айтишиники и моряки сидят на социале.


В Німеччині неможливо "сидіти на соціалі" будь-кому, хто в силу своєї професійної діяльності має перетинати кордони.
Не тільки з соціалу знімуть, а і з &24 параграфу.
Ніде немає дурнів просто так роздавати соціал - наявність людини перевіряється всюди.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:13

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Нерухомість у США: що найбільше купують та скільки це коштує

Дуже цікаво грамотно інформативно написана стаття.
Я своє бачення оприлюднив в іншій гілці:
viewtopic.php?f=27&t=221862&p=5930688#p5930688
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 20:59

Re: Еміграція, заробітчанство

Трошки буде більше часу, розповім про побережжя Індійського океану в Мозамбік. Столицю і відносно недалеку від столиці локацію - Шаі Шаі.
Неосвоєні курорти з прекрасними сучасними європейським аеропортами. Які пусті ((
Наш вертоліт під програмою ООН WFP (world food program) ледь не один стоїть на пероні сучасного міжнародного аеропорту, збудованого вже при незалежному Мозамбіку, тобто відносно недавно.(у 2021 році завершили)
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 00:26

  Hotab написав:mazurkevych


З економічної точки зору це абсурд - виганяти з країни тих фрілансерів, які завозять валюту, створюють платоспроможний попит


У мене теж робота не потрапляє ніде під digital nomad))
Вихід один - лише ВНЖ по нерухомості
Чорногорія ввела критерій 150 к євро для вартості об’єкту. В принципі можна осилити і ойтішнику, і моряку . Ну і мені.


В Панаме Вы можете открыть депозит на 2(или 3?) года на 200 куе и получить панамский перманент резидент кард. После истечения срока, забрать депо.
Сначала временный на 2 года и потом постоянный.
Можете и через недвигу, но лучше не надо.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 06:43

  Хомякоид написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Продовжується ідея у наших українців взяти будинок в іпотеку в штаті Айова.
Вихідні дані такі:
- будинок двоповерховий, площа 150-200 кв. м.
- ціна 280 000...320 000 доларів;
- іпотека під 4,9...5,9 відсотків річних;
- критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.

Щось більше конкретне буле відомо орієнтовно в березні-квітні.
Термін обумовлений тим, що до кінця травня - контракт на оренду квартири.



Щось дорогуваті кредити.
В Німеччині іпотека 4 %. Беззаставний 7.2%
Це Deutsche Bank


Это не "дорогуватий".
Это шара.
Сейчас мортгидж на менее 6% найти практически не реально. И для 6% должны сойтись много звезд - очень выский кредит скор, отличная кредит хистори, высокий доход, ВАЖНО - низкий даунпеймент несколько понижает ставку (но тогда еще и плюс ежемесячный платеж на страховку, пока эквити не достигнет 20+%). На это все надо добавить страховку, которая работает только на долг банку и если хочешь в случае чего получить от страховой, то надо отдельный полис брать. А страховки дико подорожали за несколько последних лет, можно сказать в разы (зависит от локаций).
Я-бы сказал, что реальный % ближе к 7 (а эффективная ставка намного выше) и это аннуитет и только аннуитет.

А действительная шара была при ковиде. Менее 3% годовых.
Сейчас помимо выросших при ковиде на этих 3-% ценах, но при нынешних ставках, при выросших в разы страховках, при "тарифах", которые взвинтили цены на стройматериалы, при дендрофекальной технологии, которая требует постоянных ремонтных работ в доме, при постоянно растущих налогах на недвигу, стоимость "владения" таким псевдоактивом стала абсолютно финансово неоправданной, что наконец-то включило голову многим американцам и они начали считать деньги.
И, о чудо, выяснилось, что аренда НА ДАННЫЙ момент практически в 2 +\- раза выгодней покупки в мортгидж.
Особо продвинутые начали смотреть на альтернативное использование денег вместо содержания мортгиджного дома и оказалось, что финансово правильное решение - не иметь такого пассива.
Еще более продвинутые посмотрели, что недвига (если ее считать в безинфляционном активе, например, в золоте) постоянно дешевеет.
В конечном счете, "американская мечта" о владении дендрофекальной будкой ради того, чтобы "на своем" бэкярде пожарить стейк ведет к тому, что люди превращаются в ослов.
Дом можно покупать. Но не делать из это смысл жизни и не делать из него финансовое ярмо.
Для этого его надо купить или за свои или добирать небольшую часть.
И в таком случае надо покупать пока ставка высокая. На рынке покупателя, который сейчас в США.
Опять-же, пока ставка высокая, то и деньги работают эффективней.

Фактически, вопрос покупки дома именно в США, с учетом местных специфических моментов и реалий имеет смысл либо если твоя работа не зависит от места проживания. Либо уже на пенсии. Ну, или если ты в состоянии покупать дома и сдавать их после очередного переезда и покупки следующего.
В остальных случаях, покупка дома-клоузингкосты+начальные выплаты-расходы при продаже (очень некислые обычно)-покупка дома-...- - это просто выброшенные немалые деньги.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 07:14

rjkz


В Панаме Вы можете открыть депозит на 2(или 3?) года на 200 куе и получить панамский перманент резидент кард.


Не сильний в питанні, а що в ньому гарного , в резиденстві панами? Відкриває якісь подальші шляхи? Бо ЧГ скоріше за все відкриє двері для своїм громадянам до ЕС, а тут?
