Продовжується ідея у наших українців взяти будинок в іпотеку в штаті Айова.

Вихідні дані такі:

- будинок двоповерховий, площа 150-200 кв. м.

- ціна 280 000...320 000 доларів;

- іпотека під 4,9...5,9 відсотків річних;

- критерій номер 1 : "ЛЛЛ". Головне: вдале розташування по відношенню до місця роботи.



Щось більше конкретне буле відомо орієнтовно в березні-квітні.

Щось дорогуваті кредити.

В Німеччині іпотека 4 %. Беззаставний 7.2%

Это не "дорогуватий".Это шара.Сейчас мортгидж на менее 6% найти практически не реально. И для 6% должны сойтись много звезд - очень выский кредит скор, отличная кредит хистори, высокий доход, ВАЖНО - низкий даунпеймент несколько понижает ставку (но тогда еще и плюс ежемесячный платеж на страховку, пока эквити не достигнет 20+%). На это все надо добавить страховку, которая работает только на долг банку и если хочешь в случае чего получить от страховой, то надо отдельный полис брать. А страховки дико подорожали за несколько последних лет, можно сказать в разы (зависит от локаций).Я-бы сказал, что реальный % ближе к 7 (а эффективная ставка намного выше) и это аннуитет и только аннуитет.А действительная шара была при ковиде. Менее 3% годовых.Сейчас помимо выросших при ковиде на этих 3-% ценах, но при нынешних ставках, при выросших в разы страховках, при "тарифах", которые взвинтили цены на стройматериалы, при дендрофекальной технологии, которая требует постоянных ремонтных работ в доме, при постоянно растущих налогах на недвигу, стоимость "владения" таким псевдоактивом стала абсолютно финансово неоправданной, что наконец-то включило голову многим американцам и они начали считать деньги.И, о чудо, выяснилось, что аренда НА ДАННЫЙ момент практически в 2 +\- раза выгодней покупки в мортгидж.Особо продвинутые начали смотреть на альтернативное использование денег вместо содержания мортгиджного дома и оказалось, что финансово правильное решение - не иметь такого пассива.Еще более продвинутые посмотрели, что недвига (если ее считать в безинфляционном активе, например, в золоте) постоянно дешевеет.В конечном счете, "американская мечта" о владении дендрофекальной будкой ради того, чтобы "на своем" бэкярде пожарить стейк ведет к тому, что люди превращаются в ослов.Дом можно покупать. Но не делать из это смысл жизни и не делать из него финансовое ярмо.Для этого его надо купить или за свои или добирать небольшую часть.И в таком случае надо покупать пока ставка высокая. На рынке покупателя, который сейчас в США.Опять-же, пока ставка высокая, то и деньги работают эффективней.Фактически, вопрос покупки дома именно в США, с учетом местных специфических моментов и реалий имеет смысл либо если твоя работа не зависит от места проживания. Либо уже на пенсии. Ну, или если ты в состоянии покупать дома и сдавать их после очередного переезда и покупки следующего.В остальных случаях, покупка дома-клоузингкосты+начальные выплаты-расходы при продаже (очень некислые обычно)-покупка дома-...- - это просто выброшенные немалые деньги.