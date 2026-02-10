Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Вів 10 лют, 2026 13:09 akurt написав: Vadim_ написав: ещё до пенсии, кто оплатит аренду? ещё до пенсии, кто оплатит аренду?

Тут теж є відповіді.

1. Про пенсію. Не все точно, але для "загального розвитку" підійде.

В США людина з віку 18 років отримує право (!) сам собі накопичувати пенсію (крім "державної"). Механізм такий: щомісяця людина САМА та добровільно (!) і з великим задоволенням (!) відкладу собі гроші на власний (!!!!!!!!!) пенсійний рахунок. В розмірі нена більше 6 відсотків. Більше НЕ дозволяють. Позитив в тому, що ця сума повністю звільняється від податків. А це дуже суттєво, інакше ви могли би з кожних приклад 10 000 доларів віддати в бюджет до 4 000 доларів.

А так всі ваші 10 000 вам попали на власний пенсійний рахунок.

Далі ще цікавіше: ви ці гроші - наприклад ці 10 000 - інвестуєте куди завгодно - наприклад в акції компанії NVIDIA.

Єдина умова: не можна чипати ці гроші готівкою.

Ви отримаєте до них лосуп на власному дні народження у віці 59 років.

Це пояснює те, чому всі (практично всі) американці при виході на пенсію мають на рахунку НЕ менше 500 000 доларів. На червону ікру, шампанське та мандри світом.

Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил. Ну да, за неделю не переедешь, продажа/покупка занимает 3-4 месяца. Ну так в Европе тоже так просто не съедешь с аренды - надо подгадывать под окончание контракта (обычно каждый год продление) иначе потеря залога 3-4к. Что тоже как бы не приятно.



А шмотки так и так тягать хоть с аренды, хоть со своего.



Тем более что ипотечная квартира продается так же как и обычная - просто часть денег получает банк, а тебе достается остальное. Вот надумаю я завтра переехать в Валенсию, выставлю свой дом на продажу, укажу сразу в объявлении что выезд через 2 месяца после совершения сделки (в Европе это нормально), получу деньги, и возьму ту же ипотеку за эти 2 месяца уже в Валенсии.



Тоесть оно может так кажется что продажа/покупка на порядок сложнее, но на самом деле у нас тут есть знакомые, 4 квартиры поменяли за 7 лет таким образом. Взяли изначально за свои фигню какую-то в ипенях за 50к чисто чтобы закрепиться, через год переехали уже в ипотеку получше. Потом под университет сына еще раз переехали в другой город. И вот сейчас сын уже сам отдельно живет, а они к нам приехали, так сказать на пенсию у моря.



И по финансам я думаю они точно не в минусе так как 7 лет аренды это как минимум 70к евро экономии + сыну не надо было ничего снимать пока учился, это еще пускай 20-30к за 4 года. Вот 100к евро в плюс, вообще не плохо как по мне. А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил. Ну да, за неделю не переедешь, продажа/покупка занимает 3-4 месяца. Ну так в Европе тоже так просто не съедешь с аренды - надо подгадывать под окончание контракта (обычно каждый год продление) иначе потеря залога 3-4к. Что тоже как бы не приятно.А шмотки так и так тягать хоть с аренды, хоть со своего.Тем более что ипотечная квартира продается так же как и обычная - просто часть денег получает банк, а тебе достается остальное. Вот надумаю я завтра переехать в Валенсию, выставлю свой дом на продажу, укажу сразу в объявлении что выезд через 2 месяца после совершения сделки (в Европе это нормально), получу деньги, и возьму ту же ипотеку за эти 2 месяца уже в Валенсии.Тоесть оно может так кажется что продажа/покупка на порядок сложнее, но на самом деле у нас тут есть знакомые, 4 квартиры поменяли за 7 лет таким образом. Взяли изначально за свои фигню какую-то в ипенях за 50к чисто чтобы закрепиться, через год переехали уже в ипотеку получше. Потом под университет сына еще раз переехали в другой город. И вот сейчас сын уже сам отдельно живет, а они к нам приехали, так сказать на пенсию у моря.И по финансам я думаю+ сыну не надо было ничего снимать пока учился, это еще пускай 20-30к за 4 года. Вот 100к евро в плюс, вообще не плохо как по мне.

це як?

800евро * 84 месяца (7 лет) = 67к. Что не так? Мы ведь про Европу говорим, а не про Украину где за 100евро можно хату снять и радоваться жизни. 800евро * 84 месяца (7 лет) = 67к. Что не так? Мы ведь про Европу говорим, а не про Украину где за 100евро можно хату снять и радоваться жизни. slonomag Повідомлень: 775 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лют, 2026 13:48 slonomag написав: Vadim_ написав: це як?

Кеша , вас помоєму понесло це як?Кеша , вас помоєму понесло

800евро * 84 месяца (7 лет) = 67к. Что не так? Мы ведь про Европу говорим, а не про Украину где за 100евро можно хату снять и радоваться жизни. 800евро * 84 месяца (7 лет) = 67к. Что не так? Мы ведь про Европу говорим, а не про Украину где за 100евро можно хату снять и радоваться жизни.

Саме так. Все вірно.

Зараз спитаю у колишнього підлеглого, чи вже перевіз жінку та сина в евакуацію в Кам"янець-Подільский - там теща з тестем винайняли 2-к квартиру за 4 000 гривень. Будуть жити разом...

Здається це менше за 100 євро.

Там вообще про пенсию, а у меня о том что своя недвига выгоднее чем аренда.

П.С. Это новый прикол какой-то брать 2 разных поста о разных странах от разных людей и пихать все в кучу? Эм, а причем здесь пост Акурта к моему?Я не комментировал то что написал Акурт, а написал свое, вообще про Испанию, а не про Америку.Там вообще про пенсию, а у меня о том что своя недвига выгоднее чем аренда.П.С. Это новый прикол какой-то брать 2 разных поста о разных странах от разных людей и пихать все в кучу? slonomag Повідомлень: 775 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 205 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лют, 2026 14:28 slonomag написав: А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?



Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил.



Тоесть оно может так кажется что продажа/покупка на порядок сложнее, но на самом деле у нас тут есть знакомые, 4 квартиры поменяли за 7 лет таким образом. Взяли изначально за свои фигню какую-то в ипенях за 50к чисто чтобы закрепиться, через год переехали уже в ипотеку получше. Потом под университет сына еще раз переехали в другой город. И вот сейчас сын уже сам отдельно живет, а они к нам приехали, так сказать на пенсию у моря.



А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил.Тоесть оно может так кажется что продажа/покупка на порядок сложнее, но на самом деле у нас тут есть знакомые, 4 квартиры поменяли за 7 лет таким образом. Взяли изначально за свои фигню какую-то в ипенях за 50к чисто чтобы закрепиться, через год переехали уже в ипотеку получше. Потом под университет сына еще раз переехали в другой город. И вот сейчас сын уже сам отдельно живет, а они к нам приехали, так сказать на пенсию у моря.



Це потрібно мати багато вільного часу та добру вдачу, щоб у новому місті знайти помешкання, у якому одразу хочеться жити. Звісно, якщо з особистих речей мало, то простіше, але у випадку родини з як мінімум однією дитиною, особистих речей може бути багато. Про друзів/гарних знайомих на кожному новому місці теж, скоріш за все, можна забути, оскільки тільки познайомилися і все, табір мусить їхати далі.

А в ці 800 євро вже враховані комунальні платежі, чи ні?

Наприклад, у Німеччині з умовної орендної плати у 1000 євро, як правило, згідно договору, власник майна самостійно оплачує більшість комунальних платежів, тех обслуговування мереж помешкання, прибирання/очистка від снігу території (якщо приватний будинок на декілька квартир) та, за необхідності спільно із іншими власниками, ремонтні роботи у будинку.

Безпосередньо власник помешкання з платежу в умовні 1000 євро отримує 30-40% (можливо трохи +/- але не суттєво) і сплачує з них податки. Тому просто враховувати суму орендного платежу не коректно. А в ці 800 євро вже враховані комунальні платежі, чи ні?Наприклад, у Німеччині з умовної орендної плати у 1000 євро, як правило, згідно договору, власник майна самостійно оплачує більшість комунальних платежів, тех обслуговування мереж помешкання, прибирання/очистка від снігу території (якщо приватний будинок на декілька квартир) та, за необхідності спільно із іншими власниками, ремонтні роботи у будинку.Безпосередньо власник помешкання з платежу в умовні 1000 євро отримує 30-40% (можливо трохи +/- але не суттєво) і сплачує з них податки. Тому просто враховувати суму орендного платежу не коректно. xaos_3 Повідомлень: 70 З нами з: 11.12.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 лют, 2026 14:44 slonomag написав: Эм, а причем здесь пост Акурта к моему? Я не комментировал то что написал Акурт, а написал свое, вообще про Испанию, а не про Америку.

Там вообще про пенсию, а у меня о том что своя недвига выгоднее чем аренда.

П.С. Это новый прикол какой-то брать 2 разных поста о разных странах от разных людей и пихать все в кучу? Эм, а причем здесь пост Акурта к моему?Я не комментировал то что написал Акурт, а написал свое, вообще про Испанию, а не про Америку.Там вообще про пенсию, а у меня о том что своя недвига выгоднее чем аренда.П.С. Это новый прикол какой-то брать 2 разных поста о разных странах от разных людей и пихать все в кучу?

