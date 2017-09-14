|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 лют, 2026 09:39
stm написав: Бетон написав:
Пані та панове "патужнікі"
Берите дружно вилы и вперед освобождать украинскую землю. Хватит валяться на диване
Так і знала що пані - буде першим словом. Мужні чоловіки завжди пропустять дам уперед перед собою )))
як міни винайшли, так й почали пропускати вперед
Shaman
-
Додано: Сер 11 лют, 2026 09:52
Shaman написав: Бетон написав:
Пані та панове "патужнікі"
Берите дружно вилы и вперед освобождать украинскую землю. Хватит валяться на диване
а Бетон буде далі з дивану роздавати вказівки...
Чем я хуже вас?
Бетон
Додано: Сер 11 лют, 2026 09:53
BeneFuckTor написав:
...
Повторю що до Вас перетензій
немає. Є притензії
до любителів воювати чужими руками. До цього вже писав що всі мої родичі чоловічого полу до троюродних(яких я і не знаю) в армії, крім мене, я ухилянт, і буду ухиляться до останнього і про победні победи не пишу, знаю як там не солодко, поки топ менеджери рахують як відправити якийсь ширпотрьоб в європу, типу його там немає)
...
а щодо претензій
- а назвіть, кого ви називаєте любителями воювати чужими руками, й головне чому? бо накинути це легко - повідомлення все стерпить, але ці накиди зазвичай вигадки.
а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія...
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 11 лют, 2026 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Додано: Сер 11 лют, 2026 09:54
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
Пані та панове "патужнікі"Берите дружно вилы и вперед освобождать украинскую землю. Хватит валяться на диване
а Бетон буде далі з дивану роздавати вказівки...
Чем я хуже вас?
а я не відправляю людей на фронт на відміну від вас - почитайте уважно, що я пишу. а тут бачу лише чукчи-"писатели"...
Shaman
Додано: Сер 11 лют, 2026 09:54
Бетон написав:
Чем я хуже вас?
Ментальним здоров'ям )
stm
Додано: Сер 11 лют, 2026 10:03
Вибачаюсь що влажу, але хіба "доктор наук" не знає, що кріпацтво (форма рабства) у Російській імперії було скасовано в 1861 році?
BIGor
Додано: Сер 11 лют, 2026 10:03
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
Пані та панове "патужнікі"
Берите дружно вилы
и вперед освобождать украинскую землю. Хватит валяться на диване
а Бетон буде далі з дивану роздавати вказівки...
Чем я хуже вас?
шось скотиняки ляшко давно не чути, в Монако воюе?
Vadim_
Додано: Сер 11 лют, 2026 10:33
Vadim_ написав:
шось скотиняки ляшко давно не чути, в Монако воюе?
Ой как промахнулись, предлагаю погуглить.
alex_dvornichenko
Додано: Сер 11 лют, 2026 11:00
Ой, а что случилось?
— в полиции тоже люди, но лицо показывать не стесняются...
тцкшники ховають обличчя, бо вони люди і не хочуть, щоб їх обличчя показували, — речник Істомін
_hunter
Додано: Сер 11 лют, 2026 11:04
budivelnik написав: BeneFuckTor написав:
А загалом то в нас тотальна нехватка людей. В цьому випадку, навіть якщо ніким замінити тобто немає зама/замзама/васі-який-потягне (того топ менеджера бо тут є такі 'специ') і тд, у Вас дружина/дочка/бабуся/правнук не справиться то магазин закривається, нажаль.
Таксі - в нас знову таки, якось розсосуться ці клієнти, поїдуть автобусом або в іншому таксі дорожче. нам не потрібен зараз комфорт потрібні люди. А додану вартість, я просто не фінансист, і не дуже розумію - ну експорт це ок, немає питань, а купив/продав/кафе/бюджетників просто куча так собі, не буде вистачати, партнери дають - ми друкуєм.
......
Спробую зібратись з силами і розписати в неділю на своїй гілочці ПДВ...
......
Там со следующего года НДС для ФЛП вводить собираются, вроде? - вот тогда безо всякого теоретизирования станет понятно - покупатель или перепродавец его платит
_hunter
