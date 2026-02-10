|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 11 лют, 2026 07:26
Striker написав: slonomag написав:
А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?
Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил. Ну да, за неделю не переедешь, продажа/покупка занимает 3-4 месяца.
А податки кожного разу і нотаріусу за оформлення не треба платити? Там також сума хороша виходить, щоб кожні 2 роки так просто її віддавати. І де гарантія, що за 3-4 місяці зможете продати за нормальну ціну? Деякі роками не можуть продати, або доводиться скидувати ціну. Щось я ніяк не можу прикинути в чому тут вигода, якщо відкинути іспанський кейс, а брати тільки наші реалії. Плюс ще один фактор - війна. Продати квартиру в умовному прифронтовому Дніпрі, щоб купити тут же, тільки в іншій локації? Таке шось. В іншому місті є сенс купити, але тут тримає робота і родичі. Щось мені це все здається як із розряду натягування сови на глобус. Інша справа оренда - я зараз платю 7к грн (135€) за нормальну 2к в потрібному мені районі, біля роботи. Так дешево, бо не було майже нічого - привіз свою пралку, холодильник, вся кухонна техніка, половина меблів мої (комоди, ліжко 2 спальне, стіл комп'ютерний і т. д.). Проблема тільки буде це все вивозити назад, але я може просто все продам і наступного разу зніму вже дорожче з усім необхідним. Коротше, чи є сенс купувати зараз хату за умовні 30к $, якщо оренда коштує 160$? З ризиком втратити все в один момент.
Тут на ветке не про Украину в основном, но если интересно.
Если такие вещи уже РИЕЛТОР говорит, то совсем плохо значит.
Додано: Сер 11 лют, 2026 07:30
Vadim_ написав: xaos_3 написав:Vadim_
Не зовсім зрозумів ваш допис.
Для коректного порівняння, що вигідніше, треба враховувати по максимуму платежі/податки з власника, про які мало хто згадує.
я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,
а сколько аренда даже обоссаного хруща?
Для полноты картины.
Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.
Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово.
Додано: Сер 11 лют, 2026 07:46
rjkz написав:
Но! Буквально через 3 месяца им объявили, что собирают ассесмент по 10 куе с квартиры на ремонт чего-то там. Разово. Вот так, на ровном месте, только выложив 900 куе, пришлось выложить еще 10 куе.
В одном из домов, где я бываю по работе, ассесмент в 10% был около 5 лет на одно, потом на другое,потом на третье. Одно время существовало сразу 3 ассесмента. А есть здания, в форме кооперативов, где правление залезло в долги и в результате, банк стал владельцем дома, а шерхолдеры (то есть участники кооператива) стали арендаторами. Нормально? Купили квартиры на свою голову, но стали арендаторами собственных некогда квартир.
Вот и думайте, насколько рисковано и выгодно владеть или арендовать.
Мне кажется, что тут есть две проблемы, которые стоит разделить.
Целесообразность покупки собственного жилья стоит рассматривать на примере собственной земли с домом. Это собственность, которой можно достаточно свободно, хоть тоже не без ограничений, распоряжаться. Грубо говоря, владелец может сам решить, ремонтировать крышу или покупать много тазиков?
Целесообразность же покупки кусочка чего-то неделимого, коей по сути является покупка квартиры - это отдельный вопрос.
И это все в контексте покупки для себя.
Покупка для сдачи - отдельная математика и отдельные риски.
Додано: Сер 11 лют, 2026 08:00
rjkz написав: Vadim_ написав: akurt написав:
Питання про те, що краще:
- жити в орендованому (чужому) житлі;
- жити у власному житлі
є цікавим та теоретично не має точної відповіді.
каждому своё(с)
вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работа
а чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы?
Ветка про эмиграцию, верно?
Вот в США это так не работает как в Украине.Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток, который и будет обеспечивать аренду.
можно поподробнее?
rjkz написав:
Ну и вполне нормальный сценарий, когда, скажем в НЙ, аренда настолько отстает от роста коммуналки, что вполне сопоставимо платить рент и платить коммуналь (мейнтаненс) "за свое".
Я тут приводил примеры в свое врмея.
вообще не понял
