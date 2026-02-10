Я бачу загострення, що мені елементарні платежі, типу з свого конверта на свою кредитку, чи на організацію від якої отримую зарплату, приходиться то з фото то зі дзвінками доводити. Причому форма фото була з двома віконечками для фейсу і паспорту і як не старався - не пройшло.
Это в смысле обычные подтверждения, что платёж проводишь в здравом уме и твёрдой памяти, а не мошенник в Приват24 проник? У меня, наоборот, последние пару месяцев уже не спрашивает. До этого временами бывало. Обычно хватало себя роботу показать, но один раз проходил и видеозвонок с человеком, где голосом проговаривал, что согласен с этой операцией. Всё получалось. Конечно, от качества камеры ещё зависит.
moveton В кінцевому підсумку також добився проведення цих операцій, але коли захотів стягнути квитанцію, то ще і блок акаунту отримав і знову танці з бубном. Отримав виплату овдп, гашу кредитку і оформляю у вебці нові, знову дзвінок чи використовую підпис. Ну добре, кажуть, використовуйте. Зараз навіть не знаю, чи підписав, чи нічого не вийде з цієї купівлі, як вже бувало.
П24 ні в застосунку ні у вебці не показує вкладів. Каже що нема, можете відкрити, але відкрити також технічний збій. Перевірив три акаунти. Конверт доступний.
Через дев'ять років після націоналізації, яка відбулася у грудні 2016 року, ПриватБанк повністю списав всі старі проблемні кредити. ПриватБанк у грудні 2025 року списав 150,01 млрд грн непрацюючих кредитів, а в цілому за 2025 рік – 151,498 млрд грн, повідомляє FinClub із посиланням на дані НБУ. Завдяки цьому загальний обсяг NPL ПриватБанку скоротився із 170,319 млрд грн на початок 2025 року до лише 18,821 млрд грн в кінці року (-88,95%). https://www.finclub.net/news/pryvatbank ... atsii.html
Може разом з проблемними кредитами списали і депозити, щоб взагалі ніяких проблем?
V2 написав:А в чому сенс додавати картки іншого банку в П24?
в широкому сенсі це можливість користуватись сучасним функціональним банкінгом як то комунальні, зв'язок, оплата за садок/навчання тощо картками тих банків, які не взмозі реалізувати це в своєму банкінгу.