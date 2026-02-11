|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 11 лют, 2026 07:26
Striker написав: slonomag написав:
А чем своя недвига так сильно привязывает к локации?
Я в Украине за 5 лет 3 своих квартиры сменил. Ну да, за неделю не переедешь, продажа/покупка занимает 3-4 месяца.
А податки кожного разу і нотаріусу за оформлення не треба платити? Там також сума хороша виходить, щоб кожні 2 роки так просто її віддавати. І де гарантія, що за 3-4 місяці зможете продати за нормальну ціну? Деякі роками не можуть продати, або доводиться скидувати ціну. Щось я ніяк не можу прикинути в чому тут вигода, якщо відкинути іспанський кейс, а брати тільки наші реалії. Плюс ще один фактор - війна. Продати квартиру в умовному прифронтовому Дніпрі, щоб купити тут же, тільки в іншій локації? Таке шось. В іншому місті є сенс купити, але тут тримає робота і родичі. Щось мені це все здається як із розряду натягування сови на глобус. Інша справа оренда - я зараз платю 7к грн (135€) за нормальну 2к в потрібному мені районі, біля роботи. Так дешево, бо не було майже нічого - привіз свою пралку, холодильник, вся кухонна техніка, половина меблів мої (комоди, ліжко 2 спальне, стіл комп'ютерний і т. д.). Проблема тільки буде це все вивозити назад, але я може просто все продам і наступного разу зніму вже дорожче з усім необхідним. Коротше, чи є сенс купувати зараз хату за умовні 30к $, якщо оренда коштує 160$? З ризиком втратити все в один момент.
Тут на ветке не про Украину в основном, но если интересно.
Если такие вещи уже РИЕЛТОР говорит, то совсем плохо значит.
Додано: Сер 11 лют, 2026 07:30
Vadim_ написав: xaos_3 написав:Vadim_
Не зовсім зрозумів ваш допис.
Для коректного порівняння, що вигідніше, треба враховувати по максимуму платежі/податки з власника, про які мало хто згадує.
я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,
а сколько аренда даже обоссаного хруща?
Для полноты картины.
Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.
Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово.
Додано: Сер 11 лют, 2026 07:46
rjkz написав:
Но! Буквально через 3 месяца им объявили, что собирают ассесмент по 10 куе с квартиры на ремонт чего-то там. Разово. Вот так, на ровном месте, только выложив 900 куе, пришлось выложить еще 10 куе.
В одном из домов, где я бываю по работе, ассесмент в 10% был около 5 лет на одно, потом на другое,потом на третье. Одно время существовало сразу 3 ассесмента. А есть здания, в форме кооперативов, где правление залезло в долги и в результате, банк стал владельцем дома, а шерхолдеры (то есть участники кооператива) стали арендаторами. Нормально? Купили квартиры на свою голову, но стали арендаторами собственных некогда квартир.
Вот и думайте, насколько рисковано и выгодно владеть или арендовать.
Мне кажется, что тут есть две проблемы, которые стоит разделить.
Целесообразность покупки собственного жилья стоит рассматривать на примере собственной земли с домом. Это собственность, которой можно достаточно свободно, хоть тоже не без ограничений, распоряжаться. Грубо говоря, владелец может сам решить, ремонтировать крышу или покупать много тазиков?
Целесообразность же покупки кусочка чего-то неделимого, коей по сути является покупка квартиры - это отдельный вопрос.
И это все в контексте покупки для себя.
Покупка для сдачи - отдельная математика и отдельные риски.
Додано: Сер 11 лют, 2026 08:00
rjkz написав: Vadim_ написав: akurt написав:
Питання про те, що краще:
- жити в орендованому (чужому) житлі;
- жити у власному житлі
є цікавим та теоретично не має точної відповіді.
каждому своё(с)
вот я задумался над этим вопросом своё/аренда ? пока молодой и есть работа
а чем будешь платить за аренду на пенсии при отсутствии работы?
Ветка про эмиграцию, верно?
Вот в США это так не работает как в Украине.Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток, который и будет обеспечивать аренду.
можно поподробнее?
rjkz написав:
Ну и вполне нормальный сценарий, когда, скажем в НЙ, аренда настолько отстает от роста коммуналки, что вполне сопоставимо платить рент и платить коммуналь (мейнтаненс) "за свое".
Я тут приводил примеры в свое врмея.
вообще не понял
Додано: Сер 11 лют, 2026 10:07
rjkz написав: Vadim_ написав: xaos_3 написав:Vadim_
Не зовсім зрозумів ваш допис.
Для коректного порівняння, що вигідніше, треба враховувати по максимуму платежі/податки з власника, про які мало хто згадує.
я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,
а сколько аренда даже обоссаного хруща?
Для полноты картины.
Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.
Например, спринг клининг, уборка бэкярда, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово.
Совершенно бесполезная информация в отрыве от того, сколько стоит аренда такого же дома в таком же месте.
Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что.
Додано: Сер 11 лют, 2026 10:14
rjkz написав: Vadim_ написав: xaos_3 написав:Vadim_
Не зовсім зрозумів ваш допис.
Для коректного порівняння, що вигідніше, треба враховувати по максимуму платежі/податки з власника, про які мало хто згадує.
я сужу со своей колокольни в Україні, податки на хату 0 (до 120)и пару соток грн за участок у рік,
а сколько аренда даже обоссаного хруща?
Для полноты картины.
Мои знакомые в США, НДж, Берген каунти
, платят налог на недвигу 14 (было пару лет назад, повышается каждый год, в 2014 было 11) куе в год.
Например, спринг клининг
, уборка бэкярда
, спиливание сухих веток деревьев на участке - 4 куе каждую весну разово.
просьба , на украинскорусскоязічном форуме віражаться не на фене, у меня английский 0,001
или ві уехали туда в первом классе школи и біло єто 40 лет назад?
Додано: Сер 11 лют, 2026 11:30
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
(Або сходинки великої дороги)
Сьогодні спілкувався із похресником своєї жінки.
Мешкає зараз в місті Торонто. І не перший рік.
Доволі цікаво:
- закінчення одного університету в Україні. Щось там «економічно-фінансове»;
- робота на протязі 1,5 роки в будівельній компанії у відповідності до спеціальності;
- підготовка до вступу в один з університетів в Канаді для отримання освітнього рівня «магістр»;
- виїзд в Канаду та навчання в університеті; отримання освітнього рівня «магістр» за напрямом «Економіка».
- робота в найбільшому банку Канади;
- підвищення в посаді в банку.
Вчора: отримав запрошення на подачу на Постійне місце проживання.
Документи подав тоді, коли виповнилося рівно 2 роки роботи в штаті банку.
P.S. Всі ці роки - тут панове все сперечаються, чи варто жити в орендованому - мешкає в орендованій квартирі в центрі Торонто. Орендує велику квартиру разом ще з двома українцями (у кожного своя кімната). Веде здоровий спосіб життя: дівчина з ним разом мешкає, авто Honda HR-V в кредит давно купив.
Додано: Сер 11 лют, 2026 12:37
slonomag написав: xaos_3 написав:slonomag
Не знаю як у інших країнах, згідно офіційних даних, у Німеччині більше половини співгромадян або взагалі на соціалі (не залежно від віку) або працюють на посадах, які не дозволяють перейти на інші параграфи. Наприклад, якщо не помиляюсь, для Blaue Karte (18g) до 45 років, для недефіцитних спеціальностей зарплата повинна становити 50+ тис. Для 18 b (академ освіта) - як правило, від 42 тис. Звісно, бувають виключення, особисто знаю особу, минулого року отримала 18 b маючи зарплату 36 тис. По суто робочому параграфу (19) не маю інформації.
Так от, масово отримати інші параграфи замість 24, для більшості буде складно. І якщо не буде лібералізації ринку праці для українців, а я думаю, що не буде, усесь контингент із житла економ класу має високу ймовірність повернутися в Україну/інші країни. Відповідно десятки тисяч помешкань звільняться
Просто я не представляю как это будет выглядеть, вот наступило 4 марта 27го, у всех кончилось разрешение на пребывание в стране (в Германии это больше миллиона человек) и как их чисто технически будут выгонять? Это же не 3 калеки. И даже не тысяча. Это целый миллион людей. Это блин население Эстонии по кол-ву людей ) Ну вот как можно просто взять такую кучу народа и вывезти? Поездами 24/7 возить несколько месяцев или как? )
Якщо просто залишать як є зараз (тимчасовий захист до 4.03.2027, не спростять умови переходу на інші параграфи) у Німеччині можуть діяти як з боснійцями у 1995 - одномоментне припинення соц виплат, три місяці на виїзд для тих, хто не має підстав залишатися. Боснійців також було не мало - до 400 (+/-) тис.
