#<1 ... 3169317031713172 Додано: Чет 12 лют, 2026 14:18 rjkz написав: Знакомый купил во Флориде, в городе Бока-Ратон за 150 куе, но это апартмент.

Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта).

А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт).

Как такой сценарий? Знакомый купил во Флориде, в городе Бока-Ратон за 150 куе, но это апартмент.Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта).А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт).Как такой сценарий?

Как такое чудо возможно? Лучшее ВСЁ и при этом существенно более низкая цена и покупки и содержания.

Виходить, що цей бізнес - лендлордів - буде жити вічно.

Важкі часи війни внесли корективи, коли люди мають суперприбутки.

Говорив з давньою знайомою: колись мешкала в Туреччині на березі Середземного моря, орендувала.

Поїхала провідати подругу в Німеччині - та мешкає на кордоні з Люксембургом - та там щ дочкою і залишилася.

А чого не залишитися?

Довірливі німці видали безкоштовно непогану квартиру, сплачує тільки за комуналку, десь 150€ на місяць.

Довірливі німці видають щомісяця непогані гроші.

Свою 1-к квартиру в Києві здає довірливим українцям.

З довірливим чоловіком - батьком дочки - розлучилася.

anduzenko написав: rjkz написав: anduzenko написав: Совершенно бесполезная информация в отрыве от того, сколько стоит аренда такого же дома в таком же месте.

Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что.

Дом там сложно снять, я интересовался.

Почти нет предложений.

Первая ссылка в гугле

Bergen County NJ Houses For Rent

235 rentals available

Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что. Совершенно бесполезная информация в отрыве от того, сколько стоит аренда такого же дома в таком же месте.Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что.



Дом там сложно снять, я интересовался.

Почти нет предложений.

Дом там сложно снять, я интересовался.Почти нет предложений.



Первая ссылка в гугле

Bergen County NJ Houses For Rent

235 rentals available Первая ссылка в гугле



Ха-ха.

Надо смотреть конкретно по городку.

В Берген каунти входит 70 населенных пунктов. 235 на 70 населенных пунктов сможете разделить? чуть более 3-х на населенный пункт и ни в чем себе не отказывай.

Оборжаться можно.

В том городке школа 8/10, а в соседнем, ничем не худшем, кроме школы 3/10.

А когда-то я бывал в Форт-Ли, то меня это вообще не привлекает.

Так это сразу на выезде с Вашингтон-Бридж (Мост из Манхеттена в НДж, в простонародье Джоржик), там много компаний, там развитая инфраструктура, хайвей. А есть рядом городки, где контингент совсем аут и инфраструктура хреновая. Но тоже Берген каунти.

Я когда говорю про Берген каунти про городки уровня Глен Рок, Риджвуд, про Френклин Лейкс (там есть ...даже не дом, а усадьба, за которую в год платят праперти такс ...125 тысяч долларов в год) даже не заикаюсь. Ха-ха.Надо смотреть конкретно по городку.В Берген каунти входит 70 населенных пунктов. 235 на 70 населенных пунктов сможете разделить? чуть более 3-х на населенный пункт и ни в чем себе не отказывай.Оборжаться можно.В том городке школа 8/10, а в соседнем, ничем не худшем, кроме школы 3/10.А когда-то я бывал в Форт-Ли, то меня это вообще не привлекает.Так это сразу на выезде с Вашингтон-Бридж (Мост из Манхеттена в НДж, в простонародье Джоржик), там много компаний, там развитая инфраструктура, хайвей. А есть рядом городки, где контингент совсем аут и инфраструктура хреновая. Но тоже Берген каунти.Я когда говорю про Берген каунти про городки уровня Глен Рок, Риджвуд, про Френклин Лейкс (там есть ...даже не дом, а усадьба, за которую в год платят праперти такс ...125 тысяч долларов в год) даже не заикаюсь. Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 13 лют, 2026 03:54, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 18245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8839 раз. Подякували: 5591 раз.

Ну це не тому, що сша-нська економіка найгеніальніша, а тому, що вони підім'яли під себе весь світ після другої світової. А так-то є багато яких економік луччіших і спокойніших в плані юрисдикції перебування. Чого тіки вартує, шо амеріка дістає своїх громадян по всьому світу, шоб платили їм данину. Ну це не тому, що сша-нська економіка найгеніальніша, а тому, що вони підім'яли під себе весь світ після другої світової. А так-то є багато яких економік луччіших і спокойніших в плані юрисдикції перебування. Чого тіки вартує, шо амеріка дістає своїх громадян по всьому світу, шоб платили їм данину.



Я не про это.

Я про финансовые инструменты, которые есть в США и, к сожалению, нет в Украине.

Для этого не надо было подминать весь мир.

Например, после Великой депрессии, в США ввели автоматическое страхование банковских счетов (чекинг, сейвинг и депозиты) сейчас на один банк на одного человека 250 куе. Думаю, Украина позаимствовала с этого ФГВФЛ.

Но в США нет недостатков украинского ФГВФЛ. Валюта - доллары, девала опасаться не стоит. Сумма вполне достаточная.

Кроме того, сейчас очень легко самостоятельно открыть брокерский (и/или пенсионный) счет напрямую у брокера и онлайн управлять своим портфолио на стокмаркете (фондовый рынок). Когда-то, еще менее 15 лет назад, это было не так просто. Надо было отдавать деньги в управление. Сейчас покупка и продажа акций занимает только время чтобы тыцнуть на компе несколько кнопок.

Вот это я и подразумеваю под способностью того, что деньги делают деньги.

И не надо было подминать мир, чтобы изобрести биржевые индексы.

Уже много десятилетий американцы вкладывают свои деньги в корзину СП500 и много десятилетий получают уверенный рост капитала.

В Украине, к сожалению, нет фактического фондового рынка и нет удобного выхода для пересичных на фондовые рынки США.ИБ - очень неудобная штука, единственно доступная украинцам. Но хоть что-то. С Фиделити сравнивать невозможно. Я не про это.Я про финансовые инструменты, которые есть в США и, к сожалению, нет в Украине.Для этого не надо было подминать весь мир.Например, после Великой депрессии, в США ввели автоматическое страхование банковских счетов (чекинг, сейвинг и депозиты) сейчас на один банк на одного человека 250 куе. Думаю, Украина позаимствовала с этого ФГВФЛ.Но в США нет недостатков украинского ФГВФЛ. Валюта - доллары, девала опасаться не стоит. Сумма вполне достаточная.Кроме того, сейчас очень легко самостоятельно открыть брокерский (и/или пенсионный) счет напрямую у брокера и онлайн управлять своим портфолио на стокмаркете (фондовый рынок). Когда-то, еще менее 15 лет назад, это было не так просто. Надо было отдавать деньги в управление. Сейчас покупка и продажа акций занимает только время чтобы тыцнуть на компе несколько кнопок.Вот это я и подразумеваю под способностью того, что деньги делают деньги.И не надо было подминать мир, чтобы изобрести биржевые индексы.Уже много десятилетий американцы вкладывают свои деньги в корзину СП500 и много десятилетий получают уверенный рост капитала.В Украине, к сожалению, нет фактического фондового рынка и нет удобного выхода для пересичных на фондовые рынки США.ИБ - очень неудобная штука, единственно доступная украинцам. Но хоть что-то. С Фиделити сравнивать невозможно. Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 13 лют, 2026 06:23, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 18245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8839 раз. Подякували: 5591 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лют, 2026 03:49 airmax78 написав: rjkz написав: Знакомый купил во Флориде, в городе Бока-Ратон за 150 куе, но это апартмент.

Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта).

А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт).

Как такой сценарий? Знакомый купил во Флориде, в городе Бока-Ратон за 150 куе, но это апартмент.Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта).А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт).Как такой сценарий?

Как такое чудо возможно? Лучшее ВСЁ и при этом существенно более низкая цена и покупки и содержания. Как такое чудо возможно? Лучшее ВСЁ и при этом существенно более низкая цена и покупки и содержания.



Не знаю истоков такой шары.

Но такое явление есть.

Недостатки тоже есть.

Например, если завещать это жилье детям, и на момент вступления в наследство им не будет 55+, то они не смогут там жить. Думаю, что и сдавать это нельзя, даже уверен. Надо будет продать.

Была мысль что такие комьюнити могут быть в городках с плохими школами, но я точно знаю что в Бока Ратон отличнейшие школы, много 10/10. У нас была мысля туда переехать и мы немного зондировали. Там, кстати, можно было за примерно 120-140 куе купить 2 бдрм 2 батрум 1050 скфит в довольно новых комплексах с "модными МОПами".

Также, возможно, там есть другие ограничения.

В НЙ тоже есть интересные необычности для украинского обывателя.

Ведь почему-то кондо стоит скажем, 500+ куе, а кооп около 300.

И почему то не всегда можно сдавать вроде как принадлежащее тебе жилье.

Ну и тд.

Ну, у меня есть еше несколько лет, чтобы разобраться. Не знаю истоков такой шары.Но такое явление есть.Недостатки тоже есть.Например, если завещать это жилье детям, и на момент вступления в наследство им не будет 55+, то они не смогут там жить. Думаю, что и сдавать это нельзя, даже уверен. Надо будет продать.Была мысль что такие комьюнити могут быть в городках с плохими школами, но я точно знаю что в Бока Ратон отличнейшие школы, много 10/10. У нас была мысля туда переехать и мы немного зондировали. Там, кстати, можно было за примерно 120-140 куе купить 2 бдрм 2 батрум 1050 скфит в довольно новых комплексах с "модными МОПами".Также, возможно, там есть другие ограничения.В НЙ тоже есть интересные необычности для украинского обывателя.Ведь почему-то кондо стоит скажем, 500+ куе, а кооп около 300.И почему то не всегда можно сдавать вроде как принадлежащее тебе жилье.Ну и тд.Ну, у меня есть еше несколько лет, чтобы разобраться. rjkz

Повідомлень: 18245 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8839 раз. Подякували: 5591 раз.



News from Czech republic



Деяка неофіційна інформація про те, що очікує наших українців, які є зараз в еміграції, раніше надходила з Нідерландів.

А це ось наші люди повідомляють, що щось планується і в Чеській республіці.

Мабуть, буде якесь спільне рішення ЄС. Тому і цікаві такі повідомлення:



«У Чехії обговорюють запуск другої хвилі спеціального дозволу на довгострокове перебування (special long-term residence permit) для українців, які зараз живуть у країні під тимчасовим захистом. Це новий змістовний крок у міграційній політиці Чехії щодо українців.



Це особливий тип довготривалого дозволу, який можуть отримати українці, що вже мають тимчасовий захист і хочуть залишитися в Чехії на тривалий час. Він дає більше стабільності — до 5 років проживання без обов’язку щорічно перезаявляти статус.



Щоб подати заявку, потрібно відповідати вимогам щодо:

• проживання в Чехії під тимчасовим захистом певний час;

• економічної незалежності;

• документів та іншого набору умов (детальні вимоги можуть бути суворіші, ніж для тимчасового захисту).»



Я думаю, остаточне рішення ЄС та конкретні умови в кожній країні будуть не раніше осені цього року.

Зверніть увагу на другий пункт: «економічна незалежність».

В першу чергу це наявність у людини житла.

Це може бути: орендоване, власне, надане в користування родичами/приятелями.

В другу чергу: наявність на рахунках в банку певної суми. Орієнтиром може бути сума в 25 000€ на рік.

Повідомлень: 11800 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4168 раз. Подякували: 1534 раз.

Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: • економічної незалежності;

От зараз для карти побуту вимогою є те, щоб як мінімум рік не отримувати соц. допомогу. А так, зазвичай, вимагають щоб дохід "на руки" мінус витрати на житло був більший за прожитковий мінімуму (десь 200 євро на особу)

