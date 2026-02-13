Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Знакомый купил во Флориде, в городе Бока-Ратон за 150 куе, но это апартмент. Чем не вариант? Пока ты работаешь и мигрируещь за работой или за хорошими школами для детей - арендуешь, сундучищь деньги на СД и/или брокерских счетах в акциях, даже можно на пенсионном счете (покупка первой недвиги разрешает без пеналти использовать деньги с пенсионного аккаунта). А когда уже выходишь на пенсию, а дети становятся самостоятельными и могут жить отдельно (хоть в другом штате), покупаешь 55+ за гораздо меньшие деньги, но не жертвую качеством жизни (зачастую такие комплексы или комьюнити имеют гораздо более комфортные условия проживания -бассейны, спортплощадки, паркинги, места совместного времяпрепровождения, обычно обслуживающий персонал, а также за небольшой мейнтаненс (150-300 долларов в месяц) будет включен мелкий ремонт). Как такой сценарий?
Как такое чудо возможно? Лучшее ВСЁ и при этом существенно более низкая цена и покупки и содержания.
Я не лендлорд, не рієлтор, не можу коментувати допис вище, але мене часто турбує питання: будують, будують, будують, будують, ну реально - як в Україні - з «гімна та палок», залізобетону, радіоактивного щебня або з дурнуватого «пінобетону», а у власному житлі мешкають орієнтовно не більше 60% населення планети. Виходить, що цей бізнес - лендлордів - буде жити вічно. Важкі часи війни внесли корективи, коли люди мають суперприбутки. Говорив з давньою знайомою: колись мешкала в Туреччині на березі Середземного моря, орендувала. Поїхала провідати подругу в Німеччині - та мешкає на кордоні з Люксембургом - та там щ дочкою і залишилася. А чого не залишитися? Довірливі німці видали безкоштовно непогану квартиру, сплачує тільки за комуналку, десь 150€ на місяць. Довірливі німці видають щомісяця непогані гроші. Свою 1-к квартиру в Києві здає довірливим українцям. З довірливим чоловіком - батьком дочки - розлучилася. Ну щоби не заважав жити…
anduzenko написав:Совершенно бесполезная информация в отрыве от того, сколько стоит аренда такого же дома в таком же месте. Не для "полноты картины", а для информационного мусора, разве что.
Дом там сложно снять, я интересовался. Почти нет предложений.
Первая ссылка в гугле
Bergen County NJ Houses For Rent 235 rentals available
Ха-ха. Надо смотреть конкретно по городку. В Берген каунти входит 70 населенных пунктов. 235 на 70 населенных пунктов сможете разделить? чуть более 3-х на населенный пункт и ни в чем себе не отказывай. Оборжаться можно. В том городке школа 8/10, а в соседнем, ничем не худшем, кроме школы 3/10. А когда-то я бывал в Форт-Ли, то меня это вообще не привлекает. Так это сразу на выезде с Вашингтон-Бридж (Мост из Манхеттена в НДж, в простонародье Джоржик), там много компаний, там развитая инфраструктура, хайвей. А есть рядом городки, где контингент совсем аут и инфраструктура хреновая. Но тоже Берген каунти. Я когда говорю про Берген каунти про городки уровня Глен Рок, Риджвуд, про Френклин Лейкс (там есть ...даже не дом, а усадьба, за которую в год платят праперти такс ...125 тысяч долларов в год) даже не заикаюсь.
rjkz написав:Тут деньги делают деньги намного эффективнее, то есть, создают денежный поток
Ну це не тому, що сша-нська економіка найгеніальніша, а тому, що вони підім'яли під себе весь світ після другої світової. А так-то є багато яких економік луччіших і спокойніших в плані юрисдикції перебування. Чого тіки вартує, шо амеріка дістає своїх громадян по всьому світу, шоб платили їм данину.
Я не про это. Я про финансовые инструменты, которые есть в США и, к сожалению, нет в Украине. Для этого не надо было подминать весь мир. Например, после Великой депрессии, в США ввели автоматическое страхование банковских счетов (чекинг, сейвинг и депозиты) сейчас на один банк на одного человека 250 куе. Думаю, Украина позаимствовала с этого ФГВФЛ. Но в США нет недостатков украинского ФГВФЛ. Валюта - доллары, девала опасаться не стоит. Сумма вполне достаточная. Кроме того, сейчас очень легко самостоятельно открыть брокерский (и/или пенсионный) счет напрямую у брокера и онлайн управлять своим портфолио на стокмаркете (фондовый рынок). Когда-то, еще менее 15 лет назад, это было не так просто. Надо было отдавать деньги в управление. Сейчас покупка и продажа акций занимает только время чтобы тыцнуть на компе несколько кнопок. Вот это я и подразумеваю под способностью того, что деньги делают деньги. И не надо было подминать мир, чтобы изобрести биржевые индексы. Уже много десятилетий американцы вкладывают свои деньги в корзину СП500 и много десятилетий получают уверенный рост капитала. В Украине, к сожалению, нет фактического фондового рынка и нет удобного выхода для пересичных на фондовые рынки США.ИБ - очень неудобная штука, единственно доступная украинцам. Но хоть что-то. С Фиделити сравнивать невозможно.
Не знаю истоков такой шары. Но такое явление есть. Недостатки тоже есть. Например, если завещать это жилье детям, и на момент вступления в наследство им не будет 55+, то они не смогут там жить. Думаю, что и сдавать это нельзя, даже уверен. Надо будет продать. Была мысль что такие комьюнити могут быть в городках с плохими школами, но я точно знаю что в Бока Ратон отличнейшие школы, много 10/10. У нас была мысля туда переехать и мы немного зондировали. Там, кстати, можно было за примерно 120-140 куе купить 2 бдрм 2 батрум 1050 скфит в довольно новых комплексах с "модными МОПами". Также, возможно, там есть другие ограничения. В НЙ тоже есть интересные необычности для украинского обывателя. Ведь почему-то кондо стоит скажем, 500+ куе, а кооп около 300. И почему то не всегда можно сдавать вроде как принадлежащее тебе жилье. Ну и тд. Ну, у меня есть еше несколько лет, чтобы разобраться.
Деяка неофіційна інформація про те, що очікує наших українців, які є зараз в еміграції, раніше надходила з Нідерландів. А це ось наші люди повідомляють, що щось планується і в Чеській республіці. Мабуть, буде якесь спільне рішення ЄС. Тому і цікаві такі повідомлення:
«У Чехії обговорюють запуск другої хвилі спеціального дозволу на довгострокове перебування (special long-term residence permit) для українців, які зараз живуть у країні під тимчасовим захистом. Це новий змістовний крок у міграційній політиці Чехії щодо українців.
Це особливий тип довготривалого дозволу, який можуть отримати українці, що вже мають тимчасовий захист і хочуть залишитися в Чехії на тривалий час. Він дає більше стабільності — до 5 років проживання без обов’язку щорічно перезаявляти статус.
Щоб подати заявку, потрібно відповідати вимогам щодо: • проживання в Чехії під тимчасовим захистом певний час; • економічної незалежності; • документів та іншого набору умов (детальні вимоги можуть бути суворіші, ніж для тимчасового захисту).»
Я думаю, остаточне рішення ЄС та конкретні умови в кожній країні будуть не раніше осені цього року. Зверніть увагу на другий пункт: «економічна незалежність». В першу чергу це наявність у людини житла. Це може бути: орендоване, власне, надане в користування родичами/приятелями. В другу чергу: наявність на рахунках в банку певної суми. Орієнтиром може бути сума в 25 000€ на рік.
От зараз для карти побуту вимогою є те, щоб як мінімум рік не отримувати соц. допомогу. А так, зазвичай, вимагають щоб дохід "на руки" мінус витрати на житло був більший за прожитковий мінімуму (десь 200 євро на особу)
akurt написав:Я не лендлорд, не рієлтор, не можу коментувати допис вище, але мене часто турбує питання: будують, будують, будують, будують, ну реально - як в Україні - з «гімна та палок», залізобетону, радіоактивного щебня або з дурнуватого «пінобетону», а у власному житлі мешкають орієнтовно не більше 60% населення планети. Виходить, що цей бізнес - лендлордів - буде жити вічно.
Як де.
Демографії взагалі байдуже на наші плани, «цінності» чи настрій. Дивіться на цифри: у 2025 році в Нігерії з’явилося 7,6 мільйона немовлят. А в усій Європі - з усіма її грантами, безвізом та соборами — лише 6,2 мільйона. Суть у тому, що у 1950-му році все було навпаки. Європа народжувала 12 мільйонів дітей на рік, а Нігерія так, скромно стояла в кутку з 1,7 мільйонами. Поки європейці вчилися будувати кар'єру та вибирали колір стін у вітальні, африканці просто народжували майбутнє. Японія — менше 750 тисяч. Ну тут все ясно: навіщо дитина, якщо можна завести красиву маленьку собачку? А в Південній Кореї (245 тисяч) тій собачці ще й візочок купують і стильні шмотки. Скоро на дитячих майданчиках там будуть тільки Шпіци в Gucci. Пріоритети, що поробиш. І ось що мене реально турбує: ми тут обговорюємо пенсійні реформи, але суть у тому, що без дітей ні пенсії, ні лікарні працювати не будуть. Навіть ваші «інвестиційні» квартири в центрі Європи можуть стати нікому не потрібними бетонними коробками, бо покупців просто фізично не залишиться. Для України ця тема ще гостріша — тому про імміграцію доведеться думати серйозно й системно. Демографічний баланс погіршується, а після виїзду мільйонів людей до Європи частина з них може не повернутися. https://nv.ua/ukr/opinion/demografichni ... 83021.html
Ой+ Зниження народжуваності це загальносвітовий тренд. По Нігерії: Останнє Демографічне та медичне опитування 2024: коеф. народжуваності (TFR) у Нігерії знизився з 5,3 дитини на жінку у 2018 році до 4,8 у 2024 році. Для порівняння у 1978 - 6,9. Дані:WB NGA_2024_DHS_V01_M Тобто, кожен може побачити значне прискорення темпів зниження коефіцієнту саме з 2018: умовно за 40 років коефіцієнт знизився на 1,6, а лише упродовж 6 років на 0,5. При зростанні добробуту у країні та лібералізації релігії - народжуваність знижується. Як на мене, найяскравіший приклад ОАЕ, де, згідно даних WB, коеф. народжуваності знизився з 6,5 у 1973 до 1,2 у 2023. Тому мігранти потрібні будуть із часом (вже потрібні) і Україні і ОАЕ і Нігерії
akurt Спілкуючись із нашими земляками у Німеччині, дуже поширеною є думка, що ЄС пролонгує тимчасовий захист. Навіть віра у це. І тому, дуже велика кількість людей з якими я спілкуюся взагалі не хвилюється. Деяким з них дозволили відвідувати і держава оплатила курси В2, хоча всі знаходяться на соціалі і не працюють. Іншим оплатили 6 міс. перенавчання. Це звісно дивно. Я менш оптимістичний