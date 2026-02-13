Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3170317131723173 Додано: П'ят 13 лют, 2026 13:06 Цікава ваша інформація.

Я у Франції трохи відслідковую, то наперед заздалегідь нічого не є зрозумілим:

- безкоштовні курси французької (хто ходить, то ще й виплачували до 700€ на місяць як заохочення) відмінили здається рік тому (немає грошей в бюджеті);

- безкоштовне житло реально видавали ще 3 чи 2 роки тому - знаю українців, яким реально сильно повезло: отримати 3-к та 2-к квартири (звісно не в Парижі або в Версалі). Зараз нічого не видають.

- залишили тільки один на всю Францію Пункт прийому українських біженців і той на днях перенесли зовсім в інший район Парижу і я думаю в значно менше приміщення.



В мене враження, що більшість або навіть всі, хто опинився у Франції - а іх у порівнянні з іншими країнами значно менше: десь 65 000 - вже якось прилаштувалися та будуть раді, якщо просто - як он там Чехія думає - отримають довгостроковий Вид на проживання.



Цікавий факт про тих, хто не «хлопає вухами» та не «роздуває щоки від пихатості»: парламент Франції прийняв закон щодо громадян Молдови: їм дозволили без зайвого клопоту та миттєво обмінювати молдовське посвідчення водія на французьке.

Молдова «підсуєтилася».

Українські офіційні органи «пасли задніх»… akurt

Повідомлень: 11801 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4168 раз. Подякували: 1534 раз. Профіль 1 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лют, 2026 13:40 xaos_3 написав: akurt

Спілкуючись із нашими земляками у Німеччині, дуже поширеною є думка, що ЄС пролонгує тимчасовий захист. Навіть віра у це. І тому, дуже велика кількість людей з якими я спілкуюся взагалі не хвилюється. Деяким з них дозволили відвідувати і держава оплатила курси В2, хоча всі знаходяться на соціалі і не працюють. Іншим оплатили 6 міс. перенавчання. Це звісно дивно. Я менш оптимістичний Спілкуючись із нашими земляками у Німеччині, дуже поширеною є думка, що ЄС пролонгує тимчасовий захист. Навіть віра у це. І тому, дуже велика кількість людей з якими я спілкуюся взагалі не хвилюється. Деяким з них дозволили відвідувати і держава оплатила курси В2, хоча всі знаходяться на соціалі і не працюють. Іншим оплатили 6 міс. перенавчання. Це звісно дивно. Я менш оптимістичний

Продлить вроде не могут в том виде как есть. Там же 5 лет истекает. Я думаю будет средний вариант - весь социал в 0 + предложение оплатить обратный билет всем желающим. И проблема решится сама собой за пару месяцев. Кто работает, сам себе все оплатит, и еду, и аренду, и тд. Такого и оставить не грех. А кто тунеядец, тот сам уедет так как жизнь в Европе это от 2к евро в месяц - без работы фиг проживешь. Да даже квартиру тебе никто не сдаст без работы. Так что выхода особо не будет. Как по мне для Европы это будет win-win вариант - без особых усилий удержать всех толковых и без скандала избавиться от всех бесполезных. Я бы так сделал ) Продлить вроде не могут в том виде как есть. Там же 5 лет истекает. Я думаю будет средний вариант - весь социал в 0 + предложение оплатить обратный билет всем желающим. И проблема решится сама собой за пару месяцев. Кто работает, сам себе все оплатит, и еду, и аренду, и тд. Такого и оставить не грех. А кто тунеядец, тот сам уедет так как жизнь в Европе это от 2к евро в месяц - без работы фиг проживешь. Да даже квартиру тебе никто не сдаст без работы. Так что выхода особо не будет. Как по мне для Европы это будет win-win вариант - без особых усилий удержать всех толковых и без скандала избавиться от всех бесполезных. Я бы так сделал ) slonomag Повідомлень: 780 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 207 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:29 slonomag

Можливо. Але все рівно необхідно вносити корективи у законодавство щодо нового статусу українцям. А це тривалий процес, подивимся. xaos_3 Повідомлень: 77 З нами з: 11.12.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лют, 2026 14:39 Re: Еміграція, заробітчанство Враховуючи, що вибори в Німеччині тільки в лютому 2027, то до весни 2027 нема про що хвилюватись, та й виганяти нікого, поки в нас триває війна і нема ніякого перемир'я, не буде. От соціалку в 2027 поріжуть суттєво Дюрі-бачі

Повідомлень: 5922 З нами з: 29.07.22 Подякував: 936 раз. Подякували: 647 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3170317131723173 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Faceless