Цікава ваша інформація.
Я у Франції трохи відслідковую, то наперед заздалегідь нічого не є зрозумілим:
- безкоштовні курси французької (хто ходить, то ще й виплачували до 700€ на місяць як заохочення) відмінили здається рік тому (немає грошей в бюджеті);
- безкоштовне житло реально видавали ще 3 чи 2 роки тому - знаю українців, яким реально сильно повезло: отримати 3-к та 2-к квартири (звісно не в Парижі або в Версалі). Зараз нічого не видають.
- залишили тільки один на всю Францію Пункт прийому українських біженців і той на днях перенесли зовсім в інший район Парижу і я думаю в значно менше приміщення.
В мене враження, що більшість або навіть всі, хто опинився у Франції - а іх у порівнянні з іншими країнами значно менше: десь 65 000 - вже якось прилаштувалися та будуть раді, якщо просто - як он там Чехія думає - отримають довгостроковий Вид на проживання.
Цікавий факт про тих, хто не «хлопає вухами» та не «роздуває щоки від пихатості»: парламент Франції прийняв закон щодо громадян Молдови: їм дозволили без зайвого клопоту та миттєво обмінювати молдовське посвідчення водія на французьке.
Молдова «підсуєтилася».
Українські офіційні органи «пасли задніх»…