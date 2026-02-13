RSS
Еміграція, заробітчанство
П'ят 13 лют, 2026 13:06

Цікава ваша інформація.
Я у Франції трохи відслідковую, то наперед заздалегідь нічого не є зрозумілим:
- безкоштовні курси французької (хто ходить, то ще й виплачували до 700€ на місяць як заохочення) відмінили здається рік тому (немає грошей в бюджеті);
- безкоштовне житло реально видавали ще 3 чи 2 роки тому - знаю українців, яким реально сильно повезло: отримати 3-к та 2-к квартири (звісно не в Парижі або в Версалі). Зараз нічого не видають.
- залишили тільки один на всю Францію Пункт прийому українських біженців і той на днях перенесли зовсім в інший район Парижу і я думаю в значно менше приміщення.

В мене враження, що більшість або навіть всі, хто опинився у Франції - а іх у порівнянні з іншими країнами значно менше: десь 65 000 - вже якось прилаштувалися та будуть раді, якщо просто - як он там Чехія думає - отримають довгостроковий Вид на проживання.

Цікавий факт про тих, хто не «хлопає вухами» та не «роздуває щоки від пихатості»: парламент Франції прийняв закон щодо громадян Молдови: їм дозволили без зайвого клопоту та миттєво обмінювати молдовське посвідчення водія на французьке.
Молдова «підсуєтилася».
Українські офіційні органи «пасли задніх»…
akurt
П'ят 13 лют, 2026 13:40

  xaos_3 написав:akurt
Спілкуючись із нашими земляками у Німеччині, дуже поширеною є думка, що ЄС пролонгує тимчасовий захист. Навіть віра у це. І тому, дуже велика кількість людей з якими я спілкуюся взагалі не хвилюється. Деяким з них дозволили відвідувати і держава оплатила курси В2, хоча всі знаходяться на соціалі і не працюють. Іншим оплатили 6 міс. перенавчання. Це звісно дивно. Я менш оптимістичний

Продлить вроде не могут в том виде как есть. Там же 5 лет истекает. Я думаю будет средний вариант - весь социал в 0 + предложение оплатить обратный билет всем желающим. И проблема решится сама собой за пару месяцев. Кто работает, сам себе все оплатит, и еду, и аренду, и тд. Такого и оставить не грех. А кто тунеядец, тот сам уедет так как жизнь в Европе это от 2к евро в месяц - без работы фиг проживешь. Да даже квартиру тебе никто не сдаст без работы. Так что выхода особо не будет. Как по мне для Европы это будет win-win вариант - без особых усилий удержать всех толковых и без скандала избавиться от всех бесполезных. Я бы так сделал )
П'ят 13 лют, 2026 14:29

slonomag
Можливо. Але все рівно необхідно вносити корективи у законодавство щодо нового статусу українцям. А це тривалий процес, подивимся.
Еміграція, заробітчанство

Враховуючи, що вибори в Німеччині тільки в лютому 2027, то до весни 2027 нема про що хвилюватись, та й виганяти нікого, поки в нас триває війна і нема ніякого перемир'я, не буде. От соціалку в 2027 поріжуть суттєво
Дюрі-бачі
П'ят 13 лют, 2026 15:36

  slonomag написав:…Там же 5 лет истекает. Я думаю будет средний вариант - весь социал в 0 + предложение оплатить обратный билет всем желающим. И проблема решится сама собой за пару месяцев. Кто работает, сам себе все оплатит, и еду, и аренду, и тд. Такого и оставить не грех. А кто тунеядец, тот сам уедет так как жизнь в Европе это от 2к евро в месяц - без работы фиг проживешь. Да даже квартиру тебе никто не сдаст без работы. Так что выхода особо не будет. Как по мне для Европы это будет win-win вариант - без особых усилий удержать всех толковых и без скандала избавиться от всех бесполезных. Я бы так сделал )


Ну, важко прогнозувати.
В минулому році в гості до моїх друзів у Франції приїздили їх друзі, я їх не знав, але приймав участь в дозвіллі. Одна пані мешкала в Нідерландах з дочкою та зятем. Здавалося: просто шоколад. І дочка, і зять працюють в Амстердамі, в банку. Взяли кредит та купили не новий будинок за 300 000€, на капітальний ремонт планували витратити за кошторисом 150 000€.
Правда, на цифрі 100 000€ гроші закінчилися і ремонт призупинили.
Для мене було дивно: мама того подружжя місяць тому виїхала з Нідерландів в Україну. На скільки я знаю, працювала віддалено бухгалтером.
Так що такі випадки, як ви написали, цілком реальні.

В той же час є велика кількість людей які НЕ працюють на будівництві (як мій приятель в Німеччині), а працюють віддалено, як купа приятелів в Іспанії. Вони точно не поїдуть звідти.
Один планує продавати свою квартиру в Туреччині. Мабуть буде купувати в Іспанії.
А в його квартирі в Україні зараз мешкають батьки.

Витрати на проживання в Європі мені здаються досить низькими.
Наприклад, ми з жінкою робимо основні закупи приблизно на 100€ на тиждень.

З 1 лютого у Франції трохи знизили тарифи на електричну енергію.
Ми витрачаємо на електрику приблизно 120€ на місяць (все опалення електричне).
Водопостачання 20€ на місяць.
Витрати доволі - як на мене - низькі.
akurt
