Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3175317631773178 Додано: Пон 16 лют, 2026 18:57 akurt написав: Не знаю що таке Otipax. Не знаю що таке Otipax.

Питання в чому було? Приїхала до дочки у Францію, заболіло вухо. У вас питання за страховки чи вухо лікувать?

Ось Otipax продадуть в аптеці без рецепту, максимум аптекарша спитає для чого і чи знає вона як лікувать.

У дочки в аптечці поритись.

Якщо вухо і далі болить- консультація онлайн українського лікаря.

Стосовно страховок, вона приїхала по безвізу і залишатись не збирається? Це медична страховка для туристів, точно знаю таку страховку оформлювала страхова Dr-Walter. Але це не 43 гривні.

Якщо на довгий термін, я купляв у Axa, не Україна.

Ліки теж цікаве питання, бо їх так просто не всюди продадуть.

Мій досвід.

Турція, продадуть шо завгодно, ціни приблизно як в Україні, але якість так собі, гірша, ніж в українських, склад аналогічний.

Італія, в аптеці продали знеболюючий препарат, аптекарша запитала чи є у мене рецепт, рецепту у мене не було, я так зрозумів шо без рецепту ліки дорожчі. Якість ліків краща, ніж в Україні, не кажучи вже за Турцію.

Німеччина, на вокзалі у неділю працювала аптека, на питання аптекарши чи є у мене рецепт, рецепту знов таки у мене не було, вона сказала шо може виписать мені рецепт, вартість 5 ойро. Шось ще питала для чого саме і шо саме мене турбує. Також в Німеччині можна шось придбать у мережі магазинів DM, але це таке... берзецептурні препарати. Якість ліків в Німеччині вища, ніж в Італії. Питання в чому було? Приїхала до дочки у Францію, заболіло вухо. У вас питання за страховки чи вухо лікувать?Ось Otipax продадуть в аптеці без рецепту, максимум аптекарша спитає для чого і чи знає вона як лікувать.У дочки в аптечці поритись.Якщо вухо і далі болить- консультація онлайн українського лікаря.Стосовно страховок, вона приїхала по безвізу і залишатись не збирається? Це медична страховка для туристів, точно знаю таку страховку оформлювала страхова Dr-Walter. Але це не 43 гривні.Якщо на довгий термін, я купляв у Axa, не Україна.Ліки теж цікаве питання, бо їх так просто не всюди продадуть.Мій досвід.Турція, продадуть шо завгодно, ціни приблизно як в Україні, але якість так собі, гірша, ніж в українських, склад аналогічний.Італія, в аптеці продали знеболюючий препарат, аптекарша запитала чи є у мене рецепт, рецепту у мене не було, я так зрозумів шо без рецепту ліки дорожчі. Якість ліків краща, ніж в Україні, не кажучи вже за Турцію.Німеччина, на вокзалі у неділю працювала аптека, на питання аптекарши чи є у мене рецепт, рецепту знов таки у мене не було, вона сказала шо може виписать мені рецепт, вартість 5 ойро. Шось ще питала для чого саме і шо саме мене турбує. Також в Німеччині можна шось придбать у мережі магазинів DM, але це таке... берзецептурні препарати. Якість ліків в Німеччині вища, ніж в Італії. Water Повідомлень: 3910 З нами з: 06.03.12 Подякував: 69 раз. Подякували: 259 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лют, 2026 20:38 Ми обговорювали Поліс туристичного медичного страхування для короткострокових поїздок українців за кордон.

Початок був з того, що щойно у Францію прибули біженці та у однієї жінки почалося запалення середнього вуха. Вони тут були в паніці: де лікар, та як до нього попасти.



Я висловив загальну думку про те, що НЕ МОЖНА Їхати за кордон без такого поліса навіть на дуже короткий термін. Ціна питання: 43 гривні на день. Не ті гроші, які люди реально економлять.



Потім питання перекинулося на Поліси постійного медичного страхування в країні перебування. Це зовсім інше питання.



Ліки в закордонних аптеках продають - окрім антибіотиків. Антибіотики тільки за рецептом лікаря.



Все інше практично вільно продається. Дійсно ціна може бути різною в залежності від того: виписано рецепт, чи ні.

Ми якось попросили наших людей у Франції купити для онкохворого в Україні спеціальний препарат - одна упаковка вартувала десь 600€, в Україні всі 900.

Але була підозра, що те, що в Україні ділки від медицини продають, є просто сфальшовано.

Так ось у французькій аптеці препарат був, і працівниця дуже здивувалася, що хочуть купити за 600€ одну упаковку (а їх треба було не одну купувати), бо цей препарат відпускається безкоштовно (!).

За рецептом лікаря…



Ось такі історії…



P.S. Пан adeges дав цікаві поради. Ми сьогодні однією скористалися: завтра з Тулузи в США відлітає наша українка - у її дочки день народження. Хотіла їхати без всяких страховок.

А закінчилося тим, що оформила, бо 127$ (100€) на три тижні - то не ті гроші, які варто економити.

Тим більше - летить одна. akurt

Повідомлень: 11824 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4171 раз. Подякували: 1538 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лют, 2026 21:13 akurt написав: Ми обговорювали Поліс туристичного медичного страхування для короткострокових поїздок українців за кордон.

Початок був з того, що щойно у Францію прибули біженці та у однієї жінки почалося запалення середнього вуха. Вони тут були в паніці: де лікар, та як до нього попасти. Ми обговорювали Поліс туристичного медичного страхування для короткострокових поїздок українців за кордон.Початок був з того, що щойно у Францію прибули біженці та у однієї жінки почалося запалення середнього вуха. Вони тут були в паніці: де лікар, та як до нього попасти.

Початок був іншим:

akurt написав: Он зараз дуже плаче наша українка, яка вирішила зекономити аж 43 гривні та приїхала до дочки в Париж.

Раптом - зима ж - щаболіло вухо і не знає, що робити. Он зараз дуже плаче наша українка, яка вирішила зекономити аж 43 гривні та приїхала до дочки в Париж.Раптом - зима ж - щаболіло вухо і не знає, що робити.

Порядок дій я написав, дивно шо дочка ніяк не допомогала.

Якщо шо, то наші НЕ біженці. Якщо тимчасовий захист, там зразу запитають чи є проблеми зі здоров`ям.

Так ось у французькій аптеці препарат був, і працівниця дуже здивувалася, що хочуть купити за 600€ одну упаковку (а їх треба було не одну купувати), бо цей препарат відпускається безкоштовно (!).

За рецептом лікаря…

Звісно, якщо є французька страховка Carte Vitale, є сімейний лікар, або клініка. Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря, той направляє до онколога. Якщо онколог виписав препарат, то його можна забрать в аптеці безкоштовно. Але для хворого в Україні ніхто ніяких безкоштовних ліків не випише. Початок був іншим:Порядок дій я написав, дивно шо дочка ніяк не допомогала.Якщо шо, то наші НЕ біженці. Якщо тимчасовий захист, там зразу запитають чи є проблеми зі здоров`ям.Звісно, якщо є французька страховка Carte Vitale, є сімейний лікар, або клініка. Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря, той направляє до онколога. Якщо онколог виписав препарат, то його можна забрать в аптеці безкоштовно. Але для хворого в Україні ніхто ніяких безкоштовних ліків не випише. Water Повідомлень: 3910 З нами з: 06.03.12 Подякував: 69 раз. Подякували: 259 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лют, 2026 21:33 akurt написав: Ми обговорювали Поліс туристичного медичного страхування для короткострокових поїздок українців за кордон.

Початок був з того, що щойно у Францію прибули біженці та у однієї жінки почалося запалення середнього вуха. Вони тут були в паніці: де лікар, та як до нього попасти.



Я висловив загальну думку про те, що НЕ МОЖНА Їхати за кордон без такого поліса навіть на дуже короткий термін. Ціна питання: 43 гривні на день. Не ті гроші, які люди реально економлять.



Потім питання перекинулося на Поліси постійного медичного страхування в країні перебування. Це зовсім інше питання.



Ліки в закордонних аптеках продають - окрім антибіотиків. Антибіотики тільки за рецептом лікаря.



Все інше практично вільно продається. Дійсно ціна може бути різною в залежності від того: виписано рецепт, чи ні.

Ми якось попросили наших людей у Франції купити для онкохворого в Україні спеціальний препарат - одна упаковка вартувала десь 600€, в Україні всі 900.

Але була підозра, що те, що в Україні ділки від медицини продають, є просто сфальшовано.

Так ось у французькій аптеці препарат був, і працівниця дуже здивувалася, що хочуть купити за 600€ одну упаковку (а їх треба було не одну купувати), бо цей препарат відпускається безкоштовно (!).

За рецептом лікаря…



Ось такі історії…



P.S. Пан adeges дав цікаві поради. Ми сьогодні однією скористалися: завтра з Тулузи в США відлітає наша українка - у її дочки день народження. Хотіла їхати без всяких страховок.

А закінчилося тим, що оформила, бо 127$ (100€) на три тижні - то не ті гроші, які варто економити.

Тим більше - летить одна. Ми обговорювали Поліс туристичного медичного страхування для короткострокових поїздок українців за кордон.Початок був з того, що щойно у Францію прибули біженці та у однієї жінки почалося запалення середнього вуха. Вони тут були в паніці: де лікар, та як до нього попасти.Я висловив загальну думку про те, що НЕ МОЖНА Їхати за кордон без такого поліса навіть на дуже короткий термін. Ціна питання: 43 гривні на день. Не ті гроші, які люди реально економлять.Потім питання перекинулося на Поліси постійного медичного страхування в країні перебування. Це зовсім інше питання.Ліки в закордонних аптеках продають - окрім антибіотиків. Антибіотики тільки за рецептом лікаря.Все інше практично вільно продається. Дійсно ціна може бути різною в залежності від того: виписано рецепт, чи ні.Ми якось попросили наших людей у Франції купити для онкохворого в Україні спеціальний препарат - одна упаковка вартувала десь 600€, в Україні всі 900.Але була підозра, що те, що в Україні ділки від медицини продають, є просто сфальшовано.Так ось у французькій аптеці препарат був, і працівниця дуже здивувалася, що хочуть купити за 600€ одну упаковку (а їх треба було не одну купувати), бо цей препарат відпускається безкоштовно (!).За рецептом лікаря…Ось такі історії…P.S. Пан adeges дав цікаві поради. Ми сьогодні однією скористалися: завтра з Тулузи в США відлітає наша українка - у її дочки день народження. Хотіла їхати без всяких страховок.А закінчилося тим, що оформила, бо 127$ (100€) на три тижні - то не ті гроші, які варто економити.Тим більше - летить одна.

Кеша , может пользу окажете ?

из України у Китай , как не дорого маршрут проложить и без гемороя ?шо то можете посоветовать ? Кеша , может пользу окажете ?из України у Китай , как не дорого маршрут проложить и без гемороя ?шо то можете посоветовать ? Vadim_

Повідомлень: 4710 З нами з: 23.05.14 Подякував: 647 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лют, 2026 21:34 Water написав: Звісно, якщо є французька страховка Carte Vitale, є сімейний лікар, або клініка. Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря, той направляє до онколога. Якщо онколог виписав препарат, то його можна забрать в аптеці безкоштовно. Але для хворого в Україні ніхто ніяких безкоштовних ліків не випише. Звісно, якщо є французька страховка Carte Vitale, є сімейний лікар, або клініка. Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря, той направляє до онколога. Якщо онколог виписав препарат, то його можна забрать в аптеці безкоштовно. Але для хворого в Україні ніхто ніяких безкоштовних ліків не випише.

Ви трохи - або і не трохи - перебільшуєте рівень французької медицини.

Схема в останньому абзаці правильна, але чисто теоретична. На практиці прикріпитися (укласти контракт) до сімейного лікаря нереально, неможливо, не можна і немислимо.

Як пояснюють: гострий дефіцит лікарів.

Відповідно без направлення сімейного лікаря ви ні до якого спеціаліста ніяк не попадете.

Тому те, що я написав про ту жіночку - реальна проблема: нікуди ніяк вона до лікаря попасти не могла.

Наші люди пропонували «запасний варіант»: треба звертатися в найближче Ургентне відділення великої лікарні. Там дійсно чергує лікар «широкого профілю», який може прийняти пацієнта.

Правда, черга може бути 3,5…5 годин. Прийом вартує орієнтовно 30 €. Ви трохи - або і не трохи - перебільшуєте рівень французької медицини.Схема в останньому абзаці правильна, але чисто теоретична. На практиці прикріпитися (укласти контракт) до сімейного лікаря нереально, неможливо, не можна і немислимо.Як пояснюють: гострий дефіцит лікарів.Відповідно без направлення сімейного лікаря ви ні до якого спеціаліста ніяк не попадете.Тому те, що я написав про ту жіночку - реальна проблема: нікуди ніяк вона до лікаря попасти не могла.Наші люди пропонували «запасний варіант»: треба звертатися в найближче Ургентне відділення великої лікарні. Там дійсно чергує лікар «широкого профілю», який може прийняти пацієнта.Правда, черга може бути 3,5…5 годин. Прийом вартує орієнтовно 30 €. akurt

Повідомлень: 11824 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4171 раз. Подякували: 1538 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лют, 2026 21:39 Vadim_ написав: Кеша , может пользу окажете ?

из України у Китай , как не дорого маршрут проложить и без гемороя ?шо то можете посоветовать ? Кеша , может пользу окажете ?из України у Китай , как не дорого маршрут проложить и без гемороя ?шо то можете посоветовать ?

Моя мама за освітою медик і певний час навіть працювала в одній обласній психіатричній лікарні (відділення алкашів та наркоманів), але я від неї майстерності не набрався.

Вибачайте, допомогти нічим не можу. Моя мама за освітою медик і певний час навіть працювала в одній обласній психіатричній лікарні (відділення алкашів та наркоманів), але я від неї майстерності не набрався.Вибачайте, допомогти нічим не можу. akurt

Повідомлень: 11824 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4171 раз. Подякували: 1538 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 лют, 2026 21:44 akurt написав: Схема в останньому абзаці правильна, але чисто теоретична. На практиці прикріпитися (укласти контракт) до сімейного лікаря нереально, неможливо, не можна і немислимо.

Як пояснюють: гострий дефіцит лікарів.

нікуди ніяк вона до лікаря попасти не могла. Схема в останньому абзаці правильна, але чисто теоретична. На практиці прикріпитися (укласти контракт) до сімейного лікаря нереально, неможливо, не можна і немислимо.Як пояснюють: гострий дефіцит лікарів.нікуди ніяк вона до лікаря попасти не могла.

То ви на ФБ в якійсь групі українці у Франції читаєте?

Третій раз пишу- звертається в аптеку, там підкажуть шо робить. Вони нададуть консультацію, видадуть препарат.

Дивно шо дочка цього не знає.

Якщо шось серйозне- гугліть телемедицина(téléconsultation), працюють 24/7. То ви на ФБ в якійсь групі українці у Франції читаєте?Третій раз пишу- звертається в аптеку, там підкажуть шо робить. Вони нададуть консультацію, видадуть препарат.Дивно шо дочка цього не знає.Якщо шось серйозне- гугліть телемедицина(téléconsultation), працюють 24/7. Water Повідомлень: 3910 З нами з: 06.03.12 Подякував: 69 раз. Подякували: 259 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3175317631773178 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор