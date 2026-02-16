|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 16 лют, 2026 18:57
akurt написав:
Не знаю що таке Otipax.
Питання в чому було? Приїхала до дочки у Францію, заболіло вухо. У вас питання за страховки чи вухо лікувать?
Ось Otipax продадуть в аптеці без рецепту, максимум аптекарша спитає для чого і чи знає вона як лікувать.
У дочки в аптечці поритись.
Якщо вухо і далі болить- консультація онлайн українського лікаря.
Стосовно страховок, вона приїхала по безвізу і залишатись не збирається? Це медична страховка для туристів, точно знаю таку страховку оформлювала страхова Dr-Walter. Але це не 43 гривні.
Якщо на довгий термін, я купляв у Axa, не Україна.
Ліки теж цікаве питання, бо їх так просто не всюди продадуть.
Мій досвід.
Турція, продадуть шо завгодно, ціни приблизно як в Україні, але якість так собі, гірша, ніж в українських, склад аналогічний.
Італія, в аптеці продали знеболюючий препарат, аптекарша запитала чи є у мене рецепт, рецепту у мене не було, я так зрозумів шо без рецепту ліки дорожчі. Якість ліків краща, ніж в Україні, не кажучи вже за Турцію.
Німеччина, на вокзалі у неділю працювала аптека, на питання аптекарши чи є у мене рецепт, рецепту знов таки у мене не було, вона сказала шо може виписать мені рецепт, вартість 5 ойро. Шось ще питала для чого саме і шо саме мене турбує. Також в Німеччині можна шось придбать у мережі магазинів DM, але це таке... берзецептурні препарати. Якість ліків в Німеччині вища, ніж в Італії.
Додано: Пон 16 лют, 2026 20:38
Ми обговорювали Поліс туристичного медичного страхування для короткострокових поїздок українців за кордон.
Початок був з того, що щойно у Францію прибули біженці та у однієї жінки почалося запалення середнього вуха. Вони тут були в паніці: де лікар, та як до нього попасти.
Я висловив загальну думку про те, що НЕ МОЖНА Їхати за кордон без такого поліса навіть на дуже короткий термін. Ціна питання: 43 гривні на день. Не ті гроші, які люди реально економлять.
Потім питання перекинулося на Поліси постійного медичного страхування в країні перебування. Це зовсім інше питання.
Ліки в закордонних аптеках продають - окрім антибіотиків. Антибіотики тільки за рецептом лікаря.
Все інше практично вільно продається. Дійсно ціна може бути різною в залежності від того: виписано рецепт, чи ні.
Ми якось попросили наших людей у Франції купити для онкохворого в Україні спеціальний препарат - одна упаковка вартувала десь 600€, в Україні всі 900.
Але була підозра, що те, що в Україні ділки від медицини продають, є просто сфальшовано.
Так ось у французькій аптеці препарат був, і працівниця дуже здивувалася, що хочуть купити за 600€ одну упаковку (а їх треба було не одну купувати), бо цей препарат відпускається безкоштовно (!).
За рецептом лікаря…
Ось такі історії…
P.S. Пан adeges дав цікаві поради. Ми сьогодні однією скористалися: завтра з Тулузи в США відлітає наша українка - у її дочки день народження. Хотіла їхати без всяких страховок.
А закінчилося тим, що оформила, бо 127$ (100€) на три тижні - то не ті гроші, які варто економити.
Тим більше - летить одна.
Додано: Пон 16 лют, 2026 21:13
akurt написав:
Початок був іншим:
akurt написав:
Он зараз дуже плаче наша українка, яка вирішила зекономити аж 43 гривні та приїхала до дочки в Париж.
Раптом - зима ж - щаболіло вухо і не знає, що робити.
Порядок дій я написав, дивно шо дочка ніяк не допомогала.
Якщо шо, то наші НЕ біженці. Якщо тимчасовий захист, там зразу запитають чи є проблеми зі здоров`ям.
Так ось у французькій аптеці препарат був, і працівниця дуже здивувалася, що хочуть купити за 600€ одну упаковку (а їх треба було не одну купувати), бо цей препарат відпускається безкоштовно (!).
За рецептом лікаря…
Звісно, якщо є французька страховка Carte Vitale, є сімейний лікар, або клініка. Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря, той направляє до онколога. Якщо онколог виписав препарат, то його можна забрать в аптеці безкоштовно. Але для хворого в Україні ніхто ніяких безкоштовних ліків не випише.
Додано: Пон 16 лют, 2026 21:33
akurt написав:
Кеша , может пользу окажете ?
из України у Китай , как не дорого маршрут проложить и без гемороя ?шо то можете посоветовать ?
Додано: Пон 16 лют, 2026 21:34
Ви трохи - або і не трохи - перебільшуєте рівень французької медицини.
Схема в останньому абзаці правильна, але чисто теоретична. На практиці прикріпитися (укласти контракт) до сімейного лікаря нереально, неможливо, не можна і немислимо.
Як пояснюють: гострий дефіцит лікарів.
Відповідно без направлення сімейного лікаря ви ні до якого спеціаліста ніяк не попадете.
Тому те, що я написав про ту жіночку - реальна проблема: нікуди ніяк вона до лікаря попасти не могла.
Наші люди пропонували «запасний варіант»: треба звертатися в найближче Ургентне відділення великої лікарні. Там дійсно чергує лікар «широкого профілю», який може прийняти пацієнта.
Правда, черга може бути 3,5…5 годин. Прийом вартує орієнтовно 30 €.
Додано: Пон 16 лют, 2026 21:39
Vadim_ написав:
Кеша , может пользу окажете ?
из України у Китай , как не дорого маршрут проложить и без гемороя ?шо то можете посоветовать ?
Моя мама за освітою медик і певний час навіть працювала в одній обласній психіатричній лікарні (відділення алкашів та наркоманів), але я від неї майстерності не набрався.
Вибачайте, допомогти нічим не можу.
Додано: Пон 16 лют, 2026 21:44
То ви на ФБ в якійсь групі українці у Франції читаєте?
Третій раз пишу- звертається в аптеку, там підкажуть шо робить. Вони нададуть консультацію, видадуть препарат.
Дивно шо дочка цього не знає.
Якщо шось серйозне- гугліть телемедицина(téléconsultation), працюють 24/7.
