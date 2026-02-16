|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 16 лют, 2026 17:23
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42325
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Пон 16 лют, 2026 21:29
The_Rebel написав: airmax78 написав: smdtranz написав:
Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду.
Це ж було вже©
Від Афін і Риму демократія змінювала автократію і навпаки, але й дотепер не ясно що краще для пересічної людини не наближеної до влади. Всюди свої плюси й мінуси, як на мене демократія добре коли суспільство більш-менш однорідне - по на національності, мові, культурі, достатку, освіті і тп. Тоді розкриються всі переваги. Але мінус в тому, що більшість дуже часто помиляється, а ти змушений все одно підкорятися цьому. Також величезний мінус, що потрібно загравати з електоратом, робити не як краще, в як сподобається електорату.
В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.
мінус в тому, що рано чи пізно всі диктатури перетворюються на одне й те ж з поганим диктатором, який нікуди не збирається. бо просто зникає механізм негативнмх оцінок - всі лише кажуть, як мудро великий государе, щоб він не робив. а хто не каже, тих прибирають від тіла...
в Туреччині ще лише спроби автократії - як в Яника, пожиттєво правління йому не гарантоване. Алієв - класичний приклад диктатора. Дивимось чим закінчиться - може візьме за взірець Чілі чи Сінгапур. Сі до речі теж став диктатором - теж спостерігаємо
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11697
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 819 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|