Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:23

обновка слабкої ланки повербанки

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:18650 емкость 2700. за такую емкость цена халява. советую брать.

https://rozetka.com.ua/ua/569367982/p569367982/
дешевше буде
https://akb-plus.com/ua/akkumulyatornaya-batareya-molicel-inr18650-p26a-37v-2600mah

обновка слабкої ланки повербанки
https://fi202x.blogspot.com/2026/02/20-18650.html
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 21:29

  The_Rebel написав:
  airmax78 написав:
  smdtranz написав:Пророческий. Демократия со всеобщим избирательным правом полностью себя изжила и ведет человечество к катастрофе. Это неоспоримый факт. И никакие высказывания Черчилля уже не работают и ничего не оправдывают. Все летит в пзду.

Це ж було вже©
Від Афін і Риму демократія змінювала автократію і навпаки, але й дотепер не ясно що краще для пересічної людини не наближеної до влади. Всюди свої плюси й мінуси, як на мене демократія добре коли суспільство більш-менш однорідне - по на національності, мові, культурі, достатку, освіті і тп. Тоді розкриються всі переваги. Але мінус в тому, що більшість дуже часто помиляється, а ти змушений все одно підкорятися цьому. Також величезний мінус, що потрібно загравати з електоратом, робити не як краще, в як сподобається електорату.

В автократії свої переваги - якщо умовний "цар" хороший (наприклад, Алієв, Ердоган), то країна швидше здійснює реформи без тормозів на бюрократію, більш обороноздатна та сильна стабільна. Але мінус, що може прийти поганий "цар" (Лукашенко, путін) і фіг його хто зжене з посади, незважаючи на те що "цар" уже нічого не може дати країні, тож країна може втратити декілька десятиліть розвитку.

мінус в тому, що рано чи пізно всі диктатури перетворюються на одне й те ж з поганим диктатором, який нікуди не збирається. бо просто зникає механізм негативнмх оцінок - всі лише кажуть, як мудро великий государе, щоб він не робив. а хто не каже, тих прибирають від тіла...

в Туреччині ще лише спроби автократії - як в Яника, пожиттєво правління йому не гарантоване. Алієв - класичний приклад диктатора. Дивимось чим закінчиться - може візьме за взірець Чілі чи Сінгапур. Сі до речі теж став диктатором - теж спостерігаємо
