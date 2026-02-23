Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3187318831893190 Додано: Пон 23 лют, 2026 16:25 Frant написав: Hotab написав: akurt

Конкретно в ПАР білі для місцевих поперек горла. Важко їм там зараз. А в тому ж Мозамбік португеси покинули їх 50 років тому, вже нема ненависті.

Це не до того, що треба туди релокуватись. Так, для загальної картини Конкретно в ПАР білі для місцевих поперек горла. Важко їм там зараз. А в тому ж Мозамбік португеси покинули їх 50 років тому, вже нема ненависті.Це не до того, що треба туди релокуватись. Так, для загальної картини

Негри без білих щось здатні організувати, перепрошую? Негри без білих щось здатні організувати, перепрошую?

Можуть, вони колись перші стали продавати своїх громадян білим работорговцям. Був такий факт. Можуть, вони колись перші стали продавати своїх громадян білим работорговцям. Був такий факт. BIGor

Повідомлень: 10488 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1496 раз. Подякували: 1907 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лют, 2026 16:40 Frant написав: akurt написав: Те, що може бути суттєвим для українця:

У новій Конституції хочуть додати умову до кандидата в президенти: не менше ніж п'ять років роботи на держслужбі або на виборних посадах. Норма про те, що президент обирається лише на один термін, зберігається. Те, що може бути суттєвим для українця:У новій Конституції хочуть додати умову до кандидата в президенти: не менше ніж п'ять років роботи на держслужбі або на виборних посадах. Норма про те, що президент обирається лише на один термін, зберігається.

Казахи виявились розумнішими за українців, які власними руками в кількості 75% проголосували за "вайнинєбудет", за розмінування Чонгара, за здачу Маріуполя, за дарування найбільшої в Європі атомної станції Росії, за зрив мобілізації, за розквіт корупції.



За такі справи, за таку "підготовку до війни" найвище керівництво будь якої держави відправилось би під суд воєнного трибунала і отримало би, в масі своїй, 10+ років тюрми з конфіскацією майна, як мінімум. В часи І.Сталіна, негідників просто розстріляли би, як ворогів держави Казахи виявились розумнішими за українців, які власними руками в кількості 75% проголосували за "вайнинєбудет", за розмінування Чонгара, за здачу Маріуполя, за дарування найбільшої в Європі атомної станції Росії, за зрив мобілізації, за розквіт корупції.За такі справи, за таку "підготовку до війни" найвище керівництво будь якої держави відправилось би під суд воєнного трибунала і отримало би, в масі своїй, 10+ років тюрми з конфіскацією майна, як мінімум. В часи І.Сталіна, негідників просто розстріляли би, як ворогів держави



Франт и акурт с Вадимом, которые плюсики поставили.

Ну и остальные, кто поставил-бы плюс под этим постом, но или пока этого не сделал или из лени.

Я понимаю, что не все знают историю, не все могут построить причинно-следственную связь, не все вообще соображают как и что может происходить.

В который раз, повторяю, что в создавшихся перед большой войной условиях, невозможно было сделать ЧТО_ТО , что либо предотвратило войну либо предотвратило вторжение в той мере как оно произошло.

Нанести упреждающий удар как сделал гитлер? И стать страной агрессором, против которой реально-бы объединился весь мир? Последствия стали-бы намного хуже.

Не было и нет иного сценария.

Единственное что можно поставить в вину власти - НЕпроведение всеобщей мобилизации. Но НЕ МНЕ, находящемуся не только НЕ в окопе, но даже НЕ в Украине и НЕ резиденту Украины об этом писать.

Вытаскивать в пример сталина, который угробил 40+ миллионов только своего населения и только ВО ВРЕМЯ советско-германской войны (тн Великая Отечественная), а ДО этого угробил десятки миллионов в ГУЛАГЕ, устроил Голодомор (десятки миллионов), угробил миллионы (не преувеличиваю) в войнах до начала 2-й Мировой, угробил САМУЮ ОГРОМНУЮ И САМУЮ ХОРОШО ВООРУЖЕННУЮ АРМИЮ НА ПЛАНЕТЕ за несколько месяцев 1941 года абсолютно бездарным руководством, который вместе с гитлером восстановил немецкую военную промышленность и взрастил фюррера, который сделал ВСЕ для начала второй мировой войны (пока что самой кровавой в истории человечества), армия которого отличилась абсолютно запредельной жестокостью и зверствами на территории "освобождаемой" Восточной Европы по отношению к мирному населению (кроме лагерей смерти, нацисты отдыхают), который устроил ГОЛОДОМОР в ЧАСТИЧНО заблокированном Ленинграде (да, не было голода, был Голодомор людей, созданный советской властью), который аннексировал часть Финляндии, Польши, Румынии (условно, там было другое государственное образование на тот момент), на Дальнем востоке еще ДО нападения Германии на СССР.

И только отчаянная попытка гитлера нанести УПРЕЖДАЮЩИЙ удар помешала сталину напасть на Германию 2-мя неделями позже.

Кстати, очень примечательна агрессия ссср в Финляндии.

Очень напоминает историю агрессии в Украине.

пуйло действует как по шаблону.

И маленькая (на тот момент население всей Финляндии было около 4 млн человек) страна выстояла и ДО вторжения и в 1939 году и в 1941 (это-ж сколько ума надо было иметь, чтобы напасть на Финляндию, ВНИМАНИЕ!, 25 июня (уже 3 дня как "Киев бомбили, нам объявили...") 1941 года. И в 1944, когда союзники отдали Финляндию, которая вышла из вынужденного (агрессией ссср) союза с Германией и даже немного повоевали они между собой, на растерзание сталину.

И тогда Финляндия выстояла.

Вы вдумайтесь.

Практически невооруженная армия 4-х миллионной страны выдержала 3 войны с 200-т миллионным монстром, который имел вооружения на начало 1941 года больше, чем все армии Европы вместе взятые!

ФИнляндия имела десятки бомбардировщиков и истребителей (сборная солянка, в том числе советские затрофеенные) против тысяч советских, имела несколько сотен старых танков против десятков тысяч советских, 2 тихоходных броненосца с противопульной проней против огромной армады балтфлота.

В 44-м на Хельсинки было израсходовано бомб общим эквивалентом как на Хиросиму ядерной бомбардировкой.

И Финляндия отбилась, потеряла около 200 тысяч военных потерь, что для 4-х (фактически как население Киева перед войной)миллионной страны огромная потеря.

Потеряла часть территории. Но выстояла. Без вооружения, без союзников (немного во время 2-й мировой с Германией союзничала, но ТОЛЬКО на своей территории, был момент, когда Финская армия даже наступала, но дошла до границ 1939 года и остановилась. Не вторгалась на территорию СССР !), без политической поддержки извне, без снабжения вооружением извне.

Вот подумайте стоит-ли ставить в пример Зеленскому таких кровавейших диктаторов как сталин?

И как показывает история, бездарнейших. "Выигравшего" советско-германскую войну только за счет десятков миллионов пушечного мяса изначально находясь в неизмеримо более сильной позиции и имея больше вооружения и живой (на тот момент) силы.

И когда, вы, господа, будете знать историю не по совковым пропагандистким фильмам, тогда у вас наступит понимание что происходит в настоящем и сможете прогнозировать будущее.

Шахматист садясь играть, уже имеет опыт многих-многих сыгранных партий и понимает как будут развиваться события на несколько ходов вперед, а порой и всю партию. Если он сядет играть, посмотрев эпизод с "клубом 4-х коней", то и закончит так как Остап. Франт и акурт с Вадимом, которые плюсики поставили.Ну и остальные, кто поставил-бы плюс под этим постом, но или пока этого не сделал или из лени.Я понимаю, что не все знают историю, не все могут построить причинно-следственную связь, не все вообще соображают как и что может происходить.В который раз, повторяю, что в создавшихся перед большой войной условиях, невозможно было сделать ЧТО_ТО , что либо предотвратило войну либо предотвратило вторжение в той мере как оно произошло.Нанести упреждающий удар как сделал гитлер? И стать страной агрессором, против которой реально-бы объединился весь мир? Последствия стали-бы намного хуже.Не было и нет иного сценария.Единственное что можно поставить в вину власти - НЕпроведение всеобщей мобилизации. Но НЕ МНЕ, находящемуся не только НЕ в окопе, но даже НЕ в Украине и НЕ резиденту Украины об этом писать.Вытаскивать в пример сталина, который угробил 40+ миллионов только своего населения и только ВО ВРЕМЯ советско-германской войны (тн Великая Отечественная), а ДО этого угробил десятки миллионов в ГУЛАГЕ, устроил Голодомор (десятки миллионов), угробил миллионы (не преувеличиваю) в войнах до начала 2-й Мировой, угробил САМУЮ ОГРОМНУЮ И САМУЮ ХОРОШО ВООРУЖЕННУЮ АРМИЮ НА ПЛАНЕТЕ за несколько месяцев 1941 года абсолютно бездарным руководством, который вместе с гитлером восстановил немецкую военную промышленность и взрастил фюррера, который сделал ВСЕ для начала второй мировой войны (пока что самой кровавой в истории человечества), армия которого отличилась абсолютно запредельной жестокостью и зверствами на территории "освобождаемой" Восточной Европы по отношению к мирному населению (кроме лагерей смерти, нацисты отдыхают), который устроил ГОЛОДОМОР в ЧАСТИЧНО заблокированном Ленинграде (да, не было голода, был Голодомор людей, созданный советской властью), который аннексировал часть Финляндии, Польши, Румынии (условно, там было другое государственное образование на тот момент), на Дальнем востоке еще ДО нападения Германии на СССР.И только отчаянная попытка гитлера нанести УПРЕЖДАЮЩИЙ удар помешала сталину напасть на Германию 2-мя неделями позже.Кстати, очень примечательна агрессия ссср в Финляндии.Очень напоминает историю агрессии в Украине.пуйло действует как по шаблону.И маленькая (на тот момент население всей Финляндии было около 4 млн человек) страна выстояла и ДО вторжения и в 1939 году и в 1941 (это-ж сколько ума надо было иметь, чтобы напасть на Финляндию, ВНИМАНИЕ!, 25 июня (уже 3 дня как "Киев бомбили, нам объявили...") 1941 года. И в 1944, когда союзники отдали Финляндию, которая вышла из вынужденного (агрессией ссср) союза с Германией и даже немного повоевали они между собой, на растерзание сталину.И тогда Финляндия выстояла.Вы вдумайтесь.Практически невооруженная армия 4-х миллионной страны выдержала 3 войны с 200-т миллионным монстром, который имел вооружения на начало 1941 года больше, чем все армии Европы вместе взятые!ФИнляндия имела десятки бомбардировщиков и истребителей (сборная солянка, в том числе советские затрофеенные) против тысяч советских, имела несколько сотен старых танков против десятков тысяч советских, 2 тихоходных броненосца с противопульной проней против огромной армады балтфлота.В 44-м на Хельсинки было израсходовано бомб общим эквивалентом как на Хиросиму ядерной бомбардировкой.И Финляндия отбилась, потеряла около 200 тысяч военных потерь, что для 4-х (фактически как население Киева перед войной)миллионной страны огромная потеря.Потеряла часть территории. Но выстояла. Без вооружения, без союзников (немного во время 2-й мировой с Германией союзничала, но ТОЛЬКО на своей территории, был момент, когда Финская армия даже наступала, но дошла до границ 1939 года и остановилась. Не вторгалась на территорию СССР !), без политической поддержки извне, без снабжения вооружением извне.Вот подумайте стоит-ли ставить в пример Зеленскому таких кровавейших диктаторов как сталин?И как показывает история, бездарнейших. "Выигравшего" советско-германскую войну только за счет десятков миллионов пушечного мяса изначально находясь в неизмеримо более сильной позиции и имея больше вооружения и живой (на тот момент) силы.И когда, вы, господа, будете знать историю не по совковым пропагандистким фильмам, тогда у вас наступит понимание что происходит в настоящем и сможете прогнозировать будущее.Шахматист садясь играть, уже имеет опыт многих-многих сыгранных партий и понимает как будут развиваться события на несколько ходов вперед, а порой и всю партию. Если он сядет играть, посмотрев эпизод с "клубом 4-х коней", то и закончит так как Остап. rjkz

Повідомлень: 18281 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8853 раз. Подякували: 5598 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лют, 2026 17:03 Про никчему, покровителя коррупции (голосование "по приколу" rjkz написав: В который раз, повторяю, что в создавшихся перед большой войной условиях, невозможно было сделать ЧТО_ТО , что либо предотвратило войну либо предотвратило вторжение в той мере как оно произошло.

Нанести упреждающий удар как сделал гитлер? И стать страной агрессором, против которой реально-бы объединился весь мир? Последствия стали-бы намного хуже.

Не было и нет иного сценария.

Нанести упреждающий удар как сделал гитлер? И стать страной агрессором, против которой реально-бы объединился весь мир? Последствия стали-бы намного хуже.

Не было и нет иного сценария. В который раз, повторяю, что в создавшихся перед большой войной условиях, невозможно было сделать ЧТО_ТО , что либо предотвратило войну либо предотвратило вторжение в той мере как оно произошло.Нанести упреждающий удар как сделал гитлер? И стать страной агрессором, против которой реально-бы объединился весь мир? Последствия стали-бы намного хуже.Не было и нет иного сценария.

Николай, у вас затмение, в США?

Вам чудится, что великий зе- "сделал все, что мог".

Ваш кумир - никчемный актеришка, прыгавший на московской сцене. Человек недоученный, не могущий даже сейчас грамотно сложить 7 слов в одно предложение.

Человек, который открыто презирал Украину и сравнивал ее с порноактриссой!



Подумайте над такими вопросами:

1) почему клоун дал команду разминировать Чонгар?

2) почему он не начал мобилизацию своевременно, в октябре-ноябре?

В январе (начале февраля) русские уже развертывали полевые госпиталя, а клоун с ермаками все "не верили" в скорое начало войны!

3) отсутствие за 7 лет войны собственных баллистических ракет, при наличии денег и квалифицированных кадров - по просьбе Москвы так делалось, вернее, не делалось?

4) открытие границы на выезд молодежи 18-22 года во время войны - это прямая капитуляция от зе- и его команды, всяких "слуг"

5) воровство денег миндичами на ракетах и на защите ТЕЦ от российских ракет - это как понимать?

6) рост коррупции в Украине в 2025 году - это кто виноват, у кого власть?

7) тотальное невежество и всеобщая коррупция украинской власти - кто 7 лет у власти и обязан был бороться с коррупцией? баканов (не служивший ни одного дня в армии или госструктурах)(деструктурировал СБУ за 2 года)????!! Девки-торговки на должностях министров энергетики и премьер-министров???? ребята, как так можно ????

За 7 лет у власти указанный товарищч со своими "слугами" не выполнил ни одного предвыборного обещания! Ни одного! Николай, у вас затмение, в США?Вам чудится, что великий зе- "сделал все, что мог".Ваш кумир - никчемный актеришка, прыгавший на московской сцене. Человек недоученный, не могущий даже сейчас грамотно сложить 7 слов в одно предложение.Человек, который открыто презирал Украину и сравнивал ее с порноактриссой!Подумайте над такими вопросами:1) почему клоун дал команду разминировать Чонгар?2) почему он не начал мобилизацию своевременно, в октябре-ноябре?В январе (начале февраля) русские уже развертывали полевые госпиталя, а клоун с ермаками все "не верили" в скорое начало войны!3) отсутствие за 7 лет войны собственных баллистических ракет, при наличии денег и квалифицированных кадров - по просьбе Москвы так делалось, вернее, не делалось?4) открытие границы на выезд молодежи 18-22 года во время войны - это прямая капитуляция от зе- и его команды, всяких "слуг"5) воровство денег миндичами на ракетах и на защите ТЕЦ от российских ракет - это как понимать?6) рост коррупции в Украине в 2025 году - это кто виноват, у кого власть?7) тотальное невежество и всеобщая коррупция украинской власти - кто 7 лет у власти и обязан был бороться с коррупцией? баканов (не служивший ни одного дня в армии или госструктурах)(деструктурировал СБУ за 2 года)????!! Девки-торговки на должностях министров энергетики и премьер-министров???? ребята, как так можно????За 7 лет у власти указанный товарищч со своими "слугами" не выполнил ни одного предвыборного обещания! Ни одного! Frant

Повідомлень: 23332 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1802 раз. Подякували: 2589 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лют, 2026 17:25 rjkz написав: т-ли ставить в пример Зеленскому таких кровавейших диктаторов как Сталин?

Знаете Николай, почему вы так не любите Сталина?

Вы военнообязанный, и перед самой войной вы удрали из страны. Вы не воюете и не работаете на украинскую оборонку ( в неотапливаемых цехах под ракетными ударами).

Вы любите зе-. Потому что зе- выпустил вас (и еще 200 000 молодых людей 18-22 лет, которые составляют костяк любой армии) из страны, а Сталин мобилизовал бы в армию и погнал бы на передовую. Сталин конфисковал бы недвижимость у бегунцов-ухилянтов, типа вас. И правильно сделал бы.



В итоге - СССР при И.Сталине стал победителем, а самостийная Украина при зе- - потеряла 20% территории, атомную станцию и 10 млн человек населения. И непонятно, чем война закончится. То есть мне понятно, но я не буду писать свой прогноз, при нынешнем "управленими" и дерибане. Знаете Николай, почему вы так не любите Сталина?Вы военнообязанный, и перед самой войной вы удрали из страны. Вы не воюете и не работаете на украинскую оборонку ( в неотапливаемых цехах под ракетными ударами).Вы любите зе-. Потому что зе- выпустил вас (и еще 200 000 молодых людей 18-22 лет, которые составляют костяк любой армии) из страны, а Сталин мобилизовал бы в армию и погнал бы на передовую. Сталин конфисковал бы недвижимость у бегунцов-ухилянтов, типа вас. И правильно сделал бы.В итоге - СССР при И.Сталине стал победителем, а самостийная Украина при зе- - потеряла 20% территории, атомную станцию и 10 млн человек населения. И непонятно, чем война закончится. То есть мне понятно, но я не буду писать свой прогноз, при нынешнем "управленими" и дерибане. Frant

Повідомлень: 23332 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1802 раз. Подякували: 2589 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3187318831893190

