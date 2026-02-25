Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Пан flyman мене позитивно дивує вже другий раз підряд корисною інформацією. У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє. Для тих, хто в Україні поради на підставі відео: - перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні. - обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей. - переклади документів робити в країні перебування (не в Україні). - ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.
Єдиний недолік у відео: вони згадали про професію «фрілансер». Це не відповідає тенденції цієї гілки. Тут панове активно всіх умовляють кидати професію ІТ-ника та вивчати типорозміри каналізаційних труб та моделі водяних вентилів.
Робив переклад УССРівського свідоцтва про народження. Робив в Німеччині у сертифікованого перекладача. Апостилів не знадобилось. Все підійшло. Отримав громадянство Німеччині в червні 2025.
akurt написав:Пан flyman мене позитивно дивує вже другий раз підряд корисною інформацією. У відео вище неймовірно корисна інформація з подробицями: розтлумачили так, що і глухий та сліпий зрозуміє. Для тих, хто в Україні поради на підставі відео: - перевірте зараз, чи Свідоцтво про народження та про шлюб у вас зразка «Україна» чи «УРСР». Останнє НЕ приймають ніде в світі: замовляйте нового зразка в будь-якому РАГС в Україні. - обовʼязково замовляйте там же Апостилі на Свідоцтво про шлюб та на Свідоцтво про народження, особливо для дітей. - переклади документів робити в країні перебування (не в Україні). - ціни на переклади вони назвали такі, які можна співставити з ціною послуг в різних країнах.
Єдиний недолік у відео: вони згадали про професію «фрілансер». Це не відповідає тенденції цієї гілки. Тут панове активно всіх умовляють кидати професію ІТ-ника та вивчати типорозміри каналізаційних труб та моделі водяних вентилів.
Робив переклад УССРівського свідоцтва про народження. Робив в Німеччині у сертифікованого перекладача. Апостилів не знадобилось. Все підійшло. Отримав громадянство Німеччині в червні 2025.
мої вітання
Дякую. Дійшов висновку що треба валити коли ВФЯ дійшов до влади. Тоді це на голову не налазило. Але закрив гештальт тільки зараз.
Самі розумні були ті які виїзжали в 90х. Багато тут таких зустрів в Німеччині. Єврейські та німецькі міграції. Щукали родичів в архівах. Або за хабарі шукали потрібних людей в архівах які могли зробити потрібний документ для міграції.
Десь в згадані вами 90-ті роки з моїм сусідом тих часів трапилася цікава несподіванка. Він переїхав в Україну з Казахстану, де народився, тому що оженився на українській дівчині та батьки молодої жінки видали гроші на будівництво власного будинка. Він був НЕ казахом. В Україні працював на одному підприємстві, яке уклало Договір на спільну роботу з підприємством в Німеччині, яке і фінансувало деяку Програму. Одного разу, коли отримував зарплатню та розписувався у відомості, менеджер з німецької сторони задав несподіване питання: «У ваших оригінальних документах фігурує прізвище «ШнАйдер» чи «ШнЕйдер»? (різниця в одній букві). Мій сусіда сказав, що не замислювався над цим і не сильно розуміє в чому саме питання. - Різниця може бути суттєвою. Та одна буква може говорити про те, що ви або єврей, або ви німець.
Після цього пан Олександр ретельно придивився до оригіналів та зʼясував, що він чистокровний німець. Скоро виїхав на історичну батьківщину в місто Hannover.
А все змінила одна буква…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 25 лют, 2026 13:22, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Так вчора ж була відповідь, ви пропустили:
flyman написав:
Хомякоид написав:[ Флай то що з кавалірками Твої інвештиції це фіаско це вже зрозуміло. Які в тебе подальші плани по життю ?[/quote взяття КРЖН в друге кольцо кавалірками вздовж ШРТ на паузі, в планах філіпінки на Філіпінах, як варіант камбоджійки на Камбоджі
Врешті решт навіть отак буває:
Чому б не помріяти, що камбоджійка закохається в голодупого..
Та все ж таки електричка «Буча- Камбоджа» піде в депо..
Frant написав:ухилянтам уріжуть майнові права, вплоть до конфіскації їх нерухомості та продажу з аукціонів або бесплатну передачу тим, хто воює за Україну. Такої нерухомості можна набрати тільки в Києві десятки тисяч квартир.
Що буде з твоїми "лишніми" хрущиками? Віддаш військовим, чи самі заберуть?
У слова «дезертир» є конкретне значення. «Ухилянт»? Можливо, якщо він для ТЦК цікавий і вони його десь бачать по базам. З моральної т.з. хто прийняв рішення змінити країну проживання ДО (не плутати «випадково зустрів війну за кордоном» ) , з того нема спросу. Він попрощався з країною , коли вона була в безпеці. Далі її доля йому може бути не цікавою.
Думаю, в контексте ветки будет интересна краткая биография "россиянки", как ее окрестил наш верный сталинец-Франт, Нины. Могут быть некоторые неточности, прошу прощения. На основании местами упомянутых в ее радио-выпусках фактах из ее биографии. Жила-была в городе Киеве, это такой город в Украине. (Украине, не расии где правит новоявленный сталин, не усср). Родилась примерно в конце 80-х (то есть еше таки при усср) и жила на Троещине. Жизнь была тяжелая. Как и у многих в 90-е. От нищеты, вынуждена была с 8 (!) лет работать на Петровке. Судя по всему там пристрастилась к чтению книг, что похвально. В школьном возрасте от безнадеги впала в депрессию (тут надо у нашего Виталиана уточнить диагноз) и провела целый день на крыше, поглядывая вниз с мыслями о суициде. В 16 лет (ЕМНИП) поступила на какой-то факультет, судя по всему третьесортного вуза где пыталась изучать рекламу. И попутно (в 16-же лет) пошла работать в рекламное агентство. В 19 лет одолжив 2 куе (для того времени большие деньги), уехала в США по программе "ворк энд тревел", что подразумевало работать за маленькие деньги на таких работах, на каких американцы не работают. Таким образом попала в США по временной и НЕиммиграционной программе. "работой" для не стало работа типа пионервожатой в лагере скаутов в глухомани. Платили мало. 800 долларов в месяц. В какой-то момент она поняла, что время программы заканчивается, а денег она так и не заработала. И надо было возвращаться в Киев. С отрицальным сальдо. Долг в 2000 долларов и около 900 долларов в кармане. И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины). Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории. Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом и сказала, что едет покупать билет обратно в Киев (напомню, Киев - это столица Украины, а Украина - это независимое государство, невзирая на желания сталина в гробу, новоявленного сталина в кремле и верных сталинцев, которые, к моему удивлению все еще есть на этом форуме). Так вот, выслушав ее, таксист сказал, что никуда она не едет, а стоит ей поступить следующим образом. Сразу скажу, что этот образ действий я знал и даже подумывал поступить таким образом в случае неудачи с тем путем, который избрал как основной. Акурту напрячься, ибо он уверял тут на страницах форума, что это невозможно. Итак, мы подошли к самой сути темы ветки, в плане эмиграция. Ибо "воркэндтревел" - неиммиграционная программа. Хотя первый шаг тоже не иммиграционный. Что-же ей такого сказал тот таксист-грузин? Он ей предложил поступить на платные дневные курсы...Инглиша. Это дает право на получение студенческой визы. Никуда не надо выезжать (этто турЫст утверждал, что студенческая виза выдается только за пределами США, что является полной глупостью в отношении слова "ТОЛЬКО"). И кроме того, студенческая виза подразумевает разрешение на работу. Правда, каличное разрешение на работу, работать можно не более 20 часов в неделю, что и понятно - учиться надо фуллтайм. Ну вот, наша Нина и поступила таким образом. Ну а как совместить учебу на дневном отделении с работой 20 часов в неделю? Да еще и так, чтобы за эти 20 часов зарабатывать достаточно, чтобы жить в НЙ? Для себя она нашла единственный вариант, что днем она учится, а ночью работает в "шоу-бизнесе", то есть в стрипклубе. По ее словам, ее работа ограничивалась только танцами, а при попытке заставить ее глубже погрузиться в "шоу бизнес", то есть оказывать услуги не только танцевального характера, она отказалась и это повлекло против нее действия, которые я видел только в кино. В результате чего ей пришлось скрываться от горе-сутенера и она сбежала в Майами. Совсем уж подробно ее длительные рассказы я не смотрел, но в какой-то момент она смогла стать гражданином США (мне это не настолько СЕйчас интересно чтобы переслушивать многочасовые лекции дабы выловить бесценной зерныщко нужной информации) было около 8 лет ее корпоративной карьеры. И именно эти 8 лет и есть для меня лично, тем, что может дать понимание какого-то менталитета в данной среде.
Вот таким замысловатым образом тн"расиянка" превратилась в бывшую киевлянку и ныне гражданку США.
У слова «дезертир» є конкретне значення. «Ухилянт»? Можливо, якщо він для ТЦК цікавий і вони його десь бачать по базам. З моральної т.з. хто прийняв рішення змінити країну проживання ДО (не плутати «випадково зустрів війну за кордоном» ) , з того нема спросу. Він попрощався з країною , коли вона була в безпеці. Далі її доля йому може бути не цікавою.
Ну, в безпеці, страна уже не была после 2014 года. Все таки уехивали мы чуть позже. Ниоткуда я не дезертировал ибо не был ни призван ни мобилизирован ни даже не пришел добровольцем. Так что НЕ дезертир. ТЦК мной НЕ интересуется, ибо заморочился на геморойную процедуру оформления выезда на постоянное место проживания за рубежом, установленную государством. Она подразумевает, в числе прочего, снятие с воинского учета, что и было сделано. Я немного подофигел, что это заняло так немного времени и не потребовалось никому ничего "заносить". Когда я в юном возрасте становился на учет, то у меня в военкомате потребовали купить разных канцтоваров, в числе коих запомнилось "150 конвертов". Я даже грешным делом подумал, что ослышался и потребовали "150 В конверте", но нет, чисто канцтоварами. Так что формально я НЕ дезертир и даже НЕ ухилянт. Осталось только решить кто я с моральной точки зрения. Я знаю, что около 80 тысяч граждан Украины вернулись из-за бугорья. не знаю кто в каком статусе там был, но знаю, что за Украину воюют и обладатели паспортов Канады, США, Израиля, Польщи, Чехии и даже раши. Но меня среди этих 80 тысяч безусловно очень достойных людей нет.
rjkz написав:И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины). Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории. Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...
Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу. Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁