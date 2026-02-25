Додано: Чет 26 лют, 2026 01:20

Думаю, в контексте ветки будет интересна краткая биография "россиянки", как ее окрестил наш верный сталинец-Франт, Нины.

Могут быть некоторые неточности, прошу прощения.

На основании местами упомянутых в ее радио-выпусках фактах из ее биографии.

Жила-была в городе Киеве, это такой город в Украине. (Украине, не расии где правит новоявленный сталин, не усср). Родилась примерно в конце 80-х (то есть еше таки при усср) и жила на Троещине. Жизнь была тяжелая. Как и у многих в 90-е. От нищеты, вынуждена была с 8 (!) лет работать на Петровке. Судя по всему там пристрастилась к чтению книг, что похвально.

В школьном возрасте от безнадеги впала в депрессию (тут надо у нашего Виталиана уточнить диагноз) и провела целый день на крыше, поглядывая вниз с мыслями о суициде.

В 16 лет (ЕМНИП) поступила на какой-то факультет, судя по всему третьесортного вуза где пыталась изучать рекламу. И попутно (в 16-же лет) пошла работать в рекламное агентство.

В 19 лет одолжив 2 куе (для того времени большие деньги), уехала в США по программе "ворк энд тревел", что подразумевало работать за маленькие деньги на таких работах, на каких американцы не работают.

Таким образом попала в США по временной и НЕиммиграционной программе.

"работой" для не стало работа типа пионервожатой в лагере скаутов в глухомани.

Платили мало. 800 долларов в месяц.

В какой-то момент она поняла, что время программы заканчивается, а денег она так и не заработала.

И надо было возвращаться в Киев.

С отрицальным сальдо. Долг в 2000 долларов и около 900 долларов в кармане.

И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).

Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.

Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом и сказала, что едет покупать билет обратно в Киев (напомню, Киев - это столица Украины, а Украина - это независимое государство, невзирая на желания сталина в гробу, новоявленного сталина в кремле и верных сталинцев, которые, к моему удивлению все еще есть на этом форуме).

Так вот, выслушав ее, таксист сказал, что никуда она не едет, а стоит ей поступить следующим образом.

Сразу скажу, что этот образ действий я знал и даже подумывал поступить таким образом в случае неудачи с тем путем, который избрал как основной.

Акурту напрячься, ибо он уверял тут на страницах форума, что это невозможно.

Итак, мы подошли к самой сути темы ветки, в плане эмиграция.

Ибо "воркэндтревел" - неиммиграционная программа.

Хотя первый шаг тоже не иммиграционный.

Что-же ей такого сказал тот таксист-грузин?

Он ей предложил поступить на платные дневные курсы...Инглиша.

Это дает право на получение студенческой визы. Никуда не надо выезжать (этто турЫст утверждал, что студенческая виза выдается только за пределами США, что является полной глупостью в отношении слова "ТОЛЬКО").

И кроме того, студенческая виза подразумевает разрешение на работу.

Правда, каличное разрешение на работу, работать можно не более 20 часов в неделю, что и понятно - учиться надо фуллтайм.

Ну вот, наша Нина и поступила таким образом.

Ну а как совместить учебу на дневном отделении с работой 20 часов в неделю?

Да еще и так, чтобы за эти 20 часов зарабатывать достаточно, чтобы жить в НЙ?

Для себя она нашла единственный вариант, что днем она учится, а ночью работает в "шоу-бизнесе", то есть в стрипклубе.

По ее словам, ее работа ограничивалась только танцами, а при попытке заставить ее глубже погрузиться в "шоу бизнес", то есть оказывать услуги не только танцевального характера, она отказалась и это повлекло против нее действия, которые я видел только в кино.

В результате чего ей пришлось скрываться от горе-сутенера и она сбежала в Майами.

Совсем уж подробно ее длительные рассказы я не смотрел, но в какой-то момент она смогла стать гражданином США (мне это не настолько СЕйчас интересно чтобы переслушивать многочасовые лекции дабы выловить бесценной зерныщко нужной информации) было около 8 лет ее корпоративной карьеры.

И именно эти 8 лет и есть для меня лично, тем, что может дать понимание какого-то менталитета в данной среде.



Вот таким замысловатым образом тн"расиянка" превратилась в бывшую киевлянку и ныне гражданку США.