Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 20:15

90000000000 євро кредиту

Від Євросоюзу
Як і раніше наполягаю -гривневі депо/овдп наше все. Слухайте старого інвестора!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11465
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 12:13

  Investor_K написав:Від Євросоюзу
Як і раніше наполягаю -гривневі депо/овдп наше все. Слухайте старого інвестора!

Гривня має зміцнитися
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11465
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 13:04

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Но вы же понимаете что конец банкета для халявщиков(и тех кто вырвал эти леньги своей кровью) будет резким и торнадоподобным?
Инфляцию то в гривне никто никуда не спрячет, а что же курс? Даже 50 не будет???
барабашов
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 5693
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 13:09

  барабашов написав:Но вы же понимаете что конец банкета для халявщиков(и тех кто вырвал эти леньги своей кровью) будет резким и торнадоподобным?
Инфляцию то в гривне никто никуда не спрячет, а что же курс? Даже 50 не будет???

50 буде. Але не сьогодні.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11465
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 18:32

Прогнози великого Інвестора завжди в 10.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11465
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 05:07

Знову не дали виспатись старому
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11465
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
 
