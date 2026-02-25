|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 24 лют, 2026 20:15
Від Євросоюзу
Як і раніше наполягаю -гривневі депо/овдп наше все. Слухайте старого інвестора!
Investor_K
Повідомлень: 11465
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 12:13
Investor_K написав:
Від Євросоюзу
Як і раніше наполягаю -гривневі депо/овдп наше все. Слухайте старого інвестора!
Гривня має зміцнитися
Investor_K
Повідомлень: 11465
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 13:04
Но вы же понимаете что конец банкета для халявщиков(и тех кто вырвал эти леньги своей кровью) будет резким и торнадоподобным?
Инфляцию то в гривне никто никуда не спрячет, а что же курс? Даже 50 не будет???
барабашов
- Заблокований
Повідомлень: 5693
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 375 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 13:09
барабашов написав:
Но вы же понимаете что конец банкета для халявщиков(и тех кто вырвал эти леньги своей кровью) будет резким и торнадоподобным?
Инфляцию то в гривне никто никуда не спрячет, а что же курс? Даже 50 не будет???
50 буде. Але не сьогодні.
Investor_K
Повідомлень: 11465
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:32
Прогнози великого Інвестора завжди в 10.
Investor_K
Повідомлень: 11465
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
Додано: Чет 26 лют, 2026 05:07
Знову не дали виспатись старому
Investor_K
Повідомлень: 11465
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
