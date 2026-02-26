RSS
Еміграція, заробітчанство
Чет 26 лют, 2026 07:53

  Сибарит написав:
  rjkz написав:И вот, уже в НЙ, где она снимала комнату, она села в такси (не знаю почему в такси, если нет денег, не спрашивайте, финансовое планирование и дисциплина - не сильные стороны Нины).
Но эта поездка в такси стала ключевой точкой ее американской истории.
Она разговорилась о своих бедах с грузином-таксистом ...

Была бы финансовая дисциплина, не встретила бы таксиста, вернулась бы с долгами в Киев и здесь погрязла бы в рутине, если бы не полезла опять на крышу.
Разумные решения приводят к скучным последствиям 😁


Все шутите?
Я-же каким-то образом узнал об этом.
И таксист тоже.
Информация есть, ее надо искать.
С другой стороны, он ей скорей не информацию дал, а совет.
Ей было тогда около 20 лет, почти ребенок, в этом возрасте хороший совет может заменить жизненный опыт.
И в 20 лет финансовые привычки и в 38 (это ей сейчас) - разные вещи.
Что простительно в 20, в 38 уже нет.
Это не я ей судья, это жизнь такая.
Чет 26 лют, 2026 08:21

В каждой шутке есть доля шутки.
Взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)
В любом возрасте наша жизнь одинаково непредсказуема. При этом, чем меньше мы загоняем себя в какие-то рамки, тем более она непредсказуема, а значит менее скучна.
Ну и должен заметить, что 38 - это совсем юный возраст, вполне простительно делать глупости для удовольствия 😁
