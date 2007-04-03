|
Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:31
vitaxa2006 написав: airmax78 написав:
Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Ну ось ви і дочекалися криптозиму. Все, як і хотіли.
Як у більшості випадків - навпаки після вашого посту на ринку трохи позитива))) пишіть частіше)))
SAndriy1
- Повідомлень: 1078
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 458 раз.
