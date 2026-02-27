Нєфіг там робити, мало сонця, зате багато суіцидів від депресняка.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 09:09
Нєфіг там робити, мало сонця, зате багато суіцидів від депресняка.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 10:52
Re: Еміграція, заробітчанство
А на рыбе и водителями фур на их бесконечных заледенелых серпантинах кто будет вкалывать?
Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:03
А якщо ще 3 см сала на холці - шапку не видавати!!
Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:25
Еміграція, заробітчанство
«Про бідну Європу промовте хоч слово…»
Роздуми нашої людини, яка зараз мешкає в Філадельфії, але… але мозок димиться від думок, що буде далі.
Роздуми такі:
- Тут у Філадельфії і ближче до Нью-Йорку - ціни космос.
- В мене родич - колись мешканець Львова - тут купив квартиру 2+2 за 340 000. І платити треба за місяць 2400.
- Ще один з українців взяв «дуплекс» за 440 000.
- А будинки від 400 000. Це сарай.
- А більш менш - то 700 000.
- Дуже дорого. Не хочеться іти в рабство на 30 років і кожного місяця віддавати 2500-3000$.
- Я краще продам в Україні свій будинок. І щось добавлю. І знайду десь в Європі готовий.
P.S. Наведені тези нашої співбесіди із скороченнями. Цифри пролунали саме такі.
Зверніть увагу на речення, де він говорить, що не хочеться віддавати щомісяця за іпотеку 2500…3000$.
Зараз віддає чужому дядькові 2 400$ щомісяця.
Саме так: 2 400$ - чужому дядькові…
