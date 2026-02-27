RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 09:09

  BIGor написав:
  akurt написав:припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60

Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність :D . Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу.

Нєфіг там робити, мало сонця, зате багато суіцидів від депресняка.
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 10:52

Re: Еміграція, заробітчанство

А на рыбе и водителями фур на их бесконечных заледенелых серпантинах кто будет вкалывать?
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:03

А якщо ще 3 см сала на холці - шапку не видавати!!

  барабашов написав:А на рыбе и водителями фур на их бесконечных заледенелых серпантинах кто будет вкалывать?

Хто в шубі.
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 11:25

Еміграція, заробітчанство

«Про бідну Європу промовте хоч слово…»

Роздуми нашої людини, яка зараз мешкає в Філадельфії, але… але мозок димиться від думок, що буде далі.
Роздуми такі:
- Тут у Філадельфії і ближче до Нью-Йорку - ціни космос.
- В мене родич - колись мешканець Львова - тут купив квартиру 2+2 за 340 000. І платити треба за місяць 2400.
- Ще один з українців взяв «дуплекс» за 440 000.
- А будинки від 400 000. Це сарай.
- А більш менш - то 700 000.
- Дуже дорого. Не хочеться іти в рабство на 30 років і кожного місяця віддавати 2500-3000$.
- Я краще продам в Україні свій будинок. І щось добавлю. І знайду десь в Європі готовий.

P.S. Наведені тези нашої співбесіди із скороченнями. Цифри пролунали саме такі.
Зверніть увагу на речення, де він говорить, що не хочеться віддавати щомісяця за іпотеку 2500…3000$.
Зараз віддає чужому дядькові 2 400$ щомісяця.
Саме так: 2 400$ - чужому дядькові…
