Re: Еміграція, заробітчанство
А на рыбе и водителями фур на их бесконечных заледенелых серпантинах кто будет вкалывать?
Еміграція, заробітчанство
«Про бідну Європу промовте хоч слово…»
Роздуми нашої людини, яка зараз мешкає в Філадельфії, але… але мозок димиться від думок, що буде далі.
Роздуми такі:
- Тут у Філадельфії і ближче до Нью-Йорку - ціни космос.
- В мене родич - колись мешканець Львова - тут купив квартиру 2+2 за 340 000. І платити треба за місяць 2400.
- Ще один з українців взяв «дуплекс» за 440 000.
- А будинки від 400 000. Це сарай.
- А більш менш - то 700 000.
- Дуже дорого. Не хочеться іти в рабство на 30 років і кожного місяця віддавати 2500-3000$.
- Я краще продам в Україні свій будинок. І щось добавлю. І знайду десь в Європі готовий.
P.S. Наведені тези нашої співбесіди із скороченнями. Цифри пролунали саме такі.
Зверніть увагу на речення, де він говорить, що не хочеться віддавати щомісяця за іпотеку 2500…3000$.
Зараз віддає чужому дядькові 2 400$ щомісяця.
Саме так: 2 400$ - чужому дядькові…
rjkz
1. НЙ, ЛА и Майами - далеко не вся Америка.
2. Страшилки про экстрадицию уже не заходят.
3. Большинство "неработающих" жен (женщин) имеют "бизнес" - от торговли в интернете до развозки пиццы, и эти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ пару тысяч в месяц вытаскивают бюджет.
Но из НЙ этого не видно...
rjkz
Причем здесь пульманологи из НЙ???
Разбираем этот кейс из филадельфии - 5 400$ в мес!
«Но и пульманологи тоже…» (подражание фразе психотерапевта из романа «Мастер и Маргарита»).
Соціалізм в одному окремому місті? Можливо!
Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані зустрівся з президентом Дональдом Трампом вдруге. Речник Мамдані Джо Кальвелло повідомив журналістам, що мер запропонував президенту проект будівництва приблизно 12 000 житлових одиниць у місті.
тьотя і 2 песики живуть в СА на $7К в рік
тьотя і 2 песики живуть в "дорогій" СА на $7К в рік
але є пара ньюансів: новоприбулим, планує
але є пара ньюансів: новоприбулим, планує (обіцяти не означає одружитись)
Справжні держави, без дешевого популізму
Погані вісті для бігунців-ухилянтів.
Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.
Інші європейські країни - також підтягнуться до цього рішення.
Тому що уряди Данії і Норвегії - розумніші і є більшими патріотами самостійної України, ніж керманичі-дерибаничі. Вони однозначно і всіма доступними методами допомагають ненці вистояти проти московської орди.
Ситуацію можна описати так "З теплих європейських нір - на фронт з зброєю в руках!".
Хтось буде потім писати повісті і романи, продовжуючи традиції Е.Хемінгуея, Е.М.Ремарка, Р.Олдінгтона.
Re: Еміграція, заробітчанство
пздц хунтеру і молодому штурмовику
Куди їм тікати далі???
Це кому? Барабашову?
Я думаю, за півроку можна назбирати 100000-200000 чоловік військовозобов'язаних. Ціла армія!
Питання, яка їм альтернатива, куди тікати далі, нашим ухилянтам, недезертирам?
Якщо керманичі-самостійні-дерибаничі підіграють і введуть конфіскацію грошей на рахунках і нерухомості у ухилянтів, тоді ненька може воювати ще 3-4 роки.
