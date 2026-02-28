Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Суб 28 лют, 2026 16:52 Frant написав: Погані вісті для бігунців-ухилянтів.

Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.

BIGor написав: akurt написав: припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60 припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60

Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність . Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу. Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність. Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу.

То що віденського бігунця попросять взад ?

1. НЙ, ЛА и Майами - далеко не вся Америка.

2. Страшилки про экстрадицию уже не заходят.

3. Большинство "неработающих" жен (женщин) имеют "бизнес" - от торговли в интернете до развозки пиццы, и эти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ пару тысяч в месяц вытаскивают бюджет.



1. Что НЙ,ЛА и Майами - далеко не вся Америка? В каком смысле?

Это очевидно, но не понял в каком контексте?

Если про доходы, то полностью согласен. В НЙ зп, которая считается скромной, очень даже в "остальной Америке", но если в каком-то другом плане - то имеет свои минусы. ЛА - не знаю об уровне доходов. Майами...там очень низкие по сравнению с НЙ зп.

Если про задержания, то хз, мне кажется, в больших городах вероятность задержаний ниже, хотя рейды проводят именно там (больше "рыбы" в сети попадает, а они план должны выполнить).

2. Во-первых не экстрадиция, а депортация. Это 2 большие разницы. Хоть и обе предполагают высылку из страны. Но в юридическом плане абсолютно разные.

Кому-то может "страшилки" и не заходят, но те, кто побывал в детеншене с вами не согласятся. Те, у кого нет гражданства и гринкард тоже не согласятся.

У меня гринка и я тоже не соглащусь.

3. Разное есть. Я знаю семьи где жены и в интернетах не работают.

В одном случае зп мужа 200+ куе в год, 2-е детей, выплачиваемый дом. Во втором муж пожаловался работодателю, что ему непросто содержать семью и ему подняли зп на 7 долларов в час и при этом его зп все еше не 30 долларов в час. 3-е детей. Рентуют 2 бдрм за 2,5 куе в месяц.

Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.

То що віденського бігунця попросять взад ?

Він може нахвалювати "Рибальський" хоч з Америки, хоч з Бразилії.

Повідомлень: 23337 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1807 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лют, 2026 17:37 Frant написав: Погані вісті для бігунців-ухилянтів.

Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.

BIGor написав: akurt написав: припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60 припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60

Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність . Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу. Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність. Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу.

Чому не буде? Норвегія і Данія роблять кроки в цьому напрямку. Вони зацікавлені, щоб Україна вистояла, але своїх солдат не відправлять на війну. Простіше повернути 300000 бігунців з ЄС. Інші країни також послідують за ними. Тим більше, коли пан зе- попросить європейську дипломатію. Можеш поцікавитись у пана Акурта, він знає про все на світі. Справжній Доктор Всезнай)))

Я живу в Україні, зареєстрований в Резерві і не ховаюсь від ТЦК, на відміну від ковбасних емігрантів і втікачів-ухилянтів



Я живу в Україні, зареєстрований в Резерві і не ховаюсь від ТЦК, на відміну від ковбасних емігрантів і втікачів-ухилянтів Frant

То чого ти не на фронті "патріоте"? Коли роздаси військом і ветеранам свої лишні хрущівки в Києві? Чи вони мають безкоштовно воювати за твої активи поки ти сидиш на дивані і хвастаєшся бронью?

Приїзжай в Україну, обговоримо, що і як.

Ковбаса і тут є, морози закінчуються. Я попрошу своїх знайомих, щоб вони працевлаштували вас електриками і сантехніками в ЖЕДи - там дають відстрочку.

Frant ти дебіл? На питання відповідати вмієш? Ніхто не зобов'язаний воювати за твої активи.

Повідомлень: 10504 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1496 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лют, 2026 18:11 Frant написав: Погані вісті для бігунців-ухилянтів.

Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.

BIGor написав: akurt написав: припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60 припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60

Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність . Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу. Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність. Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу.

пане Франте , ви це звідки пишете ? , з окопа якого напрямку?

Е, пане!

Демократія - це не анархія.

Ви громадянин України і військовозобов'язаний?

Значить, і до вас дійде черга.



