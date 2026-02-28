Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3194319531963197 Додано: Суб 28 лют, 2026 18:34 LEXX написав: rjkz



Причем здесь пульманологи из НЙ???



Разбираем этот кейс из филадельфии - 5 400$ в мес!



І тут 2 цікаві речі.

1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):

Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.



Разом: щоби просто жити, треба мати чистими: 5 400$.

В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.

И шо?

В Филадельфии низкие зп, депрессивный городок.

У меня там знакомый живет.

Давайте разберем этот "кейс".

Доход в 5400 в месяц чистыми, это примерно 35 долларов в час, примерно 72 куе в год. Не так уж и мало. Жить можно.

Теперь расходы.

1. Жилье. Не думаю, что в Филадельфии 2400 - это недорого, скорее дорого.

У меня знакомый, я с ним созванивался правда лет 5-6 назад, сдавал своему рабочему за 1300 таунхоум. Да, 1300 это не дорого. Но это и не апартмент, это таунхоум. При этом этому-же рабочему он платил 22 доллара в час. Так что в этотм "кейсе" жилье дороговато. Может плохо искали. К слову, в НЙ мы меньше платим за свой рент. И мы живем в хорошем районе, с отличными школами, очень безопасном, в уютной квартире с высокими потолками и комнатами примерно по 25м2, ит-ин кухней (что редкость в НЙ, особенно в рентованных квартирах), с неплохим как для НЙ ремонтом (не сравнимо с киевскими стандартами, но мы уже "планку" подкорректировали ) и прихожей (что тоже редкость).

В обшем, в Филадельфии, так, интуитивно, думаю что можно найти нормальное жилье за 1500-2000, которое будет в нормальном районе и достаточно комфортно.

2. Страховка 300. Ничего не могу сказать, надо больше инфы. В тч по льготному страхованию в ФИладельфии, если там таковое есть. Им лучше обратиться к страховому брокеру, они не берут деньги с клиентов. Насколько я знаю, одни из страховых брокеров, которыми мы пользовались несколько лет назад, открыли офис в Филадельфии. Еще раз - их услуги бесплатные, они получают свои комиссии со страховых, но надо анализировать что они предлагают и самим немного разобраься в нюансах, так, мы перестали работать с этим брокероом, потому что он предлагал другую страховую нежели мы хотели, а, как мы потом узнали, наша страховая просто перестала платить посредникам комиссии.

3. Тел и Интернет 120. Смотря какая семья. Если это план на все телефоны в семье, то недорого. Если это только домашний телефон и интернет, то это обычная цена и это можно оптимизировать. Например, если это кантривайд Верайзен, то он конечно качественный, но дороговат. Надо посмотреть какой локальный. И выбрать оптимальный план, а не тот, который они предлагают. У нас 4 линии мобильного от одного оператора за 100 долларов в месяц. Кроме того, мне нужен был еще один дешевый номер для работы и я взял номер плюс домашний интернет 5 Джи за 55 долларов в месяц у другого оператора. Но можно взять у этого оператора 4 линии за 125 долларов и тогда домашний интернет будет стоить 35 долларов в месяц.

То есть, надо больше инфы по их потребностям.

4. Детский сад? Стоп. За 1200 и в НЙ можно взять детский сад, но Нй - самый дорогой город в США,а Филадельфия - один из самых дешевых..

А вообще, он нужен? Судя по зп - только один взрослый работает и речь шла о ом, что без работы жены семья живет в ноль и жене надо хотя-бя в интернетах зарабатывать. Так может не нужен тот детский сад, раз жена не работает?

Если только для социализации, то можно через ФБ найти себе компанию, с которыми можно на плейграунде встречаться и проводить вместе время. Кроме того, с определенного возраста можно идти в киндергатен - подготовительный класс в школах и он зачастую бесплатный даже в частных школах. Так что эту статью расходов можно смело резать. Ребенку плохо не будет. Разве что последствия "а что он нас подумают". Скажу честно, мои дети не ходили в детские сады в Украине. По другим причинам. В нашем понимании "детский сад - это камера хранения для ребенка". Вместо этого они ходили в другие места, где учили английский, математику, учились писать, занимались чем-то напоминающем физкультуру. В совсем маленьком возрасте на развивалки их возили. Это несколько сказалось на социализационных способностях негативно, но очень позитивно на способности обучаться. Старший читал с 3,5 лет, причем читал энциклопедии (это его выбор, не наш, мы только покупали ему то, что он просил).

5. Еда. Я сейчас не могу точно сказать сколько мы тратим на еду. Когда приехали, помещались до 1 куе. Но цены выросли и мы несколько изменили свои предпочтения. Потом было что-то около 1500 +\-. Сейчас не могу сказать точно, но не думаю, что сильно больше 1500.

При этом, мы сохраняем свои финансовые привычки и в покупке еды. То есть, если на то, что мы обычно берем, хороший сейл, то можем взять впрок или на какое-то время сделать паузу в некритичных позициях, когда цена высокая (тут цены не только растут, но иногда и снижаются). И редко питаемся вне дома.

К чему я это?

Во первых, повторюсь, НЙ - самый дорогой город США. Филадельфия - один из самых НЕ дорогих. Даже у друзей, которые живут в Вашингтон стейт, а это очень дорогая эрия, цены на продукты ниже чем в НЙ. Поэтому, возможно, в депрессивном Филадельфии цены могут быть еще ниже.

И неизвестен состав семьи - один или два или больше детей, есть-ли бабушки-дедушки. Но в целом 1200-1400 - разумная сумма расходов на едьбу. Опять-же на взгляд из НЙ.

Повідомлень: 18300 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5608 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лют, 2026 18:39 Frant написав: BIGor написав: Frant написав: Я живу в Україні, зареєстрований в Резерві і не ховаюсь від ТЦК, на відміну від ковбасних емігрантів і втікачів-ухилянтів

То чого ти не на фронті "патріоте"? Коли роздаси військом і ветеранам свої лишні хрущівки в Києві? Чи вони мають безкоштовно воювати за твої активи поки ти сидиш на дивані і хвастаєшся бронью?

То чого ти не на фронті "патріоте"? Коли роздаси військом і ветеранам свої лишні хрущівки в Києві? Чи вони мають безкоштовно воювати за твої активи поки ти сидиш на дивані і хвастаєшся бронью? То чого ти не на фронті "патріоте"? Коли роздаси військом і ветеранам свої лишні хрущівки в Києві? Чи вони мають безкоштовно воювати за твої активи поки ти сидиш на дивані і хвастаєшся бронью?

Приїзжай в Україну, обговоримо, що і як.

Ковбаса і тут є, морози закінчуються. Я попрошу своїх знайомих, щоб вони працевлаштували вас електриками і сантехніками в ЖЕДи - там дають відстрочку.

П.С. Можеш взяти з собою підкріплення , панів rjkz, aіromax and other uhilants Приїзжай в Україну, обговоримо, що і як.Ковбаса і тут є, морози закінчуються. Я попрошу своїх знайомих, щоб вони працевлаштували вас електриками і сантехніками в ЖЕДи - там дають відстрочку.П.С. Можеш взяти з собою підкріплення , панів rjkz, aіromax and other uhilants





Насправді Франт правий.

Європа рано чи пізно почне відсилати чоловіків якщо в Україні стан з поповненням наблизиться до кризи.

Насправді Франт правий.

Європа рано чи пізно почне відсилати чоловіків якщо в Україні стан з поповненням наблизиться до кризи.

Або заставити воювати ухилянтів з України або посилати своїх вояків.

Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.

Інші європейські країни - також підтягнуться до цього рішення.





Погані вісті для бігунців-ухилянтів.

Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.

Інші європейські країни - також підтягнуться до цього рішення.

Тому що уряди Данії і Норвегії - розумніші і є більшими патріотами самостійної України, ніж керманичі-дерибаничі. Вони однозначно і всіма доступними методами допомагають ненці вистояти проти московської орди

То що віденського бігунця попросять взад ?



То що віденського бігунця попросять взад ?

Хай би там і сидів, а то приїде знов почне нахвалювати рибальський. То що віденського бігунця попросять взад ?Хай би там і сидів, а то приїде знов почне нахвалювати рибальський.

Він може нахвалювати "Рибальський" хоч з Америки, хоч з Бразилії.

Але він громадянин України і військовозобов'язаний! Він може нахвалювати "Рибальський" хоч з Америки, хоч з Бразилії.Але він громадянин України і військовозобов'язаний!



Гражданин Украины и военнообязанный - не всегда одно и то-же.

В юридичесском плане.

Гражданин Украины и военнообязанный - не всегда одно и то-же.

В юридичесском плане.

Если говорить о моральном, то и дОценты могут пойти повоевать, но если они ностальгируют по сталинским временам, то им надо куда-то в другую страну переехать и там пусть учат "родину любить" местных орков. Надеюсь, Украина больше никогда не будет ни частью тоталитарной диктатуры и ни страной с диктатурой.

Повідомлень: 18300 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5608 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лют, 2026 18:52 Хомякоид написав: Frant написав: BIGor написав: То чого ти не на фронті "патріоте"? Коли роздаси військом і ветеранам свої лишні хрущівки в Києві? Чи вони мають безкоштовно воювати за твої активи поки ти сидиш на дивані і хвастаєшся бронью? То чого ти не на фронті "патріоте"? Коли роздаси військом і ветеранам свої лишні хрущівки в Києві? Чи вони мають безкоштовно воювати за твої активи поки ти сидиш на дивані і хвастаєшся бронью?

Приїзжай в Україну, обговоримо, що і як.

Ковбаса і тут є, морози закінчуються. Я попрошу своїх знайомих, щоб вони працевлаштували вас електриками і сантехніками в ЖЕДи - там дають відстрочку.

П.С. Можеш взяти з собою підкріплення , панів rjkz, aіromax and other uhilants Приїзжай в Україну, обговоримо, що і як.Ковбаса і тут є, морози закінчуються. Я попрошу своїх знайомих, щоб вони працевлаштували вас електриками і сантехніками в ЖЕДи - там дають відстрочку.П.С. Можеш взяти з собою підкріплення , панів rjkz, aіromax and other uhilants





Насправді Франт правий.

Європа рано чи пізно почне відсилати чоловіків якщо в Україні стан з поповненням наблизиться до кризи.

Або заставити воювати ухилянтів з України або посилати своїх вояків. Насправді Франт правий.Європа рано чи пізноякщо в Україні стан з поповненням наблизиться до кризи.Або заставити воювати ухилянтів з України або посилати своїх вояків.

почему арабов не отправляют и не тріндят про отправку , ани другие? ,даже не заикаются

Європа рано чи пізно почне відсилати чоловіків якщо в Україні стан з поповненням наблизиться до кризи.

Або заставити воювати ухилянтів з України або посилати своїх вояків. Насправді Франт правий.Європа рано чи пізно почне відсилати чоловіків якщо в Україні стан з поповненням наблизиться до кризи.Або заставити воювати ухилянтів з України або посилати своїх вояків.

Я ці посили ОП і Ze-команди чую останні 3-4 роки. Потрапити під депорт можна - якщо не легалізовний, або злочинець - але для добросовісного громадянина - вкрай важко.



Я ці посили ОП і Ze-команди чую останні 3-4 роки. Потрапити під депорт можна - якщо не легалізовний, або злочинець - але для добросовісного громадянина - вкрай важко.

Якщо вже ви такі перелякані що вас депортують на фронт - їдьте в Албанію/Македонію. Там всім пофіг.

Повідомлень: 10504 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1496 раз. Подякували: 1908 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лют, 2026 19:11 rjkz написав: Frant написав:

Він може нахвалювати "Рибальський" хоч з Америки, хоч з Бразилії.

Але він громадянин України і військовозобов'язаний! Він може нахвалювати "Рибальський" хоч з Америки, хоч з Бразилії.Але він громадянин України і військовозобов'язаний!



Гражданин Украины и военнообязанный - не всегда одно и то-же.

В юридичесском плане.

Если говорить о моральном, то и дОценты могут пойти повоевать, но если они ностальгируют по сталинским временам, то им надо куда-то в другую страну переехать и там пусть учат "родину любить" местных орков. Надеюсь, Украина больше никогда не будет ни частью тоталитарной диктатуры и ни страной с диктатурой. Гражданин Украины и военнообязанный - не всегда одно и то-же.В юридичесском плане.Если говорить о моральном, то и дОценты могут пойти повоевать, но если они ностальгируют по сталинским временам, то им надо куда-то в другую страну переехать и там пусть учат "родину любить" местных орков. Надеюсь, Украина больше никогда не будет ни частью тоталитарной диктатуры и ни страной с диктатурой.



Ви втекли з України від сталінської диктатури? Чи вам більше до вподоби американська ковбаса?

Ви втекли з України від сталінської диктатури? Чи вам більше до вподоби американська ковбаса?

Стосовно майна ухилянтів, зокрема нерухомості, яка залишилось в Україні - чи не стануть його конфісковувати на користь тих, хто воює?

Повідомлень: 23338 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1807 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лют, 2026 19:17 Frant написав: rjkz написав: Frant написав:

Він може нахвалювати "Рибальський" хоч з Америки, хоч з Бразилії.

Але він громадянин України і військовозобов'язаний! Він може нахвалювати "Рибальський" хоч з Америки, хоч з Бразилії.Але він громадянин України і військовозобов'язаний!



Гражданин Украины и военнообязанный - не всегда одно и то-же.

В юридичесском плане.

Если говорить о моральном, то и дОценты могут пойти повоевать, но если они ностальгируют по сталинским временам, то им надо куда-то в другую страну переехать и там пусть учат "родину любить" местных орков. Надеюсь, Украина больше никогда не будет ни частью тоталитарной диктатуры и ни страной с диктатурой. Гражданин Украины и военнообязанный - не всегда одно и то-же.В юридичесском плане.Если говорить о моральном, то и дОценты могут пойти повоевать, но если они ностальгируют по сталинским временам,местных орков. Надеюсь, Украина больше никогда не будет ни частью тоталитарной диктатуры и ни страной с диктатурой.



Ви втекли з України від сталінської диктатури? Чи вам більше до вподоби американська ковбаса? Ви втекли з України від сталінської диктатури? Чи вам більше до вподоби американська ковбаса?

они там нах никому не нужны

В юридичесском плане.

Если говорить о моральном, то и дОценты могут пойти повоевать, но если они ностальгируют по сталинским временам, то им надо куда-то в другую страну переехать и там пусть учат "родину любить" местных орков. Надеюсь, Украина больше никогда не будет ни частью тоталитарной диктатуры и ни страной с диктатурой. Гражданин Украины и военнообязанный - не всегда одно и то-же.В юридичесском плане.Если говорить о моральном, то и дОценты могут пойти повоевать, но если они ностальгируют по сталинским временам,местных орков. Надеюсь, Украина больше никогда не будет ни частью тоталитарной диктатуры и ни страной с диктатурой.



Ви втекли з України від сталінської диктатури? Чи вам більше до вподоби американська ковбаса? Ви втекли з України від сталінської диктатури? Чи вам більше до вподоби американська ковбаса?

они там нах никому не нужны они там нах никому не нужны



Это не сталинцы для оркостана, это оркостан для сталинцев.

Повідомлень: 18300 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5608 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лют, 2026 19:26 Frant написав: rjkz написав: Frant написав:

Він може нахвалювати "Рибальський" хоч з Америки, хоч з Бразилії.

Але він громадянин України і військовозобов'язаний! Він може нахвалювати "Рибальський" хоч з Америки, хоч з Бразилії.Але він громадянин України і військовозобов'язаний!



Гражданин Украины и военнообязанный - не всегда одно и то-же.

В юридичесском плане.

Если говорить о моральном, то и дОценты могут пойти повоевать, но если они ностальгируют по сталинским временам, то им надо куда-то в другую страну переехать и там пусть учат "родину любить" местных орков. Надеюсь, Украина больше никогда не будет ни частью тоталитарной диктатуры и ни страной с диктатурой. Гражданин Украины и военнообязанный - не всегда одно и то-же.В юридичесском плане.Если говорить о моральном, то и дОценты могут пойти повоевать, но если они ностальгируют по сталинским временам, то им надо куда-то в другую страну переехать и там пусть учат "родину любить" местных орков. Надеюсь, Украина больше никогда не будет ни частью тоталитарной диктатуры и ни страной с диктатурой.



Ви втекли з України від сталінської диктатури? Чи вам більше до вподоби американська ковбаса?

Стосовно майна ухилянтів, зокрема нерухомості, яка залишилось в Україні - чи не стануть його конфісковувати на користь тих, хто воює? Ви втекли з України від сталінської диктатури? Чи вам більше до вподоби американська ковбаса?Стосовно майна ухилянтів, зокрема нерухомості, яка залишилось в Україні - чи не стануть його конфісковувати на користь тих, хто воює?



Хорошая идея, думаю в оркостане такое и произойдет.

В Украине начнут с мздоимцев и по суду.

У тех, кто на белые доходы, с которых уплачены налоги, купил недвигу ничего не будут забирать. Все-таки не оркостан.

Вы как задекларировали доходы, на которые купили "хрущики у метро"?

Хорошая идея, думаю в оркостане такое и произойдет.

В Украине начнут с мздоимцев и по суду.

У тех, кто на белые доходы, с которых уплачены налоги, купил недвигу ничего не будут забирать. Все-таки не оркостан.

Вы как задекларировали доходы, на которые купили "хрущики у метро"?

Как взятки за зачеты?

Повідомлень: 18300 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8855 раз. Подякували: 5608 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лют, 2026 19:27 Vadim_ написав: почему арабов не отправляют и не тріндят про отправку , ани другие? ,даже не заикаются

Тому що Європі арабські війни екзистинційно не загрожують.

А якщо впаде Україна і путін вийде до кордонів ЄС то Європа не зможе закрити кордон протяжністю більше ніж 1200 км. від провокацій, гібридних операцій та прямого військового втручання.



Тому що Європі арабські війни екзистинційно не загрожують.

Тому що Європі арабські війни екзистинційно не загрожують.

А якщо впаде Україна і путін війде до кордонів ЄС то Європа не зможе закрити кордон протяжністю більше ніж 1200 км. від провокацій, гібридних операцій та прямого військового втручання.

