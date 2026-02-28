|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лют, 2026 16:52
Frant написав:
Погані вісті для бігунців-ухилянтів.
Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.
Інші європейські країни - також підтягнуться до цього рішення.
BIGor написав: akurt написав:
припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60
Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність
. Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу.
Тому що уряди Данії і Норвегії - розумніші і є більшими патріотами самостійної України, ніж керманичі-дерибаничі. Вони однозначно і всіма доступними методами допомагають ненці вистояти проти московської орди
То що віденського бігунця попросять взад ?
Хай би там і сидів, а то приїде знов почне нахвалювати рибальський.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2802
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3198 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 28 лют, 2026 16:57
LEXX написав:rjkz
1. НЙ, ЛА и Майами - далеко не вся Америка.
2. Страшилки про экстрадицию уже не заходят.
3. Большинство "неработающих" жен (женщин) имеют "бизнес" - от торговли в интернете до развозки пиццы, и эти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ пару тысяч в месяц вытаскивают бюджет.
Но из НЙ этого не видно...
1. Что НЙ,ЛА и Майами - далеко не вся Америка? В каком смысле?
Это очевидно, но не понял в каком контексте?
Если про доходы, то полностью согласен. В НЙ зп, которая считается скромной, очень даже в "остальной Америке", но если в каком-то другом плане - то имеет свои минусы. ЛА - не знаю об уровне доходов. Майами...там очень низкие по сравнению с НЙ зп.
Если про задержания, то хз, мне кажется, в больших городах вероятность задержаний ниже, хотя рейды проводят именно там (больше "рыбы" в сети попадает, а они план должны выполнить).
2. Во-первых не экстрадиция, а депортация. Это 2 большие разницы. Хоть и обе предполагают высылку из страны. Но в юридическом плане абсолютно разные.
Кому-то может "страшилки" и не заходят, но те, кто побывал в детеншене с вами не согласятся. Те, у кого нет гражданства и гринкард тоже не согласятся.
У меня гринка и я тоже не соглащусь.
3. Разное есть. Я знаю семьи где жены и в интернетах не работают.
В одном случае зп мужа 200+ куе в год, 2-е детей, выплачиваемый дом. Во втором муж пожаловался работодателю, что ему непросто содержать семью и ему подняли зп на 7 долларов в час и при этом его зп все еше не 30 долларов в час. 3-е детей. Рентуют 2 бдрм за 2,5 куе в месяц.
4. Насчет "из НЙ не видно". Скажите, а откуда вы смотрите? Может посмотрим оттуда все вместе?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18298
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8855 раз.
- Подякували: 5608 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
9
7
Додано: Суб 28 лют, 2026 17:35
Хомякоид написав: Frant написав:
Погані вісті для бігунців-ухилянтів.
Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.
Інші європейські країни - також підтягнуться до цього рішення.
Тому що уряди Данії і Норвегії - розумніші і є більшими патріотами самостійної України, ніж керманичі-дерибаничі. Вони однозначно і всіма доступними методами допомагають ненці вистояти проти московської орди
То що віденського бігунця попросять взад ?
Хай би там і сидів, а то приїде знов почне нахвалювати рибальський.
Він може нахвалювати "Рибальський" хоч з Америки, хоч з Бразилії.
Але він громадянин України і військовозобов'язаний!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23337
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2591 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 лют, 2026 17:37
Frant написав:
Погані вісті для бігунців-ухилянтів.
Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.
Інші європейські країни - також підтягнуться до цього рішення.
BIGor написав: akurt написав:
припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60
Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність
. Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу.
Тому що уряди Данії і Норвегії - розумніші і є більшими патріотами самостійної України, ніж керманичі-дерибаничі. Вони однозначно і всіма доступними методами допомагають ненці вистояти проти московської орди
Насправді просто вкидуєш. Нема такого, та і не буде. Все таки в ЄС дотримуються закону. До речі, чого ти не віддав свої лишні хрущівки в Києві військовим/ветеранам? Ти проти перемоги виходить?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10504
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1496 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Суб 28 лют, 2026 17:41
Чому не буде? Норвегія і Данія роблять кроки в цьому напрямку. Вони зацікавлені, щоб Україна вистояла, але своїх солдат не відправлять на війну. Простіше повернути 300000 бігунців з ЄС. Інші країни також послідують за ними. Тим більше, коли пан зе- попросить європейську дипломатію. Можеш поцікавитись у пана Акурта, він знає про все на світі. Справжній Доктор Всезнай)))
Я живу в Україні, зареєстрований в Резерві і не ховаюсь від ТЦК, на відміну від ковбасних емігрантів і втікачів-ухилянтів
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23337
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2591 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 лют, 2026 17:51
Frant написав:
Я живу в Україні, зареєстрований в Резерві і не ховаюсь від ТЦК, на відміну від ковбасних емігрантів і втікачів-ухилянтів
То чого ти не на фронті "патріоте"? Коли роздаси військом і ветеранам свої лишні хрущівки в Києві? Чи вони мають безкоштовно воювати за твої активи поки ти сидиш на дивані і хвастаєшся бронью?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10504
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1496 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:00
BIGor написав: Frant написав:
Я живу в Україні, зареєстрований в Резерві і не ховаюсь від ТЦК, на відміну від ковбасних емігрантів і втікачів-ухилянтів
То чого ти не на фронті "патріоте"? Коли роздаси військом і ветеранам свої лишні хрущівки в Києві? Чи вони мають безкоштовно воювати за твої активи поки ти сидиш на дивані і хвастаєшся бронью?
Приїзжай в Україну, обговоримо, що і як.
Ковбаса і тут є, морози закінчуються. Я попрошу своїх знайомих, щоб вони працевлаштували вас електриками і сантехніками в ЖЕДи - там дають відстрочку.
П.С. Можеш взяти з собою підкріплення , панів rjkz, aіromax and other uhilants
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23337
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2591 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:11
Frant ти дебіл? На питання відповідати вмієш? Ніхто не зобов'язаний воювати за твої активи.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10504
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1496 раз.
- Подякували: 1908 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:11
Frant написав:
Погані вісті для бігунців-ухилянтів.
Данія і Норвегія будуть екстрадіювати українських військовозобов'язаних призовного віку, якщо ті не представлять документи про звільнення від воєнної служби.
Інші європейські країни - також підтягнуться до цього рішення.
BIGor написав: akurt написав:
припиняє Норвегія приймати чоловіків категорії 18-60
Це все що треба знати про "європейську" демократичність, толерантність і рівність
. Насправді доволі тупе рішення, бо тільки чоловіки 18-60 працюють як коні все життя на державу.
Тому що уряди Данії і Норвегії - розумніші і є більшими патріотами самостійної України, ніж керманичі-дерибаничі. Вони однозначно і всіма доступними методами допомагають ненці вистояти проти московської орди
пане Франте , ви це звідки пишете ? , з окопа якого напрямку?
а просто пиз .ть так то и бобік может гавкать , в том числе и про падение ціни на нерухомість... , відремонтуйте прелесть шоб не блювались орендарі і порахуйте шо коштувало, спроможні?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4789
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 лют, 2026 18:20
BIGor написав:Frant
ти дебіл? На питання відповідати вмієш? Ніхто не зобов'язаний воювати за твої активи.
Е, пане!
Демократія - це не анархія.
Ви громадянин України і військовозобов'язаний?
Значить, і до вас дійде черга.
Му.д.ак, мені покуй твої питання.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23337
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 2591 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|