Разбираем этот кейс из филадельфии - 5 400$ в мес!І тут 2 цікаві речі.
1. Витрати для родини (мешкають в Філадельфії):
Житло 2400+ страховка 300 + тел. Інтернет 120 ' + дитячий садок 1200+ їжа 1200-1400.
Разом: щоби просто жити, треба мати чистими: 5 400$.
В перерахунку на рік - як прийнято в США треба мати чистими 64 800$.
А «грязними» орієнтовно 80 000$ на рік.
В Филадельфии низкие зп, депрессивный городок.
Давайте разберем этот "кейс".
Доход в 5400 в месяц чистыми, это примерно 35 долларов в час, примерно 72 куе в год. Не так уж и мало. Жить можно.
Теперь расходы.
1. Жилье. Не думаю, что в Филадельфии 2400 - это недорого, скорее дорого.
У меня знакомый, я с ним созванивался правда лет 5-6 назад, сдавал своему рабочему за 1300 таунхоум. Да, 1300 это не дорого. Но это и не апартмент, это таунхоум. При этом этому-же рабочему он платил 22 доллара в час. Так что в этотм "кейсе" жилье дороговато. Может плохо искали. К слову, в НЙ мы меньше платим за свой рент. И мы живем в хорошем районе, с отличными школами, очень безопасном, в уютной квартире с высокими потолками и комнатами примерно по 25м2, ит-ин кухней (что редкость в НЙ, особенно в рентованных квартирах), с неплохим как для НЙ ремонтом (не сравнимо с киевскими стандартами, но мы уже "планку" подкорректировали ) и прихожей (что тоже редкость).
В обшем, в Филадельфии, так, интуитивно, думаю что можно найти нормальное жилье за 1500-2000, которое будет в нормальном районе и достаточно комфортно.
2. Страховка 300. Ничего не могу сказать, надо больше инфы. В тч по льготному страхованию в ФИладельфии, если там таковое есть. Им лучше обратиться к страховому брокеру, они не берут деньги с клиентов. Насколько я знаю, одни из страховых брокеров, которыми мы пользовались несколько лет назад, открыли офис в Филадельфии. Еще раз - их услуги бесплатные, они получают свои комиссии со страховых, но надо анализировать что они предлагают и самим немного разобраься в нюансах, так, мы перестали работать с этим брокероом, потому что он предлагал другую страховую нежели мы хотели, а, как мы потом узнали, наша страховая просто перестала платить посредникам комиссии.
3. Тел и Интернет 120. Смотря какая семья. Если это план на все телефоны в семье, то недорого. Если это только домашний телефон и интернет, то это обычная цена и это можно оптимизировать. Например, если это кантривайд Верайзен, то он конечно качественный, но дороговат. Надо посмотреть какой локальный. И выбрать оптимальный план, а не тот, который они предлагают. У нас 4 линии мобильного от одного оператора за 100 долларов в месяц. Кроме того, мне нужен был еще один дешевый номер для работы и я взял номер плюс домашний интернет 5 Джи за 55 долларов в месяц у другого оператора. Но можно взять у этого оператора 4 линии за 125 долларов и тогда домашний интернет будет стоить 35 долларов в месяц.
То есть, надо больше инфы по их потребностям.
4. Детский сад? Стоп. За 1200 и в НЙ можно взять детский сад, но Нй - самый дорогой город в США,а Филадельфия - один из самых дешевых..
А вообще, он нужен? Судя по зп - только один взрослый работает и речь шла о ом, что без работы жены семья живет в ноль и жене надо хотя-бя в интернетах зарабатывать. Так может не нужен тот детский сад, раз жена не работает?
Если только для социализации, то можно через ФБ найти себе компанию, с которыми можно на плейграунде встречаться и проводить вместе время. Кроме того, с определенного возраста можно идти в киндергатен - подготовительный класс в школах и он зачастую бесплатный даже в частных школах. Так что эту статью расходов можно смело резать. Ребенку плохо не будет. Разве что последствия "а что он нас подумают". Скажу честно, мои дети не ходили в детские сады в Украине. По другим причинам. В нашем понимании "детский сад - это камера хранения для ребенка". Вместо этого они ходили в другие места, где учили английский, математику, учились писать, занимались чем-то напоминающем физкультуру. В совсем маленьком возрасте на развивалки их возили. Это несколько сказалось на социализационных способностях негативно, но очень позитивно на способности обучаться. Старший читал с 3,5 лет, причем читал энциклопедии (это его выбор, не наш, мы только покупали ему то, что он просил).
5. Еда. Я сейчас не могу точно сказать сколько мы тратим на еду. Когда приехали, помещались до 1 куе. Но цены выросли и мы несколько изменили свои предпочтения. Потом было что-то около 1500 +\-. Сейчас не могу сказать точно, но не думаю, что сильно больше 1500.
При этом, мы сохраняем свои финансовые привычки и в покупке еды. То есть, если на то, что мы обычно берем, хороший сейл, то можем взять впрок или на какое-то время сделать паузу в некритичных позициях, когда цена высокая (тут цены не только растут, но иногда и снижаются). И редко питаемся вне дома.
К чему я это?
Во первых, повторюсь, НЙ - самый дорогой город США. Филадельфия - один из самых НЕ дорогих. Даже у друзей, которые живут в Вашингтон стейт, а это очень дорогая эрия, цены на продукты ниже чем в НЙ. Поэтому, возможно, в депрессивном Филадельфии цены могут быть еще ниже.
И неизвестен состав семьи - один или два или больше детей, есть-ли бабушки-дедушки. Но в целом 1200-1400 - разумная сумма расходов на едьбу. Опять-же на взгляд из НЙ.
Вообще-то, как для Филадельфии, в моем представлении, на 72 куе в год можно нормально жить и что-то сундучить. И насундученное может приносить пассивный доход.