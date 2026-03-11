|
Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 11 бер, 2026 01:38
rjkz написав:
.
Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать?
А они согласны с тем, что эта сторона лучшая? 😁
Нас не жизнь научила пессимизму, а пропаганда нескольким поколениям вбивала в голову идею жить и работать ради будущего, причем далёкого и не своего. Это оправдывало недоступность нормальной жизни. Теперь должно пройти несколько поколений, чтобы мы научились не откладывать жизнь на будущее.
Додано: Сер 11 бер, 2026 01:56
Сибарит написав:
Теперь должно пройти несколько поколений, чтобы мы научились не откладывать жизнь на будущее
.
Геніально. Мудро.
Але не всі можуть навчитися...
Додано: Сер 11 бер, 2026 04:51
little_wanderer написав: rjkz написав:
Но тут возникает вопрос с которого обсуждение началось - а если это новая реальность, при которой безработица станет нормой, то чем платить за мортгидж и как будут расти цены, если все будут безработные?
Если б я жил в США, то я б больше беспокоился про этот сценарий, если б у меня было много кэша, а не моргидж.
Как показывает практика предыдущих лет, правительство США в моменты кризизов засыпает всех вертолетными деньгами, обесценивания сбережения хомяков, абы только не злить электорат перед выборами.
Хомяков всегда меньше чем транжир, потому когда они страдают, то их особо и не слышно, а наоборот, биомасса радуется когда хомяки худеют.
А с инфляцией наступники разберутся.
Вы ж сами привели пример, как пара получала 1800 в неделю в ковид, ничего при этом не делая.
Это будет увеличивать инфляцию и увеличивать цену на реальные товары, в числе которых и недвижимость.
Я не удивлюсь, если и мораторий на отсуждение недвижимости введут, если под угрозой будет большой % населения.
При ковиде тоже была типа безработица и вертолетные деньги разбрасывали всего в районе года, а эффект роста цен на недвижимость во многих странах +30% из-за этого.
Это как мини-симулятор того, что будет, если будет массовая безработица.
1. Вы правы в том смысле, что кэш тоже несет риски обесценивания.
Ну а что может быть так-же ликвидно как кэш и защищено хоть в какой-то мере от обесценивания? Вариантом я вижу комбинацию СД под нынешние проценты, консервативный ИТФ сп500 плюс волатильные но растущие акции производителей чипов. Вопрос соотношения.
2. Да, популизм присущ американской политике. Но Трамп будет царствовать еще 3 года без малого. Это его последний срок. Хотя поговаривают о его намерении как-то с подвыпертом устроить себе 3-й срок. С него станется. Чего только события 6 кхе-кхеря стоят. Будет ли он разбрасывать вертолетные деньги? Может быть. Но может и нет. И что если нет? Насколько выручит семью проживание в доме, за который они должны туеву хучу денег? И вариант с более существенной подушкой, но проживание в арендном жилье. Может этот вариант дает больше времени переждать трудные времена? Если конечно слово "переждать" тут подходит.
Скажем так, адаптироваться к новым реалиям.
Если-бы это был первый срок Трампа, то вопрос разбрасывания вертолетных денег не стоял-бы. Первые стимулусы выплатил именно Трамп. Но на данный момент ИЗБРАТЬ на третий срок его невозможно. Если у него нет намерения каким-то образом перекроить ситуацию, что не факт, то ему пофиг что будет после окончания его каденции. Если-же нет, то вариант прихода на третий срок будет настолько большим скандалом, что все остальное просто поблекнет.
Есть еще вариант, когда он пропихнет своего "медведева" на пост и тот просто будет выполнять его волю.
Додано: Сер 11 бер, 2026 05:04
Сибарит написав: rjkz написав:
.
Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать?
А они согласны с тем, что эта сторона лучшая? 😁
Нас не жизнь научила пессимизму, а пропаганда нескольким поколениям вбивала в голову идею жить и работать ради будущего, причем далёкого и не своего. Это оправдывало недоступность нормальной жизни. Теперь должно пройти несколько поколений, чтобы мы научились не откладывать жизнь на будущее.
Тут вопрос под каким градусом посмотреть на то лучшая это или нет.
Может правильней сказать, что нас жизнь трепала побольше и мы научились (не все, как показывает практика) пытаться просчитывать сценарии наперед.
Они жили в тепличных условиях, но сейчас есть весьма недвусмысленные признаки, что времена меняются. И не в ту сторону, что хотелось-бы.
И да, у них есть свои "карты" - своя страна, понятный менталитет, свободный Инглиш в конце концов и тп.
Но у большинства нет стержня. Я про хребет)). У меня тут были трудные ситуации.
Мне друзья, которые давно американизироввались (им это нетрудно было - приехали практически сразу послле школы, не то что я со своим "предпенсионным" багажем), говорили " ну что ты можешь сделать?" , а я включал на полную свою лягушку с аватарки и как-то выгребал. Да, тут не все так легко.
Но как они выгребут, если их жизнь прижмет? Они-то не привыкли цаплю душить, когда она их уже практически проглотила.
Додано: Сер 11 бер, 2026 06:15
rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав:
.
Этим мы и отличаемся от них в лучшую сторону. Они живут себе и живут. Что-то случается - начинают реагировать. Предупредить чтобы не случилось - а нафига об этом вообше думать?
А они согласны с тем, что эта сторона лучшая? 😁
Нас не жизнь научила пессимизму, а пропаганда нескольким поколениям вбивала в голову идею жить и работать ради будущего, причем далёкого и не своего. Это оправдывало недоступность нормальной жизни. Теперь должно пройти несколько поколений, чтобы мы научились не откладывать жизнь на будущее.
Тут вопрос под каким градусом посмотреть на то лучшая это или нет.
Может правильней сказать, что нас жизнь трепала побольше и мы научились (не все, как показывает практика) пытаться просчитывать сценарии наперед.
Они жили в тепличных условиях, но сейчас есть весьма недвусмысленные признаки, что времена меняются. И не в ту сторону, что хотелось-бы.
И да, у них есть свои "карты" - своя страна, понятный менталитет, свободный Инглиш в конце концов и тп.
Но у большинства нет стержня. Я про хребет)). У меня тут были трудные ситуации.
Мне друзья, которые давно американизироввались (им это нетрудно было - приехали практически сразу послле школы, не то что я со своим "предпенсионным" багажем), говорили " ну что ты можешь сделать?" , а я включал на полную свою лягушку с аватарки и как-то выгребал. Да, тут не все так легко.
Но как они выгребут, если их жизнь прижмет? Они-то не привыкли цаплю душить, когда она их уже практически проглотила.
А ещё у них нет хрущиков, которыми советская власть обеспечила практически каждую семью с относительно небольшой квартплатой.Так, что под мост онли.
Додано: Сер 11 бер, 2026 06:55
akurt написав:
Найдешевше - в Іспанії, десь 1,6€ за літр.
TotalEnergies - Relais Vignelongue, 278 Bd Maréchal Alphonse Juin, 83500 La Seyne-sur-Mer, France
SP95E5 1.635
Додано: Сер 11 бер, 2026 08:50
Bolt написав:
А ещё у них нет хрущиков, которыми советская власть обеспечила практически каждую семью с относительно небольшой квартплатой.Так, что под мост онли
.
"Хрущики" дійсно були більше, ніж спасінням цілого народу, якого 80 років водили то по розстрільним ямам, то по тюрмах, то по концертах з піснею "И ленин такой молодой - и юный октябрь впереди..."
Але в інших країнах в цей самий час все було ЗОВСІМ по-іншому. Зовсім інше життя багатьох поколінь.
Я вище написав приблизно так: "Я не впевнений, але думаю, що 90% учасників форуму мешкають НЕ в орендованому, а у власному житлі. І купили вони його за готівковий кеш, і виклали той кеш одномоментно, або з невеликим розтермінуванням".
І пан Bolt
тут перший приклад. Я можу бути другим прикладом. Я не проти.
Тому можна безкінечно розказувати, що краще бути безхатченком під мостом "онлі", або чекати реінкарнації Микити Хрущова, який видасть купу "хрущиков, которыми советская власть обеспечила практически каждую семью с относительно небольшой квартплатой".
Якшо повернутися до хрущиків, то слід визнати таке: громадян в США забезпечили житлом НЕ завдячуючи Програмі надання безкоштовного житла, а створенням таких умов, при яких людина сама собі може купити достойне житло та жити достойно.
Ось вона - головна різниця. Онлі так.P.S.
Для об"єктивності: в США все ж в тій чи іншій формі існує Програма надання житла для безкоштовног проживання. Наприклад, мій колишній шеф вже 25 років живе саме в такому житлі: це 2-к квартира, за яку сплачує орендну плату держава. Арифметика там така: оренда вартує 1 200 доларів на місяць, з яких держава перераховує напряму орендодавцю 1 000 доларів.
Ну а 200 сплачував і платить сам колишній українець.
Ну а безкоштовно саме житло ніхто не роздавав. Все вартує своїх грошей.Онлі так.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 11 бер, 2026 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 бер, 2026 08:52
rjkz написав:
Может правильней сказать, что нас жизнь трепала побольше и мы научились (не все, как показывает практика) пытаться просчитывать сценарии наперед.
Тут есть одна маленькая загвоздка: жизнь обычно подбрасывает нам совсем не те проблемы, на которые мы заложились 😁
Додано: Сер 11 бер, 2026 09:11
Сибарит написав: rjkz написав:
Может правильней сказать, что нас жизнь трепала побольше и мы научились (не все, как показывает практика) пытаться просчитывать сценарии наперед.
Тут есть одна маленькая загвоздка: жизнь обычно подбрасывает нам совсем не те проблемы, на которые мы заложились 😁
Не можу не застосувати знову слово "геніально". Все саме так!
Ось приклади дня:
- моя жінка 4 рази на тиждень ходить на всілякі спортивні забавки: 2 дня на тиждень це "динамічна фізкультура" і 2 дня на тиждень - "йога".
На "динамічній фізкультурі", за яку сплата 55 євро за рік (за рік!!!! - реальні копійки), вижимають "всі соки" так, що приходить додому без сил. Так ось в групі 25 "спортсменів" і з них десь 5 мають вік 80+
.80+!
Саме так. Я тягають вони гирі не гірше, а то і краще, за тих кому 25+.
- вчора я півдня був за кермом у різних справах, так дивували НЕ велосипедісти, які "повилазили" на дороги (тут зараз сонячно та десь +17 вдень), а купа мандрівників - "спортивний похід" ланами, річками та озерами. В групі мабуть всі були за 70+. Всі з норвезькими ходильними палками та рюкзаками.
Це їм так кара за те, що відмовилися будувати "соціалІзЬм".
Саме так і получилося: "жизнь обычно подбрасывает нам совсем не те проблемы, на которые мы заложились".
