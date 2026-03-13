RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3213321432153216
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 21:42

Water

Припустимо ти купив авто в Іспанії, а живеш де, припустимо у Польщі, то іспанці тобі видадуть шо? Тимчасові номери,


А залишитись на гешпанських не можна?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18147
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 21:44

Тимчасових? В них є строк дії.
Water
 
Повідомлень: 4038
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 21:58

Та чому. Номерах старого власника. Чи у них нема такого як у нас?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18147
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 22:09

Та можеш забрать у нього ключі, машину та техпаспорт і їздить низенько.
На практиці я не знаю, у мене нема знайомих, які так їздять.
Water
 
Повідомлень: 4038
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 22:29

Ну я ж про це саме .
Це ж ойропейська практика: «машина в руках не власника є законно, поки нема заяви на угон» .
Інша справа, що кожна країна може практикувати свої нюанси .
Як проходити чергові ТО не власнику?
Може ще щось…
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18147
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2591 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 22:58

M-Audio
Ваш знайомий вам не правду розповів. Можливо він не обізнаний, але у Німеччині страховку повинні мати усі. Виключення - туристи та нелегали, їм дозволяється не мати. Страховку, медичну, оплачує працівник, агентство з працевлаштування (безробітні), джобцентр (особи на тимчасовому захисті, які не працевлаштовані). Платити за прийом у лікаря може будь-хто, навіть той, хто має державну страховку. Як правило це дозволяє швидше попасти на прийом до вузького спеціаліста (не завжди), або замовити аналізи/дослідження за власним бажанням.
Якщо людина не має страховку і з часом звертається на отримання Посвідки на Прожиття, йому "заднім числом" донарахують не сплачену суму медичної страховки з моменту проживання у Німеччині. Це абсолютно точно. Сума буде катастрофічно великою, спокійно 10-14 тис євро за рік-два. Не сплата - суд і примусове стягнення
xaos_3
 
Повідомлень: 95
З нами з: 11.12.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 23:07

Здається, немає такої країни, щоб дозволяла використовувати автомобілі на іноземних номерах на постійній основі, навіть в межах Євросоюзу. Ніколи не чув, щоб таке було. Всі вимагають ставити на облік в своїй країні. А ось щодо митних платежів і такого іншого, то не впевнений, митна зона ЄС єдина. Тобто не повинні ще раз змушувати такі платежі сплачувати, якщо продаж всередині.
M-Audio
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 23.03.11
Подякував: 657 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 23:14

Так от він ніде з цього не зареєстрований, і не працює в Німеччині. Тому й каже, що ніхто не може змусити, поки він на захисті.
Значить, буде сюрпризом. Хоча сумнівно виглядає, як на мене. Бо нарахування страховки заднім числом взагалі протирічить принципам страхування.
M-Audio
 
Повідомлень: 3641
З нами з: 23.03.11
Подякував: 657 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
  #<1 ... 3213321432153216
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (127)
13.03.2026 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron