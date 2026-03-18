Цікаво, чому вона не розказала іншу сторону цього "бідного" регіону? Наприклад що там все зараз скупляють поляки:
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2026 20:24
Додано: Вів 17 бер, 2026 20:31
тому
можливо, так само, як і коли я цікавився в поляків коли ЗМІ писали що скупляють в Іспанії, то казали: "не знаєм не чули, хіба може які олігархи", а після того як скупили все на Піренейському півсотрові налетіли на Апенінський
Додано: Вів 17 бер, 2026 21:06
flyman короче букайте фліксбас Київ-Краків і переліт Krakow -> Lamezia на травень-початок червня (зараз можна дешевше 100 зл ухватити квиток) і з вас потім фото звіт про Калабрію.
Додано: Сер 18 бер, 2026 05:16
Такі курятники?.
Додано: Сер 18 бер, 2026 07:51
107 м2? Там тільки меблів і антикваріату на 20 кіло Євро.
Додано: Сер 18 бер, 2026 09:06
це не Айова
це не Айова!
Додано: Сер 18 бер, 2026 10:16
Це саме так і може бути.
Саме такі меблі я бачу у квартирах та приватних будинках наших українців у Франції. Як правило вони виглядають, наче як з Версалю та реально зроблені з натурального дерева, але:
- купити такі меблі можна за ціною в 30-60 євро - без жартів. Купити можна в спеціальних "Комісійних магазинах" - є в кожному місті та не один. Щоби привезти таку шафу або ліжко - треба заплатити десь 1 євро за 1 км - як правило ціна доставки складає близько 45 євро.
- щоби продати такі меблі - їх треба самому доставити в магазин. Це витрати на авто та вантажників. Тому на практиці викликають доставку з магазину та віддають БЕЗКОШТОВНО - тобто даром.
Тому нічого дивного в тому відео немає. Звичайна для Європи практика.
Зараз здалеку споглядаю за двома об"єктами із цікавості - це на тему саме цього відео про стареньке приміщення на Сицилії.
В це важко повірити, але я вже звик: у Франції практично неможливо побачити нове будівництво та баштові крани. На відстані в 50 км я знаю не більше трьох об"єктів - і то максиммум 2 поверхи. Приватні будинки. Що цікаво: Звбудовники з Албанії.
Люди РЕТЕЛЬНО зберігають будинки, побудовані з натуральних матеріалів ще припустимо в 1665 році (без жартів). Зовні зберігається старовинне, яке не можна змінювати. Наприклад, родина наших українців хоче пробити замість вікна двері на тому місці, де 150 років там були вже раніше двері (хочуть 1/2 будинку в 2 поверхи здавати) - так тільки через Рішення мерії. З проєктом. Узгодженнями, Не так просто.
Так ось все на тему відео та про те, що наші люди відкритими очами дивляться - завдячуючи цій гілці на світ.
Об"єкт 1. Квартира в два/чотири поверхи в старовинному містечку, яке виникло ще в 1200 році. Досить популярне серед мандрівників та велосипедистів. Бабуся мешкала і горя не знала - але як тут прийнято - всі живуть по 90 років (без жартів) - онуки вирішили її забрати до себе. Виставили ту квартиру - а фактично будинок в 2 поверхи, затиснутий з обох боків іншими будинками - за 125 000 євро + комісійні рієлтора.
Я в середині не був, але у наших питав, то сказали: ну жила бабуся одна останні 50 років із своїх 90 - жила та жила - всередині треба робити ремонт - але будинок/квартира цікаві: з вулиці 2 поверхи, а з тильного боку - 4 (чотити!!!) з чудовим балконом та таким видом на гори та лани, що "мама не горюй".
Ну в продажу вже десь 3 місяця - ще не купили. Як у відео вище: на "любителя". Але хтось як дачу мабуть купить, бо в містечку собор 17 сторіччя та залишки фортеці. Ну і велосипедні маршрути... Олені реально бігають, зайці та фазани лінуються авто пропускати на дорозі...
Об"єкт 2: Приватний величезний будинок - кам"яниця на 2 квартири з одним входом в коридор (ліворуч - перша 2-о рівнева квартира), праворуч - друга дворівнева квартира. Є з тильного боку приватний дворик та спуск в гараж на 2 авто. Знову: з вулиці 2 поверхи, а з тильного боку - всі 4 (!).
Загальну площу я точно не знаю - думаю не менше 300 кв. м.
Місяць тоиму завершили перебудову кухні - я запрошений був подивитися, бо вставляв свої "5 копійок" - я радив будь-що зберегти 1 стіну незайманою, бо то стіна ще 1665 року - і я сказав, що вартує величезних грошей те зробити в наш час. Де такого майстра знайти та те натуральне каміння - Зберегли!!!. Ось на фото фрагмент справжньої стіни десь 1665 року - це фрагмент кухні - ремонт вийшов більше, ніж в 3000 євро (на фото стіл та стільці - куплені досить дешево, але як на мене то вписалися добре) - там все замінили - все все все - але стіну зберегли - там ніша є для квітів - то було вікно колись. Років 500 тому...
Кахлі уклали нові (30 євро за кв. м. Ціну кахлів не питав):
На днях хочуть викликати рієлтора для оцінки можливого продажу.
Самі купували в 2021 році в іпотеку за 140 000 євро з кредитною ставкою в 2% річних.
Подивимося, що скаже рієлтор - я гадаю цифра буде не менше 300 000 євро.
Так що старе воно буває різним.
P.S. Ту дворівневу квартиру, що від входу праворуч я сам орендував за 70 євро за добу. Так ось вона вся наповнена старовинними меблями як у відео вище.
Спеціально питав невже зберіглоса з часів короля Людовика - "Ні: все куплено по 30 євро в магазині комісійному"...
Додано: Сер 18 бер, 2026 17:56
вибачте, а хто визначив ваше місто в піраміді-ви самі, чи маєте якийсь документ?
не розумію вас, навіщо вам о це
, містечковість якась не зрозуміла.
якщо вам це так важливо, вважайте себе агентом 007 і будуйте собі життя і статус за легендою
|