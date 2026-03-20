Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 14:41

  flyman написав:
  Bolt написав:Причому тут Айрва?!То відос на тему:"Поляки скуповують Італію"


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5939162#p5939162

Мій комент не стосувався цього посту.
Bolt
 
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2026 21:23

порівняння "депресивного" регіону Італії і США

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Причому тут Айрва?!То відос на тему:"Поляки скуповують Італію"


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5939162#p5939162

Мій комент не стосувався цього посту.

Це для порівняння "депресивного регіону Італії" і аналогічного в США з "дешевою нерухомістю", але без моря
flyman
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 03:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Примерно правда.
rjkz
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 08:08

  rjkz написав:Примерно правда.

Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁
Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.
Сибарит
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 08:53

За великим рахунком якщо мріяти отримувати в США навіть доволі високу суму в 100 000$, то не варто взагалі туди їхати.

Це означає, що ти маєш НЕ ТУ професію та НЕ ТУ спеціальність.

Наприклад, сусідом rjkz в місті New York є мій у минулому підлеглий, який реально випадково (!) там опинився, він вийшов на рівень річного заробітку в 69 000$ і з гордістю звітував мені, що він перейшов у «нижній середній клас».
Він живе трохи краще за rjkz в матеріальному плані:
- має власне авто;
- щорічно відпочиває на Гавайях або в горах.

Але таке життя та робота не за високооплачуваною професію призводить до того, що є звичайним в США, де йде реальна боротьба за виживання:
- так само живе в орендованій квартирі найбільшого міста світу;
- працює одночасно та щоденно на двох роботах: стандартний робочий день за основним місцем роботи та ще підробляє в залежності від самопочуття ще 2-4 години на «доставці».

Слава Богу додатковий заробіток має його жінка: нігті, волосся, брови і все таке жіноче…
Але починала перший період з миття підлоги у панів з New York…

Тобто в цілому достойний рівень життя, але і не «жирують».
Правда, реально шикарна перспектива для їхнього сина…
Тобто є світло в кінці тунеля…

P.S. As per recent data by the Bureau of Labour and Statistics, the average salary in the US per month is $6,228 or $74,738 per year. When we speak of 2026, the gross minimum pay in the US comes to $27.77 per hour.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 20 бер, 2026 09:00, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 08:59

И кем же он работает в NY за 35 в час что есть силы ещё и подрабатывать?
Квартиру почём они снимают и где?
Или там и жена чистым налом не меньше в год приносит с "ногтей"?
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 09:06

  akurt написав:Він живе трохи краще за rjkz в матеріальному плані:
- має власне авто;
- щорічно відпочиває на Гавайях або в горах.

Он живёт даже лучше, чем Ингвар Кампрад. Наверняка не ездит 20 лет на одной и той же старой маленькой машинке 😁
Да и отдыхает наверняка чаще 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 11:01

Бетону на заметку
https://www.independent.ie/irish-news/m ... 48248.html
В Ирландии ножом убили украинца, когда он вышел из дома за продуктами
anduzenko
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:29

  anduzenko написав:Бетону на заметку
https://www.independent.ie/irish-news/m ... 48248.html
В Ирландии ножом убили украинца, когда он вышел из дома за продуктами

убийства на 100 000 человек:
Ирландия: ~0.4–0.7
Украина: ~3.7–4+
Разница: Украина опаснее примерно в 5–8 раз по убийствам

Это единичный случай, хоть и жёсткий
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:31

Кстати, прикиньте, я знаю страну, где сам полицейский может убить.
Да да, есть и такая страна. Там даже могут украсть с улицы.
Я сам попробовал, прикольно было
Бетон
