Персональні Фінанси
Ринок нерухомості
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:50

Цікавий критерій вибір країни проживання за кількістю кримінальних вбивств.
Ще треба тоді додати критерій вибору країни за кількістю згвалтувань дітей у віці від до 9 до 12 років: щодня преса України дає такі повідомлення. «Неначе люди подуріли»…

Звісно, шкода 31-о річного батька дитини та мабуть гарного чоловіка, але там не все просто:
- в Європі о 19-30 ніхто не ходить «в магазин купити продукти». Хоча б тому, що магазини працюють до 19:30. У абсолютно переважній кількості випадків закупи роблять один раз на тиждень, а щодня ЗРАНКУ додатково купують булочку/круасан з пекарні гаряченьку. В суботу та неділю можуть зовсім не працювати (ми в Австрії ледве з голоду не вмерли: навіть ресторани були закриті - ніхто в такі дні не працює); здається, подія відбулася не в Дубліні, а десь на периферії, а там взагалі не уявляю, який би це магазин чекав на бідного біженця та працював…
- по дорозі в закритий магазин він зустрівся з компанією в 5 осіб та з ними «посварився».
Це нормально: біженцю в чужій країні по дорозі сваритися з місцевими? Це навіть у нас в колгоспах не можна було робити.

Темна історія, українця та його родину шкода, але факт не може бути критерієм чогось.
akurt
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:03

  Бетон написав:
  anduzenko написав:Бетону на заметку
https://www.independent.ie/irish-news/m ... 48248.html
В Ирландии ножом убили украинца, когда он вышел из дома за продуктами

убийства на 100 000 человек:
Ирландия: ~0.4–0.7
Украина: ~3.7–4+
Разница: Украина опаснее примерно в 5–8 раз по убийствам

Это единичный случай, хоть и жёсткий

Ты ж вроде сам за превышение пределов самообороны того, не?
барабашов
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:48

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Примерно правда.

Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁
Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.


По данным Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics) на начало 2026 года
https://www.bls.gov/news.release/pdf/wkyeng.pdf

Медианная зарплата в неделю 1204
Медианная зарплата в месяц 5160
Медианный годовой доход 61 920

Если брать по штатам - будет еще печальнее.

Про 100 000 В США нам вещают инфоцыгане, у которых в голове каша из Флориды и голливудских холмов ЛА...
LEXX
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:24

  anduzenko написав:Бетону на заметку
https://www.independent.ie/irish-news/m ... 48248.html
В Ирландии ножом убили украинца, когда он вышел из дома за продуктами

А пройшов би БЗВП - і залишився б живий.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:28

Про зарплатню в тиждень в сумі 1204 $.
Тиждень чи два тому на весь світ кричав та плакав наш один блогер, з числа хитрополюблених:
- жив собі тихо саме в Ірландії. Одружений, має дитину.
- як тільки США відкрили двері для українців - відразу як біженець ніби-то з України виїхав за Програмою U4U в США.
- професії немає, освіти немає, навичок немає. Справжній емігрант, якого рятували США від війни.
- як і багато людей - біженець з Ірландії, тобто з України заплатив за фейкові (!) курси далекобійників - отримав дозвіл працювати далекобійником та заробляв десь 10 000$ на місяць. Життя вдалося!
- раптом прийшов до влади рудий дядько та тисячі таких звільнили з далекобійників.
- ось він в почав галасувати на весь світ:
«Ой, що це коїться? Ой, що це коїться? Ой, зацвіла Шовковиця на околицях!» - пішов працювати на склад вантажником на - увага 800$ на тиждень.
- Рятуйте! Грабують! Як я можу прожити на 800$ в тиждень! Ще й жінку звільнили, бо немає дозволу на роботу!

Так що 1204$ в середньому то ще й не погано.
І «знову за рибу гроші» - те що я написав вище: їдуть в США із думкою що там, як і в Україні, будуть платити багато або даже багато за те, що людина без освіти, без кваліфікації, без професії лежить на канапі.
akurt
