Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 12:50

Цікавий критерій вибір країни проживання за кількістю кримінальних вбивств.
Ще треба тоді додати критерій вибору країни за кількістю згвалтувань дітей у віці від до 9 до 12 років: щодня преса України дає такі повідомлення. «Неначе люди подуріли»…

Звісно, шкода 31-о річного батька дитини та мабуть гарного чоловіка, але там не все просто:
- в Європі о 19-30 ніхто не ходить «в магазин купити продукти». Хоча б тому, що магазини працюють до 19:30. У абсолютно переважній кількості випадків закупи роблять один раз на тиждень, а щодня ЗРАНКУ додатково купують булочку/круасан з пекарні гаряченьку. В суботу та неділю можуть зовсім не працювати (ми в Австрії ледве з голоду не вмерли: навіть ресторани були закриті - ніхто в такі дні не працює); здається, подія відбулася не в Дубліні, а десь на периферії, а там взагалі не уявляю, який би це магазин чекав на бідного біженця та працював…
- по дорозі в закритий магазин він зустрівся з компанією в 5 осіб та з ними «посварився».
Це нормально: біженцю в чужій країні по дорозі сваритися з місцевими? Це навіть у нас в колгоспах не можна було робити.

Темна історія, українця та його родину шкода, але факт не може бути критерієм чогось.
akurt
Повідомлень: 11913
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4223 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:03

  Бетон написав:
  anduzenko написав:Бетону на заметку
https://www.independent.ie/irish-news/m ... 48248.html
В Ирландии ножом убили украинца, когда он вышел из дома за продуктами

убийства на 100 000 человек:
Ирландия: ~0.4–0.7
Украина: ~3.7–4+
Разница: Украина опаснее примерно в 5–8 раз по убийствам

Это единичный случай, хоть и жёсткий

Ты ж вроде сам за превышение пределов самообороны того, не?
барабашов
Повідомлень: 5739
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 13:48

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Примерно правда.

Если уж риелтор советует аккуратно отнестись к покупке недвижимости, стоит прислушаться 😁
Смущает только использование самой общей статистики расходов. Тут легко с разгону промахнуться раза в полтора. Предложение выбрать дешевле локацию прозвучало, но без основного нюанса: в дешёвой локации тяжелее выйти на рассматриваемый уровень дохода. Для работы на удалёнке или в длительных командировках все нормально. Для остальных же выбор жилья в 50 милях от крупного города означает либо согласие на меньший заработок, либо существенное увеличение транспортных расходов и огромные затраты времени.


По данным Бюро статистики труда США (Bureau of Labor Statistics) на начало 2026 года
https://www.bls.gov/news.release/pdf/wkyeng.pdf

Медианная зарплата в неделю 1204
Медианная зарплата в месяц 5160
Медианный годовой доход 61 920

Если брать по штатам - будет еще печальнее.

Про 100 000 В США нам вещают инфоцыгане, у которых в голове каша из Флориды и голливудских холмов ЛА...
LEXX
Повідомлень: 318
З нами з: 11.03.14
Подякував: 4 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:24

  anduzenko написав:Бетону на заметку
https://www.independent.ie/irish-news/m ... 48248.html
В Ирландии ножом убили украинца, когда он вышел из дома за продуктами

А пройшов би БЗВП - і залишився б живий.
airmax78
 
Повідомлень: 43030
З нами з: 25.10.12
Подякував: 990 раз.
Подякували: 5363 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 15:28

Про зарплатню в тиждень в сумі 1204 $.
Тиждень чи два тому на весь світ кричав та плакав наш один блогер, з числа хитрополюблених:
- жив собі тихо саме в Ірландії. Одружений, має дитину.
- як тільки США відкрили двері для українців - відразу як біженець ніби-то з України виїхав за Програмою U4U в США.
- професії немає, освіти немає, навичок немає. Справжній емігрант, якого рятували США від війни.
- як і багато людей - біженець з Ірландії, тобто з України заплатив за фейкові (!) курси далекобійників - отримав дозвіл працювати далекобійником та заробляв десь 10 000$ на місяць. Життя вдалося!
- раптом прийшов до влади рудий дядько та тисячі таких звільнили з далекобійників.
- ось він в почав галасувати на весь світ:
«Ой, що це коїться? Ой, що це коїться? Ой, зацвіла Шовковиця на околицях!» - пішов працювати на склад вантажником на - увага 800$ на тиждень.
- Рятуйте! Грабують! Як я можу прожити на 800$ в тиждень! Ще й жінку звільнили, бо немає дозволу на роботу!

Так що 1204$ в середньому то ще й не погано.
І «знову за рибу гроші» - те що я написав вище: їдуть в США із думкою що там, як і в Україні, будуть платити багато або даже багато за те, що людина без освіти, без кваліфікації, без професії лежить на канапі.
akurt
Повідомлень: 11913
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4223 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 16:28

  anduzenko написав:https://www.independent.ie/irish-news/man-40s-arrested-over-fatal-stabbing-of-ukrainian-father-in-cork-city/a557048248.html
В Ирландии ножом убили украинца, когда он вышел из дома за продуктами


Насправді в Європці набагато безпечніше. В Україні постійно приходилось брати "Терен", якщо виходив після 8 вечора, небезпечно дуже. А Європка розслабляє реально.
Повідомлень: 10564
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 1921 раз.
 
  akurt написав:в Європі о 19-30 ніхто не ходить «в магазин купити продукти». Хоча б тому, що магазини працюють до 19:30. У абсолютно переважній кількості випадків закупи роблять один раз на тиждень, а щодня ЗРАНКУ додатково купують булочку/круасан з пекарні гаряченьку. В суботу та неділю можуть зовсім не працювати (ми в Австрії ледве з голоду не вмерли: навіть ресторани були закриті - ніхто в такі дні не працює)

Не скажу за всі ресторани у Австрії, АЛЕ у Відні точно деякі працюють, не кажучі вже за Макдональдс. Я коли там був, недалеко від мене працював супермаркет Billa з 6:00 до 22:00 у т.ч. у неділю.
У Франції багато чого працює у неділю до обіда.
Я коли з нашими був у лижній школі, наші бухали у "ресторані" до 22:00, потім ресторан тупо зачинився, наших вигнали. Так вони не розгубились, викликали таксі, один згоняв на заправку за віскарьом та закусєм, продовжили бухать в отелі. На наступний день лижну школу вони прогуляли, можна так сказать.
Повідомлень: 4058
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 18:39

  airmax78 написав:
  anduzenko написав:Бетону на заметку
https://www.independent.ie/irish-news/m ... 48248.html
В Ирландии ножом убили украинца, когда он вышел из дома за продуктами

А пройшов би БЗВП - і залишився б живий.

Это тот курс который у нас бесплатно можно пройти на Коксохиме и сожжённом ядерным взрывом заводе Ленина???
Повідомлень: 5739
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 21:11

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.

Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго).
Що тут цікавого? Неймовірно цікаво:
- він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65.
- він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в будинку наших українців на правах «почесного гостя».
- перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак.
- місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$.
- дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри.
- дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко».
- ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?»
Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США.
Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці.
https://youtu.be/p0cp0OnpZLE?is=Q0G8M4Tuk8PEA_nI
Повідомлень: 11913
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4223 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 20 бер, 2026 21:26

  akurt написав:від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США, він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U

Звісно цікаво як він 3 роки взад виїхав з Франківська.
Повідомлень: 4058
З нами з: 06.03.12
