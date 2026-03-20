News from USA



Якщо вам набридло дивитися відосики від мрійника жити з бомжами у віддалених закинутих клаптиках Земної кулі, рекомендую подивитися два відео на тему гілки та на тему обговорень тут.



Відео номер 1 від пана Володимира, колишнього мешканця Івано-Франківська, який вже 3 роки мешкає в США (штат Іллінойс, це там, де Чикаго).

Що тут цікавого? Неймовірно цікаво:

- він ризикнув та як українець, який заїхав за програмою U4U, взяв в іпотеку будинок на 30 років з відсотковою ставкою 6,65.

- він пояснює, чому він вирішив ризикнути, не маючи реального «твердого» статусу, банально треба було десь жити та не можна було далі мешкати в







будинку наших українців на правах «почесного гостя».

- перший внесок склав 10% від ціни орієнтовно в 250 000$. Це було досить дешево для того регіону, бо будинок був реально занедбаний хазяйвами, які тримали вдома цілий зоопарк разом із зграєю собак.

- місяць пішов на те, щоби викинути все лайно та довести все до житлового стану - витрати склали орієнтовно 20 000$. Дуже важлива цифра: йому допомагали, по-перше, сім наших українців, по-друге, все робив сам своїми руками. Цифра це важлива тим, що зазвичай відновлювальний ремонт в США в приватних будинках коштує 50000…60000$.

- дуже цікаво про цифри: він розказує та показує рахунок за місяць: виплата за іпотеку складає 1900$. Дурних немає: банк бере свої гроші да катану послугу та майже по-копійці починає зменшуватися тіло кредиту. Даже цікаві цифри.

- дурних немає: за ці гроші він би міг орендувати такий самий будинок, віддаючи гроші чужому дядькові на бутерброди з червоною ікрою та шампанським «Вдовиця Кліко».

- ну і на останок: Воломир відповідає на питання учасників цього форуму: «Що буде, якщо я отримую вказівку покинути територію США на протязі 90 днів?»

Рекомендую. Дуже рекомендую. Фактично всі відповіді на всі ваші питання про іпотеку в США.

Ну і можна побачити, чи всі мешкають як тут неодноразово писали горе-велике горе-хВахівці - під мостом в картонній коробці.

Якесь зовсім поспішне рішення.

Без статусу ПМЖ брати такі суми в кредит.

Розраховує, що продасть, якщо що. Але походу, поки що, за рік з тіла кредиту 2500 баксів тільки виплатив. В розмові по телефону в попередній серії з клієнтом він сказав назву свого містечка Стрімвуд. Глянув по гугломапі-майже 50 км до центру Чікаго.

