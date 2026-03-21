барабашов написав:Не такой уж сумасшедший пробег за год и получается -
21х12 минус отпуск рабочих дней в году по 160миль/300км
Потом модный почти новый с закончившейся гарантией дизельный Пассат или Вито с пробегом 300 +++ уходит ближе к Збручу, там заливают Хадо от души и скручивают 250 с 300+++, и новый счастливый владелец, покатавшись годик на машинке от "бабушки в кирхен да за бродом", попадает тыщщ на 7-8 на капиталь модного турбодизеля и плюс роботоАКП ещё потребует 2-3.
И оттуда потом легенды о говённости новых моторов баварской тройки.
Машина убиваеться не па децки.
Біла куплена новая мини под 30 к.евро.
Через три года с такими пробегами продал за 10 к.евро.
Еще біла вмятина на кріле.