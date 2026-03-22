Додано: Нед 22 бер, 2026 19:45

"П'ять євро мої - значить пів мільйона мої. "У Карсолі подружжя посварилося через виграш у лотерею, а жінка зникла з квитком.

Пів мільйона євро і одна скретч-карта. У торговому центрі Карсолі в барі Ренато румунка, яка живе з італійцем, виграла 500 тисяч євро. Чоловік подарував їй квиток на 8 березня. "Купив квиток, заплатив за нього 5 євро, тож приз мій", - зізнався він своєму другу.

Але приз зник разом з коханням всього її життя: жінка нібито пішла до банку, щоб здати виграшний квиток, і... не повернувся додому. Телефон не відповідає. Немає зв'язку.

"Я кілька разів намагався достукатися, але безрезультатно", - розповів чоловік. Тепер він погрожує звернутись до карабінерів, якщо найближчими днями не з'явиться його напарник.

А тим часом бар повний. Допитливі приходять переконатися, що перемога реальна. Власник підтверджує: квиток фактично купила ця пара.

Але хто з них має право на 500 тисяч євро?

Юридично не все так просто. В Італії виграші належать власнику квитка. Але якщо спільна участь у закупівлі доведена, то історія може піти на площину правового спору.

Пів мільйона - сума, яка може змінити життя. І, як показує ця історія, це для перевірки на міцність стосунків.