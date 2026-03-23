Не знаю везде ли, формы жизни очень разнообразны, но часто изменения в правила вносятся общим собранием жителей. Такие правила просто не могут не устраивать большинство.
|
|
|
Додано: Пон 23 бер, 2026 08:52
Додано: Пон 23 бер, 2026 11:30
Мы рассматриваем конкретный кейс.
Чел купил дом для себя, не под флиппинг, живет в нем, мастерскую в гараже изобретает.
Первый взнос - 10%, немного необычно, но не зеро!
"Он нашел какой-то супердешевый вариант на тот момент сушественно ниже рынка..." Да.
Вы не посмотрели и половину ролика, поэтому делаете выводы на своих же допущениях.
П.С. - Я Солженицына не читал, но я его осуждаю!
Востаннє редагувалось LEXX в Пон 23 бер, 2026 14:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 23 бер, 2026 14:20
Подоспели новости про украинскую Ылиту:
❗️Історія з іспанською нерухомістю людини з найближчого оточення Зеленського — Юрія Корявченкова, більш відомого як Юзик, має кілька деталей, які виглядають доволі цікавими
Нещодавно журналіст Ткач повідомив, що у того є квартира в Іспанії. Формально в цьому немає нічого нового — ще в декларації за 2022 рік фігурувало житло за кордоном. Але, як з’ясувалося, йдеться не про ту квартиру, а про ще один об’єкт.
За наявною інформацією, цю нерухомість він оформив відносно нещодавно й без зайвого розголосу.
Окреме питання викликає заявлена вартість. За словами його дружини, квартира обійшлася приблизно у 150 тисяч євро. Однак для іспанського ринку, особливо якщо йдеться про житло біля моря, така ціна виглядає сумнівною.
Якщо виходити з логіки, є кілька варіантів: або об’єкт розташований у віддаленій і малопривабливій місцевості, або фактична сума угоди відрізняється від офіційно зазначеної. Судячи з фотографій із морським пейзажем, перший варіант виглядає малоймовірним.
Тому не виключено, що частина коштів могла передаватися поза офіційними документами. У такому випадку купівля могла використовуватися як спосіб оформлення або легалізації доходів.
Водночас варто враховувати, що це не перший випадок, коли прізвище Корявченкова фігурує в подібних історіях. У 2019 році він уже опинявся в центрі обговорень після публікації аудіозаписів, де, як стверджувалося, обговорювалися питання взаємодії з місцевими силовими структурами.
Згодом, у 2024 році, увагу знову привернула тема закордонної нерухомості. У декларації зазначалося, що його родина користується житлом за межами країни, однак без уточнення адреси, а власником значився іноземний громадянин.
Додано: Пон 23 бер, 2026 15:28
|