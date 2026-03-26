#<1 ... 3234323532363237 Додано: Чет 26 бер, 2026 05:23 rjkz написав: Сибарит написав: Нет. Там, где не разрешили сдать в аренду дочери. Нет. Там, где не разрешили сдать в аренду дочери.



А там не шла речь о сдаче дочери в аренду.

Речь шла о том, что дочь поживет какое-то время ( я не знаю о каком времени шла речь - месяцы или годы) пока мама поживет во Флориде. А там не шла речь о сдаче дочери в аренду.Речь шла о том, что дочь поживет какое-то время ( я не знаю о каком времени шла речь - месяцы или годы) пока мама поживет во Флориде.

Когда кого-то пускают пожить на время, это и есть аренда. Я не вижу поводов для исключений.

При всем своем вильнолюдстве, американцы склонны окружать себя правилами, делегируя право требовать их соблюдения специально назначенным людям (наши это воспринимают как привычку стучать). Да сами они не ругаются и даже советов не дают. Когда кого-то пускают пожить на время, это и есть аренда. Я не вижу поводов для исключений.При всем своем вильнолюдстве, американцы склонны окружать себя правилами, делегируя право требовать их соблюдения специально назначенным людям (наши это воспринимают как привычку стучать). Да сами они не ругаются и даже советов не дают. Сибарит

Додано: Чет 26 бер, 2026 10:50



News from United Kingdom

(або хороша професія+висока кваліфікація+відсутність "Манії величності"=гарний результат).



В які країни світу тільки не переїжджають наші українці...

Ось отримав від приятелей доповідь про їх успіхи у Великій Британії.

Цікава історія і позитивний досвід: КУПИЛИ БУДИНОК!!!



1, Все починалося в Анталії, куди жінка з дитиною виїхала ще до війни. Познайомилася з розумним чоловіком, який мав властивість НЕ ненавидіти все навкруги, а особливо ОСББ. Роки йшли - в родині вже двоє дітей. Жінка - українка, а чоловік - турок. Жінка працювала бухгалтером-економістом віддалено, а чоловік за освітою кресляр - фахівець з виготовлення креслень та розрахунків до них.



2. В 2022 році скорсталися нагодою виїхати у Велику Британію - просто подали заявку на виізд - їх прийом забезпечили привітні добрі британці. Я проводжав з аеропорту в Анталії. Потім неодноразово ділився цікавими пропозиціями про відпочинок на березі Середземного моря, де сам шукав цікаві місця.



3. Головне номер 1: Жінка влаштувалася на роботу через 3 (ТРИ) дні після прибуття у Велику Британію. Її спеціальність та досвід спрацювали негайно. Також зберігала роботу в он-лайн режимі. А ось чоловіку влаштуватися на роботу було значно важче: спеціальність та професія специфічна та на території Великої Британії освіта за турецькими/європейськими стандартами одиниць вимірювання не знаходила підтримки.



4. Пройшло вже 4 роки - всі облаштувалися з роботою вдадналося, діти вчаться - виникло питання купівлі будинка в приватну власність.



5. Головне номер 2: що за будинок, який, де та яка ціна.

Відповідаю відразу: будинок куплено в іпотеку.

А ось з ціною цікаво: ми знаємо, що на цій гілці вам наполегливо вкладають в голову інформацію, що дорожчати нерухомість не може ніяк навіть теоретично.

Дивимося на фотокопію з сайту оголошень про продаж того будинка (я не буду розкривати всю інформацію, захищаючи приватність):



Саме так: рік 2016 - ціна була 70 000 британських фунтів.

Рік 2025 - ціна того ж будинка вже 210 000 британських фунтів.

(Сміюся, аж регочу: один горе-великегоре-хВахівець з форуму роками (!) тут доводив, що інфляція буває тільки в тих 197 країнах світу, де він ніколи в житті не бував).



6. Будинок куплено після торгів з Продавцем в грудні 2025 за 204 000 британських фунтів або приблизно 236 000 євро.

Локація: це поблизу Честер (Chester).

https://maps.app.goo.gl/nF8MeaJ7bETSvnS89

Конкретно: місто Баклі - 30 хвилин на авто на захід.

Інформація про нерухомість: будинок після свіжого ремонту, велика ділянка.

В будинку 3 (три) спальні - кожен з дітей має окрему спальню.

Поверхів - 2.

В будинок було куплено: нові меблі та інше, щоби довести до "українських стандартів".



Фінансова складова:

Термін іпотеки: 27 років.

(не забули знамените з цього форуму - "Он - идиот"?)

Первинний внесок склав 18 000 британських фунтів або 8,82% (не забули, як вам доводили на цій гілці, що такий первинний внесок - не більше 10% - можуть вносити тільки "ніщеброди" на самому низькому рівні розвитку мозку?)

Зауважу, що 18 000 британських фунтів - це значно нижче за річну зарплатню одного з членів подружжя.

Мортгедж склав 186 000 британських фунтів.

Відсоткова ставка: 4,65 річних.

Виплата в місяць складає 970 фунтів.



УВАГА: ЗА ОРЕНДУ ЖИТЛА ПЛАТИЛИ БІЛЬШЕ І НАБАГАТО!



Ну і "родзинка на тортику", це реальні цитати:

"В нас Уельс, Англія поруч, кордон. Але я так полюбила їх природу, гори, і люди дуже привітні і прості...

"В нас Уельс, Англія поруч, кордон. Але я так полюбила їх природу, гори, і люди дуже привітні і прості...
Це інший рівень життя... Не треба у власника орендованого питати, де картинку прибити... І постійно залежиш від власника, [b]ми - українці - звикли до свого..." Востаннє редагувалось akurt в Чет 26 бер, 2026 11:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Додано: Чет 26 бер, 2026 10:59 Re: Еміграція, заробітчанство Ужас как растут в королевстве тов.Карла цены. барабашов

Повідомлень: 5762 З нами з: 16.06.15 Подякував: 299 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2026 11:08 Верховна Рада ухвалила закон про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя.

Це рішення відкриває для українців за кордоном можливість спрощеного доступу до систем безоплатної правничої допомоги в інших державах під час судового провадження у цивільних, сімейних та господарських справах.



🤝Українці зможуть звертатися за такою допомогою у державах – учасницях Конвенції на тих самих умовах, що й їхні громадяни. Наразі це 28 держав, більшість з яких – країни ЄС.

📃Для України Конвенція почне діяти через два місяці після того, як буде офіційно передано документ про приєднання.



📌Таким чином, громадяни України, які опинилися за кордоном, зокрема через війну, отримають більше можливостей для захисту своїх прав і інтересів у правовий спосіб. akurt

Повідомлень: 11938 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4239 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 бер, 2026 13:44 akurt написав: 3. Головне номер 1: Жінка влаштувалася на роботу через 3 (ТРИ) дні після прибуття у Велику Британію. Її спеціальність та досвід спрацювали негайно. Також зберігала роботу в он-лайн режимі. А ось чоловіку влаштуватися на роботу було значно важче: спеціальність та професія специфічна та на території Великої Британії освіта за турецькими/європейськими стандартами одиниць вимірювання не знаходила підтримки.



4. Пройшло вже 4 роки - всі облаштувалися з роботою вдадналося, діти вчаться - виникло питання купівлі будинка в приватну власність. 3. Головне номер 1: Жінка влаштувалася на роботу через 3 (ТРИ) дні після прибуття у Велику Британію. Її спеціальність та досвід спрацювали негайно. Також зберігала роботу в он-лайн режимі. А ось чоловіку влаштуватися на роботу було значно важче: спеціальність та професія специфічна та на території Великої Британії освіта за турецькими/європейськими стандартами одиниць вимірювання не знаходила підтримки.4. Пройшло вже 4 роки - всі облаштувалися з роботою вдадналося, діти вчаться - виникло питання купівлі будинка в приватну власність.



Для розуміння британських реалій маю додати що отримати нормальну роботу за 3 дні та ще й на тимчасовій візі це щось із розряду фантастики, тут поспішати не люблять, процесс зазвичай займає тижні.

Менш фантастично але теж досить важко отримати іпотеку з менш 10% першого внеску без громадянства, можливо цьому посприяло те що бажаючих на 4.65% малувато. Коли ми брали іпотеку для візахолдерів було мінімум 10% і ще не всі банки давали.

Ну і трохи англійського гумору по темі



PS Якщо будинок 10 років тому коштував всього 70 тис, з ним щось було дуже не так IgA

