RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3235323632373238
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 00:07

  akurt написав:Але дуже добре, що ви так хвилюєтеся про те, щоби наші люди купили будинок в гfрному місці та за нормальні гроші.
Ви де саме купили будинок, скільки часу там до Лондона іхати?

Зупла показує що в Банглі більше семідетачет 3 бедрумів коштують в районі 300к ніж 200к, а в Лінкольні можна знайти такий же 3 бедрум будинок за 200к. Різниця в ціні між Вашими прикладами швидше в загальній площі, кількості санвузлів, площі ділянки, ремонті та в масі подібних нюансів, близькість до Лондона десь в кінці цього списку.
Живу я в Лондоні, за скліьки купив не скажу.
ПС. Англійськи електрички мають майже нічого спільного з київськими приміськими. Дехто їздить в лондон на роботу навіть за 2 години поїздом, але скоріше 1, максимум 2 дні в тиждень.
IgA
 
Повідомлень: 1280
З нами з: 02.07.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 03:17

Цитата: «Зупла показує що в Банглі більше семідетачет 3 бедрумів коштують в районі 300к ніж 200к, а в Лінкольні можна знайти такий же 3 бедрум будинок за 200к»
Дуже добре, що ви орієнтуєтеся в цінах нерухомості у Великій Британії та можете підказати нашим людям, де вони можуть купити краще та дешевше.

Сподобалися ваші слова «можна знайти». Це вже другий за рахунком будинок, який ті люди купили в Лінкольні і дійсно може бути, що погано або без «клепки» в голові шукали. Не так вже і давно живуть у Великій Британії: років 15 - і можуть дійсно помилятися. Перший будинок (іпотека) продали та переїхали в той, в якому зараз і мешкають (іпотека). Як відомо, люди взагалі мають властивість робити помилки: ось і ці після Нового року продали Hоnda Civic та купили новий Lexus.
І навіщо ті хороші будинки в гарних локаціях та такі великі автівки, якщо можна знайти - або підказати людям - щось інше, або щось таке, що «не лізе ні в які воротА»…
  IgA написав:Живу я в Лондоні, за скліьки купив не скажу.
ПС. Англійськи електрички мають майже нічого спільного з київськими приміськими. Дехто їздить в лондон на роботу навіть за 2 години поїздом, але скоріше 1, максимум 2 дні в тиждень.

Я передам сину мого колеги по роботі, щоби він не дозволяв своїй жінці їздити на роботу в Лондон, скоріше він вас послухає.
Дійсно, той факт, що «дехто їздить», тобто бажає витрачати на поїздку (себе цитую) «годину часу» (а реально 1 годину 48 - 1 годину 56 хвилин) в наш час не є розумним: он аж пан барабашов, якому в найближчі 100 років - як би не бився пиком об чавунний тейбл - «не світить» сісти в електричку з Чечеловки на Лондон - сильно збудився - та підтримує таку думку.

Зображення

Зображення

Поділіться, чим обумовлений ваш вибір купівлі для себе нерухомості в районі Ньюхема, і чому вибрано саме той будинок, хоча
  IgA написав:…з ним щось було дуже не так
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11943
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4238 раз.
Подякували: 1550 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 09:39

Дуже в літописи не вчитувався, але купити хату де їхати на роботу потягом 2години, не рахуємо скільки ще пройти і пересадок, можна тільки якщо плануєш з неї звільнитись))
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 463
З нами з: 21.11.19
Подякував: 271 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 10:19

Часом не спало на думку щось простіше та логічніше?

Бо реальність ЗОВСІМ інша.
ЧОЛОВІК працює ВЖЕ років 10 в місті Лінкольн.
Працює на посаді - не ображайтеся - яка вам - та й мені - ніколи не насниться.
(До речі свого часу - мешкаючи в Україні - він сам собі знайшов роботу за отриманим в Україні фахом).

Звісно - ви ж не сумніваєтеся - саме там собі і будинок купив.
А жінка - професіонал у своїй справі - і дійсно може відвідувати Лондон по роботі.

Як мудро зауважили вище, потяг на Лондон - це не ШРТ під Києвом, подивіться як обладнаний та фото, поєднує відпочинок, переміщення в просторі та можливість працювати з ноутбуком:
https://showmethejourney.com/travel-on/ ... -azuma-uk/

P.S. Напишіть, в якій країні ви собі купили будинок, як ви добираєтеся до роботи та як часто на тиждень працюєте.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11943
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4238 раз.
Подякували: 1550 раз.
 
Профіль
 
2
2
7
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 14:31

  Frant написав:" Існує істина, яку нашому, досі незрілому суспільству, чомусь так важко прийняти:

хто проти ТЦК - той є останньою мраззю.

Ми платимо непомірну ціну, щоб стримувати навалу необільшовіків і якщо ти не задяіний у оборонному процесі, або на виробництві зброї та засобів для функціонування сил оборони, то ти кончена і безчесна мразь.

Твоє існування позбавлене сенсу, твоя цінність для суспільства навіть не нульова; ти натурально паразит."


Це вже максимально “чистий” приклад жорсткої пропагандистської риторики. Тут майже немає аргументів, тільки ярлики + емоційний тиск + дегуманізація. Розберемо чітко 👇

🔴 1. Абсолютний наратив (“чорно-білий світ”)
👉
“хто проти ТЦК — той мразь”

Суть:

немає градацій
немає нюансів
немає права на іншу позицію

👉 тільки:
“правильні”
“вороги”

Це класичний binary framing (або-або без середини)

🔴 2. Дегуманізація (екстремальний рівень)
👉

“мразь”
“паразит”
“існування без сенсу”

Що відбувається:
👉 людину перестають сприймати як людину

Навіщо:

виправдати агресію
прибрати емпатію
створити моральний дозвіл на жорстке ставлення

🔴 3. Моральний абсолютизм
👉
“якщо ти не залучений → ти безчесний”

Маніпуляція:

складна реальність → до одного критерію
ігноруються:
стан здоров’я
обставини
інші форми внеску

👉 формується єдина “правильна” модель поведінки

🔴 4. Колективна вина + примус через сором
👉

“ти нічого не робиш → ти винен”

Ефект:
тиск через почуття провини
спроба змусити “стати правильним”

Це те, що ми вже бачили:
👉 guilt-shaming як інструмент мобілізації

🔴 5. Деградація цінності людини
👉
“твоя цінність навіть не нульова”

Це дуже сильний маркер.
Чому:
👉 це не просто критика поведінки
👉 це заперечення цінності існування людини

🔴 6. Спрощення складної системи
👉
“або ти в оборонці → або ти паразит”

Маніпуляція:
вся економіка, соціум, підтримка → ігноруються
лишається тільки один вимір цінності
🔴 7. Апеляція до страху і загрози

👉
“ми платимо непомірну ціну”
Це правда як факт (війна), але:

як використовується:
👉 щоб:
виправдати радикальні судження
“закрити” дискусію

🔴 8. Делегітимізація інакодумців

👉 будь-яка позиція “проти ТЦК” автоматично:
не просто інша думка
а моральний злочин
🧠 Коротко

Цей текст — це:
чорне-біле мислення
повна дегуманізація
колективна вина
моральний шантаж
звуження цінності людини до 1 функції
🔥 Найважливіше

Це вже не просто пропаганда, а:
👉 мова, яка готує ґрунт для соціального насильства

Бо коли:

“людина = паразит”
→ далі дуже легко перейти до:
“з паразитами треба щось робити”
⚖️ Нюанс (дуже важливий)

Тут може бути:

сильна емоція
злість
біль

Але:
👉 форма подачі = класичні радикалізаційні патерни

Якщо коротко:
👉 це вже не просто “пропаганда”, а екстремально токсична спрощена модель світу з дегуманізацією

Наступники Гебельса доволі швидко ростуть, я дуже радий що емігрував.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10580
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 1926 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:32

Кляті сталіністи, що роблять з людьми????


Із 45 українських чоловіків, яких депортували зі США у листопаді як нелегалів, більшість мобілізували, — пише CNN

У ДПСУ повідомили виданню, що 24 особи направили до ТЦК, бо вони були у розшуку за ухилення від призову.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23339
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1813 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:39

BIGor


дуже радий що емігрував.


Головне не затримуватись довго на одному місці. Польща також не буде гратись в хочеш/нехочеш. Доведеться тобі слово «ухилянт» вивчити і польською мовою
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18374
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2597 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
  #<1 ... 3235323632373238
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11045)
27.03.2026 18:17
МТБ Банк (310)
27.03.2026 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.