Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3240324132423243 Додано: Вів 31 бер, 2026 15:24 Сибарит написав: airmax78 написав: дасть оцінку діям двбба та залучить його до лав ЗСУ де з нього зроблять нормальну людину.

Видео не смотрел, о чем идёт речь не знаю, но могу смело утверждать, что армия ещё никого не сделала умнее 😁



Как одену портупею, все тупею и тупею (с)

Того двбба не потрібно робити розумнішим. Армія зробить його більш відповідальним за свої вичнки і дисциплінованим. airmax78 Повідомлень: 43056 З нами з: 25.10.12 Подякував: 990 раз. Подякували: 5364 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 бер, 2026 15:42

Опять мимо 😁

Армия - не воспитательное учреждение. Никого она лучше не сделает. И уж тем более это не про ответственность.

Опять мимо 😁Армия - не воспитательное учреждение. Никого она лучше не сделает. И уж тем более это не про ответственность.И я не понимаю желания некоторых сделать армию слабее, ссылая в нее сомнительных личностей. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9425 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6523 раз. Подякували: 21762 раз. Профіль 136 84 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 бер, 2026 16:31 Re: Еміграція, заробітчанство В тему о налогах в Европе, знакомый написал:



"Привіт. На початку цього місяця отримав сповіщення від податкової Іспанії про перевірку за 2023-й рік. Я автономо з 2022-го року. Я все декларував як треба, тому мав усі інвойси від клієнтів. Дуже цікавили інвойси на витрати (ті що більше 1 тис). Дали 10 днів на подачу документів. Моя бухгалтерка все мала і все подала, тому через три тижні я знов почав дихати.

Там коли заходиш підписати сформовану справу у власному кабінеті в трибутарії видно, що вони докладають з матеріалів. Мушу сказати що вони бачать усі рахунки, витрати та інші грошові рухи. Це було так давно, що я і не одразу згадав що то за позиції."



Самый прикол что в тех доках, что прикреплены к делу, были даже платежи за парковку на пару евро, оплаченные наличкой ) Походу по номеру машины автоматически скидывается инфа в общую базу.



Хз как в других странах, но вот в Испании вот так, данные собирают отовсюду где только могут. По номеру НИЕ (ИНН по нашему), телефона, машины и тд. Если хоть что-то указано, то все, хоть налом плати, хоть укр картой - все так или иначе попадет в единую базу, а там уже как повезет - будет расхождение на 10% от доходов, мб и пофиг, на 30%, уже проверка. slonomag Повідомлень: 785 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 210 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 бер, 2026 16:51

Важливо та цікаво.

Ну так ми ж весь час говоримо про те, як треба вибирати країну для проживання.

Дійсно багато з моїх знайомих обрали Іспанію.



Перед тим, як кудись інвестувати гроші, вивчав законодавство.

Саме з цієї точки зору рекомендував Туреччину: ніяких питань про кошти та SWIFT-перекази в будь-яку країну світу.



Потім я обрав Францію.

Наприклад, сьогодні пройшов лист з Податкової Франції.

Ну, хтось би злякався. А я так - ні:

Les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants ont été maintenues lors de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2023. Pour mettre en œuvre cette taxation, l’administration fiscale doit pouvoir correctement identifier l’ensemble des locaux concernés. Pour cela, une déclaration de la situation d’occupation des biens immobiliers (résidence principale, secondaire, local vacant, etc) incombe aux propriétaires depuis 2023.



Податки на майно для другого житла та незайнятого житла були збережені після скасування податку на майно для основного житла у 2023 році. Для впровадження цього оподаткування податкові органи повинні мати можливість точно ідентифікувати всю відповідну нерухомість. Тому, починаючи з 2023 року, власники зобов'язані декларувати статус заселення своєї нерухомості (основне житло, другий будинок, незайняте житло тощо).



В мене - у Франції - основне житло.

Зайшов на сайт податкової - вони в листі радять - перевірив, я та жінка: первинне та основне житло власників.



Все як має бути.

Головне: не бути (нік видалено, щоби не торкатися лайна), та думати головОМ, а не ногОМ.

akurt

Тут відразу дві дуже поважні причини: 1. В Китаї великий дефіцит жінок. 2. Китайці - ксенофоби і вважають інші нації дикунами. Тим більше слов'ян. Тим більше зараз, коли Китай набув найбільшого впливу в світі з часів раннього середньовічча.

Тут відразу дві дуже поважні причини: 1. В Китаї великий дефіцит жінок. 2. Китайці - ксенофоби і вважають інші нації дикунами. Тим більше слов'ян. Тим більше зараз, коли Китай набув найбільшого впливу в світі з часів раннього середньовічча.

Повідомлень: 5781 З нами з: 16.06.15 Подякував: 300 раз. Подякували: 376 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3240324132423243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless