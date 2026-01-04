Того двбба не потрібно робити розумнішим. Армія зробить його більш відповідальним за свої вичнки і дисциплінованим.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 бер, 2026 15:24
Додано: Вів 31 бер, 2026 15:42
Опять мимо 😁
Армия - не воспитательное учреждение. Никого она лучше не сделает. И уж тем более это не про ответственность.
И я не понимаю желания некоторых сделать армию слабее, ссылая в нее сомнительных личностей.
Додано: Вів 31 бер, 2026 16:31
В тему о налогах в Европе, знакомый написал:
"Привіт. На початку цього місяця отримав сповіщення від податкової Іспанії про перевірку за 2023-й рік. Я автономо з 2022-го року. Я все декларував як треба, тому мав усі інвойси від клієнтів. Дуже цікавили інвойси на витрати (ті що більше 1 тис). Дали 10 днів на подачу документів. Моя бухгалтерка все мала і все подала, тому через три тижні я знов почав дихати.
Там коли заходиш підписати сформовану справу у власному кабінеті в трибутарії видно, що вони докладають з матеріалів. Мушу сказати що вони бачать усі рахунки, витрати та інші грошові рухи. Це було так давно, що я і не одразу згадав що то за позиції."
Самый прикол что в тех доках, что прикреплены к делу, были даже платежи за парковку на пару евро, оплаченные наличкой ) Походу по номеру машины автоматически скидывается инфа в общую базу.
Хз как в других странах, но вот в Испании вот так, данные собирают отовсюду где только могут. По номеру НИЕ (ИНН по нашему), телефона, машины и тд. Если хоть что-то указано, то все, хоть налом плати, хоть укр картой - все так или иначе попадет в единую базу, а там уже как повезет - будет расхождение на 10% от доходов, мб и пофиг, на 30%, уже проверка.
Додано: Вів 31 бер, 2026 16:51
Дякую за ваше повідомлення.
Важливо та цікаво.
Ну так ми ж весь час говоримо про те, як треба вибирати країну для проживання.
Дійсно багато з моїх знайомих обрали Іспанію.
Перед тим, як кудись інвестувати гроші, вивчав законодавство.
Саме з цієї точки зору рекомендував Туреччину: ніяких питань про кошти та SWIFT-перекази в будь-яку країну світу.
Потім я обрав Францію.
Наприклад, сьогодні пройшов лист з Податкової Франції.
Ну, хтось би злякався. А я так - ні:
Les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants ont été maintenues lors de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2023. Pour mettre en œuvre cette taxation, l’administration fiscale doit pouvoir correctement identifier l’ensemble des locaux concernés. Pour cela, une déclaration de la situation d’occupation des biens immobiliers (résidence principale, secondaire, local vacant, etc) incombe aux propriétaires depuis 2023.
Податки на майно для другого житла та незайнятого житла були збережені після скасування податку на майно для основного житла у 2023 році. Для впровадження цього оподаткування податкові органи повинні мати можливість точно ідентифікувати всю відповідну нерухомість. Тому, починаючи з 2023 року, власники зобов'язані декларувати статус заселення своєї нерухомості (основне житло, другий будинок, незайняте житло тощо).
В мене - у Франції - основне житло.
Зайшов на сайт податкової - вони в листі радять - перевірив, я та жінка: первинне та основне житло власників.
Все як має бути.
Головне: думати головОМ, а не ногОМ.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 31 бер, 2026 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 бер, 2026 22:07
В квітні кожного року всі без виключення мешканці Франції подають Податкову декларацію.
Перший раз подається в паперовому вигляді, наступний раз на сайті Податкової все робиться в он-лайн режимі і достатньо вказати щось нове, або зміни, які відбулися.
Цікаво, що треба вказувати номери своїх рахунків та банків по всьому світу.
Суми не треба вказувати - тільки номери рахунків.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 31 бер, 2026 22:51, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 31 бер, 2026 22:24
А за скільки отримали резидентство Французької республіки? На вивчення мови багато часу пішло? Я колись починав, пішло добре, але часу не вистачало і кинув ту французьку. Найважче у них напевно з цифрами, якось вони складають, наприклад 86 як 4 по 20 + 6.
Додано: Вів 31 бер, 2026 23:13
біженець
Додано: Вів 31 бер, 2026 23:23
Додано: Вів 31 бер, 2026 23:25
Підтримую - саме так - як у відео вище
Попереду ціла ніч - буде шарити по мережі - шукати філіппінок чи хоча б таїландок...
Завтра всім знайденим сміттям буде засирати цей форум.
|