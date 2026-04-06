akurt написав:У Франції Пасха сьогодні. Все досить спокійно ніяких попів, свічок та ікон. Приїхав до собору 17-го сторіччя: то я був єдиний хто був в соборі. Взагалі прийнято в цей день в колі родини почати з бокалу білого вина. А потім витягнути з печі ніжку ягня. А це вже - з червоним. На вулицях нема ніде ніхто.
И никто никого не хватает за грудки с вопросом: "А ты с какого прихода"?
бо свого часу дуже прискіпливо вивчали хто з якого - як на день світого Варфоломія. поки не зрозуміли, що не треба так взагалі робити...
Дюрі-бачі написав:нарешті хоч хтось висвітлив питання мадярів в Закарпатті. Особливо того, що вони масово емігрують
Подивився. Емігрують сім'ями звідусіль, емігрують хлопців звідусіль, відомо чому. Голова сільлької ради не говорить українською, то хай бере свій еппл воч і газує на родіну. І бабушок таких ждунів вистачає, ця бабця говорить угорською, а під покровськом по російською ось і вся різниця. Нічого нового по суті)
Школа угорською мовою, цікаво чи є в угорців є школа українською.
Хомякоид написав:Як на мене треба всім переходити на григоріанський календар і святкувати разом з Європою.
Чому це досі не зроблено, окей вечеря на 25те переїхала, і то чи в церкві переїхало? в чому проблема, тцкашніків куча, ну будуть бабки якісь щось бігать, розігнать і забуть про них.
Дюрі-бачі написав:Я не знаю українськи поселень з яких би 2/3 населення емігрувало
Ну вони знають угорську + паспорт і їдуть куди ближче, а так емігрантів скрізь багато, тільки тут на форумі таких половина. А 5 сел які ні бомбом ні укр а може і рос то у відсотках ролі не відіграють. Я ж так розумію головна проблема що в них є ще укр паспорт і можуть в армію призвать. от як сказала жіночка тікають і нелегально хто як може. Просто Ви бачете картину в себе. а за 1тис кілометрів те саме. Сім'ями потікали, сім'ями тікають хто куди може. Їдуть за кордон і через ужгород, хоча зараз дуже дорого. В Київ ближче і робота є, і прильотів кожен день немає. Їх місця зараз переселенці займають купують квартири, хатки і трішки наводнили так би мовити місцевість не за 10км від кордону. Але проблема популяції скрізь. Зказали б нам скільки зараз в тому ж харкові живуть, у мобільних операторів то дані є.
akurt написав:Ніяких пасок, яєць, попів, хрестів та іншого.
Крашені яйця продаються в магазинах, їх активно купують, як і шоколадних зайців.
Дикарі... Ще й в церкви не ходять. "И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры быта!". От нам має бути байдуже, хто там у Європах як по-дурному празникує. Ми маєм триматись свого.
А в нас Великдень - у наступну неділю, не в цю. Це традиційне родинне свято, яке починається опівночі або незадовго після опівночі на службі. В цьому весь дух саме цього свята: служба, урочисте освячення, одразу після служби - розговітись (спеціальне слово саме для першого прийому скоромної їжі; найчастіше - саме коли про Великдень мова), потім трохи перепочити, а далі - зустрічі від ранку і весь день до вечора з родиною і родичами.
А то - ні служби, ні пасок, ні яєць - це як?? Дурниця. Зато крашені(!) яйці продають - до цього могли додуматись тільки європейці з їх максимальною вивченою безпорадністю, і якихось новорічних шоколадних зайців - на Пасху!🤕
Ні, наші традиції є наші, і асимілюватись ми ні з ким не маємо і не будемо.
В цьому контексті що ще дуже погано: те, що наші виїхавші люди мавпують тамошні мєстні повадки і починають празникувать Пасху теж по-европейськи. А бо чого: немає твердості духу, твердості переконань, і дотримання традицій.